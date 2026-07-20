/'காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில்...' மேகதாது அணை விவகாரம் - விஸ்வநாதன் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

திருப்பத்தூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று பெருந்தலைவர் காமராஜரின் 124வது பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கலந்து கொண்டார். பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் 10ஆம் மற்றும் 12ஆம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு வெள்ளி நாணயம், ஊக்கத்தொகையை வழங்கினார்.
மேலும் தொடர்ந்து பேசிய அவர், "லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் முற்றிலும் ஒழித்துவிட முடியும். ஆனால் ஜனநாயகத்தில் மக்கள் நலன் சார்ந்த சிபாரிசுகளை யாரும் புறக்கணித்துவிட முடியாது. சிபாரிசுகள் என்பது தனிநபர் சார்ந்த சுயநலப் பிரச்சினையாக இருக்கக் கூடாது.
அவை நியாயமான, மக்கள் பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய கோரிக்கைகளாக இருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவோ அல்லது அமைப்போ கூட்டு முயற்சியுடன் மக்கள் நலனுக்காக எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் என அனைவரும் இந்த மக்கள் ஆட்சியில் மதிப்பளித்தே ஆக வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேகதாது அணை மற்றும் காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமையை எக்காரணம் கொண்டும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது. காவிரி படுகையில் இருந்து வரும் தண்ணீர், கர்நாடகத்தை விட தமிழ்நாட்டிற்குத்தான் முழுச் சொந்தம்.
கர்நாடகா இதற்குச் சொந்தம் கொண்டாடுவது மாற்றாந்தாய் போன்றது. ஆனால், தமிழ்நாடு இந்த நீரை தாயைப் போலக் கொண்டாடும் உரிமை படைத்தது. இந்த ஓரவஞ்சனையை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
கர்நாடகாவிலும், கேரளாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சிதான் ஆட்சி செய்கிறது. இருப்பினும், நான் சார்ந்திருக்கும் கூட்டணி அரசாங்கத்தின் காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில் தைரியமாகச் சொல்கிறேன்.
மேகதாது அணையில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க விஸ்வநாதன் அனுமதிக்க மாட்டான். தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையும், சுயாட்சியும் மக்களின் விருப்பமுமே நமக்கு முக்கியம்" என்று மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக ஆவேசமாக பேசினார்.
மேலும் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருப்பதி அமைச்சர் விஸ்வநாதனை நோக்கி முக்கிய கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்தார். அப்போது, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டு, இதுவரையில், அரசு சார்பில் பொறியியல், மருத்துவம், கலை மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரி இல்லை. அதனை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்,
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், "திருப்பத்தூருக்கு பொறியியல் கல்லூரி, கல்வியியல் கல்லூரி, கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய நான்கு கல்லூரிகள் வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன.
ஆசைப்பட்டால் எப்போதும் பெரிய அளவில் பேராசையாகத்தான் ஆசைப்பட வேண்டும். சும்மா கொஞ்சம் நஞ்சமெல்லாம் ஆசைப்படக் கூடாது. திருப்பத்தூர் மக்கள் நான்கு கல்லூரிகளைக் கேட்பது நியாயமான ஆசைதான் என்று அவர் பாராட்டினார்".
மேலும், இதுகுறித்து உடனடியாக முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்து, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கல்லூரிகள் அமைக்க ஏற்பாடுகள் செய்வதாக அவர் உறுதியளித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசு அதிகாரிகள், திருப்பத்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திருப்பதி. விஜய் இளஞ்செழியன் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் நகர காங்கிரஸ் தலைவர் பரத், பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.