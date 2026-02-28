English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுகவிடம் காங்கிரஸ் வைத்த மெகா கோரிக்கை! கூட்டணியில் விலக முடிவா?

திமுகவிடம் காங்கிரஸ் வைத்த மெகா கோரிக்கை! கூட்டணியில் விலக முடிவா?

திமுக தற்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு சீட் என்பது குறித்தான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவிடம் வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:40 AM IST
  • 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • திமுகவிடம் 39 தொகுதிகள்.
  • 2 ராஜ்யசபா சீட் கேட்கும் காங்கிரஸ்!

திமுகவிடம் காங்கிரஸ் வைத்த மெகா கோரிக்கை! கூட்டணியில் விலக முடிவா?

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுக தங்களது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. குறிப்பாக தங்களது கூட்டணியில் முடிந்தவரை பல்வேறு கட்சிகளை இணைத்து வருகின்றனர். ஒரு ஓட்டு கூட சிதற கூடாது என்பதால் இது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சமீபத்தில் தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்த நிலையில், ஓ பன்னீர்செல்வம் நேரடியாக திமுக கட்சியில் இணைந்துள்ளார். இது திமுக ஆட்சி அதிகாரத்தை மீண்டும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதில் எவ்வளவு தீவிரமாக உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது. 

மேலும் படிக்க | சென்னைக்கு விடிவுகாலம்... வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் எப்போது முதல்? வந்தாச்சு அறிவிப்பு

யார் யாருக்கு எத்தனை சீட்?

திமுக தற்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு சீட் என்பது குறித்தான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவிடம் வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 25 சீட் ஒதுக்கப்பட்டன. அதில் 18 இடங்களில் வெற்றியும் பெற்று காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் சட்டமன்றம் சென்றனர். இருப்பினும் இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி அதிகமான சீட்களை திமுகவிடம் கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. 39 நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், அவற்றிலிருந்து ஒவ்வொரு சீட் என மொத்தம் 39 சட்டமன்ற தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக முழுவதும் கள ஆய்வு செய்து, 125 தொகுதிகளை கணக்கில் எடுத்து அதில் 39 தொகுதிகளை திமுக தலைமை இடம் கேட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

ராஜ்யசபா சீட்!

சட்டமன்ற தொகுதிகளை கூடுதலாக கேட்டது மட்டும் இல்லாமல், காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளையும் கேட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 30 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் அல்லது 25 தொகுதிகள் மற்றும் இரண்டு ராஜ்யசபா சீட்டு என இரண்டு விதமான திட்டங்களையும் காங்கிரஸ் தங்களது பேச்சுவார்த்தையில் வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படி ராஜ்ய சபா இல்லை என்றால் 39 தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் கேட்டு கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி நீண்ட நாட்களாக கேட்டுக் கொண்டு வந்த நிலையில் சமீபத்தில் பேசிய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக மறுத்து விட்டார்.

மறுபுறம் காங்கிரசுக்கு கூடுதல் சீட் தர திமுக முன்வந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பிடம் காங்கிரஸ் கட்சியின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் ஏற்பதிலும் திமுக தயக்கம் காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த முறை 25 இடங்களை காங்கிரஸ்க்கு ஒதுக்கிய திமுக, இந்த முறை கூடுதலாக சில இடங்களை மட்டும் ஒதுக்க முன் வந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தற்போதைய திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக, மக்கள் நீதி மையம் போன்ற கட்சிகள் இணைந்துள்ளதால் அவர்களுக்கு கூடுதல் சீட் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் திமுகவிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைபெற்று வரும் பேச்சு வார்த்தையில் கூட்டணி கட்சிகளிடம் சீட்டுகளை குறைத்துக் கொள்ளுமாறும் திமுக தலைமை கேட்டு வருகிறது. திமுகவின் கோரிக்கையை ஏற்று காங்கிரஸ் குறைந்த சீட்டுகளை வாங்கிக் கொள்ளுமா அல்லது கூட்டணியில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | சென்னை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... அண்ணா சாலை புதிய பாலம் ரெடி - எப்போது திறப்பு?

