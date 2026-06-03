/Rajya Sabha Election: விஜய்க்கு பெரிய மனசு.. காங்கிரஸ்க்கு ஜாக்பாட்.. ராஜ்ய சபா சீட் யாருக்கு?

TN Rajya Sabha Election: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ராஜ்யசபா எம்பி பதவியை காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கியதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தவெக தலைமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இம்மாதம் 18ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ள மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) உறுப்பினருக்கான தேர்தலில், தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் (Rajya Sabha Seat) இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக தரப்பில் இருந்து ராஜ்யசபா தேர்தலுக்கு விஜய் நிறுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதனை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு விஜய் ஒதுக்கியுள்ளார். இதனை அடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து யாரை ராஜ்யசபா எம்பியாக நிறுத்துவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் மாதம் 5 மாநிலங்களுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் மாநிலங்களவை தேர்தல் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 26 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் மாநிலங்களவை தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி. இடம் காலியாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் அதிமுக எம்.பி.சி.வி.சண்முகம் ராஜினாமா செய்த இடத்திற்கு தான் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரது பதவிக்காலம் 2028 ஜூன் 29ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட சி.வி.சண்முகம் வெற்றி பெற்ற நிலையில், மாநிலங்களவை எம்.பி பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதனை அடுத்து, தமிழகத்தில் ஒரு மாநிலங்களவை இடம் காலியனாதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி பதவிக்கு ஜூன் 18ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது.
|ராஜ்யசபா தேர்தல்
|ஜூன் 18 காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
|வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கும் நாள்
|ஜூன் 1ஆம் தேதி காலை 11 மணி
|வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி
|ஜூன் 8, பிற்பகல் 3 மணி வரை
|வேட்பு மனு மீதான பரிசீலனை
|ஜூன் 9
|வேட்பு மனு திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி தேதி
|ஜூன் 11
|வாக்கு எண்ணிக்கை
|ஜூன் 18ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு துவங்கும்
தமிழகத்தில் தற்போது ஆளுங்கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருக்கிறது. முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். இக்கட்சிக்கு 107 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இருக்கிறது. மேலும், கூட்டணியாக 121 பேரின் ஆதரவு இருக்கிறது. எனவே, மாநிலங்களவை தேர்தலில் தவெக தரப்பில் இருந்து நிறுத்தப்படும் வேட்பாளரே போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
அதனால், விஜய்யின் கையில் தான் முடிவு இருக்கிறது. ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டை விஜய் யாருக்கு கொடுக்கப்போகிறார் என்ற கேள்வி இருந்து வந்தது. தவெக தரப்பில் இருந்து ஒருவரை எம்.பி தேர்தலுக்கு நிறுத்துவாரா அல்லது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கொடுப்பாரா என்றெல்லாம் கேள்வி எழுந்தது. தவெகவில் இருந்து ஒருவரை நிறுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்த ராஜ்யசபா சீட்டை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கிய நிலையில், யார் போட்டியிடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. காங்கிரஸின் பிரவீன் சக்கரவர்த்திக்கு கொடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விஜய் நெருக்கமானவராக இருக்கிறார். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே தவெக தலைவர் விஜய்யை பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்தித்து பேசினார். அதே நேரத்தில், தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைந்ததற்கு பிரவீன் சக்கரவர்த்தி காரியகர்த்தா என்று கூட சொல்கின்றனர். எனவே, ஒரு ராஜ்யசபா எம்.பி வேட்பாளராக பிரவீன் சர்க்கரவர்த்தியை நிறுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம்.