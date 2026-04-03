வந்தாச்சு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல்... மேலூர் மட்டும் மிஸ்ஸிங் - காரணம் என்ன?

Tamil Nadu Assembly Election 2026, Congress Candidates List: தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. அனைத்து முன்னணி கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் இன்றுதான் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன.
காங்கிரஸின் 27 வேட்பாளர்கள்
பாஜக தங்கள் போட்டியிடும் 27 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியோ 28 தொகுதிகளுக்கு, 27 வேட்பாளர்களை மட்டுமே அறிவித்துள்ளது. இன்னும் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை.
12 எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மீண்டும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். பொன்னேரி தொகுதியில் துரை சந்திரசேகர், வேளச்சேரி தொகுதியில் ஹசன் மௌலானா, அறந்தாங்கியில் ராமசந்திரன் (திருநாவுக்கரசு மகன்), காரைக்குடி மாங்குடி, நாங்குநேரி ரூபி மனோகரன் ஆகியோர் என சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள் 12 பேர் மீண்டும் போட்டியிடுகின்றனர்.
5 எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
குளச்சல் எம்எல்ஏ பிரின்ஸ், தென்காசி எம்எல்ஏ பழனி, மயிலாடுதுறை எம்எல்ஏ ராஜ்குமார், உதகை எம்எல்ஏ கணேஷ், விருத்தாசலம் எம்எல்ஏ ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு தற்போது வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. விளவங்கோடு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவான தாரகை கத்பர்ட் தற்போது குளச்சல் தொகுதிக்கு மாறியுள்ளார். மயிலாடுதுறையில் ஜமால் யூனஸ் முகமது என்பவர் போட்டியிடுகிறார். சிட்டிங் எம்எல்ஏ ராஜ்குமார், பிரவீன் சக்ரவர்த்தியின் ஆதரவாளர் என கூறப்படுகிறது. உதகையில் ஏற்கெனவே காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வென்ற பி. ராமசந்திரனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தென்காசி தொகுதி திமுகவுக்கும், விருதாச்சலம் தொகுதி தேமுதிகவுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டது.
6 நாளில் தமிழ் குமரனுக்கு வாய்ப்பு
பாமக (ராமதாஸ்) எம்எல்ஏ ஜி.கே. மணியின் மகனான ஜி.கே.எம். தமிழ் குமரன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி, பாமகவில் இருந்து பிரிந்து டெல்லியில் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தலைமையில் காங்கிரஸில் இணைந்தார். தற்போது அவருக்கு பென்னாகரம் தொகுதியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பென்னாகரம் தொகுதியில் தற்போது இவரின் தந்தை ஜி.கே. மணி எம்எல்ஏ ஆக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் லைகா புரொடக்ஷன்ஸில் தயாரிப்பாளராகவும் இருந்தவர்.
Congress releases a list of 27 candidates for the Tamil Nadu Assembly elections
Congress PCC chief K. Selvaperunthagai to contest from Sriperumbudur assembly constituency and former MP Dr A Chella Kumar from Krishnagiri pic.twitter.com/7zfHwPDnNP
— ANI (@ANI) April 3, 2026
மேலூர் தொகுதி வேட்பாளரை அறிவிக்காதது ஏன்?
காங்கிரஸ் கட்சி மேலூர் தொகுதிக்கு மட்டும் இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்காமல் உள்ளது. இன்றிரவு அல்லது நாளை காலை மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளரை அறிவிப்போம் என செல்வப்பெருந்தகை அறிவித்துள்ளார். ஆனால், ஏன் மேலூரில் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதில் இழுபறி என்பது குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. மேலூர் தொகுதி என்பது அதிமுக தற்போது தற்போது பலமாக உள்ள தொகுதி. 2001ஆம் ஆண்டில் இருந்து அதிமுகதான் அங்கு வெற்றிபெற்று வருகிறது. 1980 முதல் 1991 வரை காங்கிரஸ் கட்சியும், 1996இல் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் இங்கு வெற்றிபெற்றிருக்கின்றன. எனவேதான், தவறவிட்ட கோட்டையை மீண்டும் பிடிக்க காங்கிரஸ் முயற்சிக்கிறது. 2011, 2016 தேர்தல்களில் திமுக போட்டியிட்டும் இங்கு தோல்விதான் கிடைத்தது.
2021 தேர்தலில் இங்கு போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 35 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வியை தழுவியது. அப்போது காங்கிரஸ் சார்பில் டி. ரவிசந்திரன் போட்டியிட்டார். இவர் விருதுநகர் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூரின் மாமனார் என சொல்லப்படுகிறது. கடந்த முறை மேலூரில் ரவிசந்திரன் படுதோல்வியடைந்ததால், இந்த முறை மதுரை வடக்கு தொகுதியை அவருக்கு பெற்று தந்துவிட வேண்டும் என மாணிக்கம் தாகூர் விருப்பப்பட்டுள்ளார்.
காரணம், மதுரை வடக்கு திமுக எம்எல்ஏ கோ. தளபதியுடன் மாணிக்கம் தாகூருக்கு ஏற்பட்ட கருத்து முரண்பாடு அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த தொகுதி காங்கிரஸுக்கு கிடைக்காத நிலையில், மீண்டும் மேலூர் தான் கொடுக்கப்பட்டது. மேலூர் தொகுதியும் ரவிசந்திரனுக்கு ஒதுக்க, செல்வப்பெருந்தகை மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது. அங்கு கார்த்திகேயன் என்பவரை வேட்பாளராக நிறுத்த செல்வப்பெருந்தகை பேசி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதில் அதிருப்தி ஏற்பட்டதன் காரணமாகவே கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி, காங்கிரஸின் மாநில அளவிலான தேர்தல் மேலாண்மை மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர் பதவியில் இருந்து மாணிக்கம் தாக்கூர் விலகியதாக கூறப்படுகிறது. ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவர்களாக அறியப்படும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தியும், மாணிக்கம் தாகூரும் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் திமுகவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில், அவர்கள் மீதான அதிருப்தியின் காரணமாகவே அவர்களின் கோரிக்கையை கட்சியின் மாநிலத் தலைமை மறுப்பதாக கூறப்படுகிறது.
காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல்
பொன்னேரி - துரைசந்திரசேகர்
வேளச்சேரி - ஹசன் மவுலானா
ஸ்ரீபெரும்புதூர் - செல்வப்பெருந்தகை
சோளிங்கர் - முனிரத்னம்
ஊத்தங்கரை - குப்புசாமி
கிருஷ்ணகிரி - செல்லக்குமார்
பென்னாகரம் - ஜி.கே.எம்.தமிழ்குமரன்
ஆத்தூர் (சேலம்) - அர்த்தநாரி
ஈரோடு கிழக்கு - கோபிநாத் பழனியப்பன்
உதகை - ராமச்சந்திரன்
கவுண்டம்பாளையம் - சூர்யபிரகாஷ்
சிங்காநல்லூர் - ஸ்ரீநிதி நாயுடு
துறையூர் - விச்சு லெனின் பிரசாத்
கடலூர் - சந்திரசேகரன்
மயிலாடுதுறை - ஜமால் யூனுஷ் முகமது
அறந்தாங்கி - ராமச்சந்திரன்
காரைக்குடி - எஸ்.மாங்குடி
உசிலம்பட்டி - சரவணகுமார்
சிவகாசி - கணேசன் அசோகன்
திருவாடானை - ராம.கருமாணிக்கம்
ஸ்ரீவைகுண்டம் - ஊர்வசி அமிர்தராஜ்
சங்கரன்கோவில் - சங்கை கணேசன்
அம்பாசமுத்திரம் - துரை
நாங்குநேரி - ரூபி மனோகரன்
குளச்சல் - தாரகை கத்பட்
விளவங்கோடு - பிரவீன்
கிள்ளியூர் - ரஜேஷ்குமார்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ