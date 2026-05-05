விஜய்க்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு? வெளியான முக்கிய தகவல்!

TVK Vijay Latest News: 20-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளை கூட்டணியாக வைத்து களமிறங்கிய திமுக தரப்பு இந்த முறை பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 11:16 AM IST
  • திமுக அரசு தோல்வி.
  • தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
  • கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு?

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, மாநிலத்தின் மிகப்பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது; திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட கட்சியாக இருந்தும், முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்திருப்பது விஜய்க்கு வரலாற்று சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு எம்.ஜி.ஆரும் அரசியல் அறிமுகத்துக்கு பிறகு தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக உயர்ந்ததை போல, தற்போது விஜயும் அதே பாதையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறார் என்ற அரசியல் ஒப்பீடுகள் எழுந்துள்ளன. 20-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளை கூட்டணியாக வைத்து களமிறங்கிய திமுக தரப்பு இந்த முறை பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபுவிடம் தோல்வியடைந்தது இந்த தேர்தலின் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆட்சி அமைக்க 118 தேவை

தற்போதைய சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் தொங்கு சட்டசபை நிலையை உருவாக்கியுள்ளன. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், 108 இடங்களை பிடித்துள்ள விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனால், ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும் வாய்ப்பு விஜய்க்கு உள்ளது; ஆனால் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படும். இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சிறு கட்சிகளுடனும், பாமக போன்ற கட்சிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம் என்ற தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகின்றன. காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், பாமக 5 இடங்களிலும், சிபிஐ 2 இடங்களிலும், சிபிஎம் 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு

இந்த சூழலில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் நிலைப்பாடும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் ஆகிய இரு கட்சிகளும் தலா 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், மொத்தமாக 4 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு அவர்களிடம் உள்ளது. விஜய் தரப்பில் கூட்டணி அல்லது வெளிப்புற ஆதரவு குறித்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால், அதை ஆலோசித்து முடிவு செய்ய இருப்பதாக இரண்டு கட்சிகளும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இவர்கள் அனைவரின் ஆதரவும் கிடைத்தால் 118 என்ற பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையைத் தாண்டி விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலை உருவாகலாம். 

திமுகவின் நிலை என்ன?

ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திமுக, இந்த தேர்தலில் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 73 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, தற்போது எதிர்க்கட்சி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மு.க. ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்திற்குள் வராத நிலையில், எதிர்க்கட்சி தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் பேச்சு நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த சில நாட்களில் விஜய் எவ்வாறு ஆட்சி அமைக்க போகிறார், பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பாரா, இல்லையா என்பது தெளிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவை பட்டியல் குறித்த ஆலோசனைகளும் தொடங்கியிருக்கலாம் என செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

