Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /'காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில்...' மேகதாது அணை விவகாரம் - விஸ்வநாதன் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

'காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில்...' மேகதாது அணை விவகாரம் - விஸ்வநாதன் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

காவிரி படுகையில் இருந்து வரும் தண்ணீர், கர்நாடகத்தை விட தமிழ்நாட்டிற்குத்தான் முழுச் சொந்தம் என்றும்; கர்நாடகா இதற்குச் சொந்தம் கொண்டாடுவது மாற்றாந்தாய் போன்றது. ஆனால், தமிழ்நாடு இந்த நீரை தாயைப் போலக் கொண்டாடும் உரிமை படைத்தது என்றும் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:00 AM IST
'காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில்...' மேகதாது அணை விவகாரம் - விஸ்வநாதன் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்
Image Credit: Congress Minister Viswanathan | Image Source : Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திமுக மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
Thoothukudi2 hrs ago
2
Sonam Wangchuk1:58 PM IST
3
TN Power Cut12:15 PM IST
4
Tirunelveli news11:33 AM IST
5
Japan10:34 AM IST