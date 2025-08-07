English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வீடியோவை Delete பண்ணனும்.. கோபி - சுதாகரின் பரிதாபங்கள் சேனல் மீது புகார்!

Gopi Sudhakar YouTube Channel Parithabangal: நெல்லை ஆணவக்கொலையை அடுத்து, பரிதாபங்கள் யூடியூப் சேனலில் Society பாவங்கள் என்ற வீடியோ வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அந்த வீடியோவை Delete செய்ய வேண்டும் என்று கோவையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:36 PM IST

வீடியோவை Delete பண்ணனும்.. கோபி - சுதாகரின் பரிதாபங்கள் சேனல் மீது புகார்!

அண்மையில் நெல்லை கேடிசி நகரில், கவின் என்பவரை மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்பவர் வெட்டி படுகொலை செய்தார். இதையடுத்து ஆணவக்கொலையை தடுக்க தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கவின் ஆணவக்கொலையை குறித்து பிரபல யூடியூப் சேனலான பரிதாபங்கள் சேனலில் Society பாவங்கள் என்ற வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. இந்த வீடியோவுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தாலும். சில தங்களின் சாதியை இழிவுப்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில் கோவை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரிதாபங்கள் சேனல் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யூடியூப் தளத்தில் நகைச்சுவை வீடியோக்களை வெளியிட்டு பிரபலமானவர்கள் கோபி - சுதாகர். இவர்களின் பரிதாபங்கள் சேனலுக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர். அண்மையில் பரிதாபங்கள் சேனலில் வெளியான 'சொசைட்டி பாவங்கள்' வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. நெல்லை கவின் ஆணவக் கொலை தொடர்பாக இந்த வீடியோவை அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தனர். 

இந்த வீடியோவில் சாதிவெறிக்கு எதிராக நகைச்சுவையுடன் சமூக கருத்துக்களை பேசியிருந்தது அனைவரையும் ஈர்த்தது. அதே சமயம் இந்த் வீடியோ டெலிட் ஆவதற்குள் பார்த்துவிடுங்கள் என்று நெட்டிசன்கள் இந்த விடியோவை இணையத்தில் வைரலாக்கினர். ஏற்கனவே திருப்பதி லட்டு தொடர்பான வீடியோ மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றநிலையில், சில மணிநேரங்களிலேயே அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டது. பாஜக கொடுத்த அழுத்தத்தின் விளைவாக அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், 'பரிதாபங்கள்' யூடியூப் சேனல் மீது கோவை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தனுஷ்கோடி இந்த புகாரை கொடுத்துள்ளார். அந்த புகார் மனுவில், பரிதாபங்கள் யூடியூப் சேனலில் இரு சமூகத்தினர் இடையே பிரச்சினையை உருவாக்கும் வகையில் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் அடையாளங்களை குறிப்பிட்டு அந்த சமூகத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசியிருக்கிறார்கள். அந்த வீடியோவை யூடியூப் தளத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும். பரிதாபங்கள் சேனலை தடை செய்யவேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

