/59 வருடங்களுக்கு பின்.. தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்.. நாளை பதவியேற்பு

TN Congress Ministers: 59 வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெற உள்ளது. தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் 2 பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
TN Congress Ministers: தமிழகத்தில் முதல்வராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். 2026 தேர்தலில் தவெக 233 தொகுதியில் போட்டியிட்டு 108 இடங்களில் வென்றது. ஆனால், பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை. இப்படிப்பட்ட சூழலில், தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், ஐயுஎம்எல், விசிக, சிபிஐ, சிபிஐ ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு கோரியுள்ளது. இதில், காங்கிரஸ் மட்டும் திமுகவுடன் கூட்டணியை உடைத்து கொண்டு தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. மேலும், ஆட்சியிலும் காங்கிரஸ் பங்கு கேட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, முதற்கட்டமாக தவெக அமைச்சரவை பட்டியலை வெளியிட்டு இருந்தது. இதில், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்று அவர்களுக்கு இலாகாவும் ஒதுக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்காக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அழைப்பும் விடுத்தது.
இதில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அமைச்சரவையில் இரண்டு இடங்களை விஜய் ஒதுக்கி உள்ளார். இதன் மூலம் 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 59 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர்களாக இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
அதாவது, கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசில் காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் நாளை அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்று கொள்கின்றனர். இதனை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் 9 அமைச்சர்கள் கடந்த 3-ந்தேதி பொறுப்பு ஏற்றனர். இதற்கிடையில், 22 துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. ஆளுநர் இன்று இரவு சென்னை திரும்புகிறார். இன்று இரவு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட தமிழக அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியாகிறது . நாளை காலை 10.30 மணிக்கு புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறுகிறது என தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்று இரவுக்குள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has approved the induction of INC MLAs Adv. Rajesh Kumar and Thiru P. Vishwanathan into the Tamil Nadu cabinet led by CM Thiru Vijay, and they will be taking oath as Ministers tomorrow.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 20, 2026
