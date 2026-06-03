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Rajya Sabha Election: விஜய்க்கு பெரிய மனசு.. காங்கிரஸ்க்கு ஜாக்பாட்.. ராஜ்ய சபா சீட் யாருக்கு?

TN Rajya Sabha Election: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ராஜ்யசபா எம்பி பதவியை காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கியதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:06 PM IST
Rajya Sabha Election: விஜய்க்கு பெரிய மனசு.. காங்கிரஸ்க்கு ஜாக்பாட்.. ராஜ்ய சபா சீட் யாருக்கு?
Image Credit: TN Rajya Sabha Election

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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