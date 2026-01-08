'நடிகர் விஜய்யுடன் மோதாதீர்கள்...' மோடிக்கு கண்டனம் - ஜனநாயகனுக்கு காங்கிரஸ் சப்போர்ட்!

Jana Nayagan Movie Postponement, Congress Support: நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவருமான விஜய் தனது கடைசி படம் என அறிவித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் பெறுவதில் எழுந்த சிக்கல் காரணமாக ஜனநாயகன் திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Jana Nayagan Movie: ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு
இருப்பினும், ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது இன்னும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. தணிக்கைச் சான்றிதழ் தொடர்பான வழக்கில் ஜனவரி 9ஆம் தேதியான நாளை தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால், ஜனவரி 10ஆம் தேதியோ அல்லது அடுத்த வாரத்தில் ஜனவரி 14, 15 தேதிகளிலோ ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படமும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வெளியாக இருப்பதை தொடர்ந்து ஜனநாயகன் பிப்ரவரி மாதத்திற்கு கூட தள்ளிப்போகலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Jana Nayagan Movie: ஜோதிமணி கண்டனம்
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த விவரங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதால் படத்தை மறு ஆய்வுக் குழுவுக்கு, தணிக்கைக் குழு அனுப்பியுள்ளது. தணிக்கை குழுவின் இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டனம் எழுந்துள்ளன. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கரூர் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணியும் ஜனநாயகன் திரைப்பட விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் தணிக்கைக் குழுவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Jana Nayagan Movie: தமிழ் திரையுலகம் மீதான தாக்குதல்
இதுகுறித்து ஜோதிமணி அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஒன்றிய அரசின் கீழ் இயங்கும் தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் தர மறுப்பது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. இது தமிழ் திரையுலகத்தின் மீது நடத்தப்படுகின்ற தாக்குதல். நமது அரசியல் சார்பு, விருப்பு வெறுப்புகளைத் தாண்டி கருத்துச் சுதந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கையுள்ள ஒவ்வொருவரும் இதைக் கண்டிக்க வேண்டும்" என்றார். காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து வந்தாலும், ஜோதிமணி கருத்து சுதந்திரத்தை முன்வைத்து ஜனநாயகன் திரைப்பட விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Jana Nayagan Movie: அரசியல் ஆயுதமான சென்சார் குழு
மேலும் அந்த பதிவில், "ஒரு திரைப்படம் என்பது பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நூற்றுக்கணக்கானவர்களின் கடின உழைப்பில் உருவாகிறது. அதை இப்படி முடக்க நினைப்பது படைப்புச் சுதந்திரத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. அதுவும் அரசியல் காரணங்களுக்காக முடக்கப்படுவது இன்னும் ஆபத்தானது. அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வருமானவரித்துறை வரிசையில் தணிக்கை வாரியமும் மோடி அரசின் அரசியல் ஆயுதமாகி விட்டது. இதை நாம் மௌனமாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Jana Nayagan Movie: காலாவதியாகிப் போன ஒரு அமைப்பு
மேலும் தணிக்கை குழுவில் அவர் பணியாற்றிய அனுபவத்தையும் அதில் பகிர்ந்துகொண்டார். "நான் தணிக்கை குழு உறுப்பினராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளேன். அதன் செயல்பாடுகளை நான் நன்கு அறிவேன். என்னளவில் இந்த தொழில்நுட்ப யுகத்தில் தணிக்கை வாரியம் என்பது காலாவதியாகிப் போன ஒரு அமைப்பு. ஒரு திரைப்படத்தை ஏற்பதும், மறுப்பதும் மக்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. ஒரு திரைப்படத்தை நாம் தணிக்கை செய்துகொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில், பல்லாயிரக்கணக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத வீடியோக்கள், காட்சிகள், தொலைக்காட்சி, யூ-ட்யூப், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது.
இதை பல கோடிப்பேர் பார்க்கின்றனர்.இந்தச் சூழலில் திரைப்படத்தை மட்டும் தணிக்கை செய்வதால் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படப்போவதில்லை என்பதே நிதர்சனம். பெண்களை ஆபாசமாகப் பேசுவது, சித்தரிப்பது,இரட்டை அர்த்த வசனங்களைப் பேசுவது தணிக்கை விதிகளின் படி தவறானது. ஆனால் இவை இல்லாமல் வெளிவருகிற படங்கள் மிகவும் குறைவு.
Jana Nayagan Movie: அரசியல் முக்கியத்துவம்
தணிக்கை வாரியம் இம்மாதிரியான விஷயங்களில் பெரும்பாலும் எவ்வித கவனமும் செலுத்துவதில்லை. சான்றிதழை மறுப்பதில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே தணிக்கை வாரியம் என்பது கலைக்கப்பட வேண்டியது. அதுவரை அது அரசியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுவதை நாம் கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும்" என்றார். ஜோதிமணியின் இந்த நீண்ட பதிவு தணிக்கைக் குழு தற்காலச் சூழலில் தேவையற்றது என்பதையும், அது அரசியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுவதையும் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். மறுபுறம், விஜய்யின் தவெக உடன் காங்கிரஸ் நெருக்கம்காட்டி வருவதாக தொடர்ந்து கூறப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஜோதிமணியின் பதிவு அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
Jana Nayagan Movie: படைப்பு சுதந்திரத்தை மதிப்போம்
ஜோதிமணியை போல், காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஸ் ஜோடங்கரும் ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் தணிக்கைக் குழுவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைச் சுற்றியுள்ள சர்ச்சை, அரசியல் அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவது குறித்த கவலையை வெளிப்படுத்துகிறது. அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகள் புரிந்துகொள்ளத்தக்கவை, இருப்பினும் ஒரு படைப்பாளரின் படைப்புகளை குறிவைப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது" என கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
The controversy surrounding actor Vijay's film 'Jana Nayagan' has sparked concerns about the misuse of political power. While political disagreements are understandable, targeting an artist's work is unacceptable.
மேலும், படைப்பு சுதந்திரம் குறித்து அதில் அவர், "அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக சினிமாக்களை தணிக்கை செய்வதை தமிழக மக்கள் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். கலை மற்றும் மக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு அரசியல் சண்டைகளில் பகடைக்காயாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதிகாரிகள் மீதான உங்கள் அழுத்தம் காரணமாக விஜய்யின் படம் தள்ளிபோயுள்ளது. இது தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு செய்யும் அநீதியாகும். கலையில் இருந்து அரசியலை விலக்கி வைத்து, படைப்பு சுதந்திரத்தை மதிப்போம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Jana Nayagan Movie: நடிகர் விஜய்யுடன் மோதாதீர்கள்...
பிரதமர் மோடியையும் கிரிஸ் ஜோடங்கர் கடுமையாக சாடி உள்ளார். மோடி ஜி, உங்கள் 56 அங்குல மார்பு வைத்து, அரசியல்வாதி விஜய்யுடன் மோதுங்கள்... நடிகர் விஜய் உடன் அல்ல... என கிரிஸ் ஜோடங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், உங்கள் மிரட்டல் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்யாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
