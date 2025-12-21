English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூபாய் நோட்டில் காந்தி படத்தை மத்திய அரசு நீக்குமா...? ப. சிதம்பரம் சொன்ன பதில்!

ரூபாய் நோட்டில் காந்தி படத்தை மத்திய அரசு நீக்குமா...? ப. சிதம்பரம் சொன்ன பதில்!

P Chidambaram: மகாத்மா காந்தியின் புகைப்படத்தை இந்திய ரூபாய் நோட்டில் இருந்து எடுப்பார்களா என்ற கேள்விக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:14 PM IST
ரூபாய் நோட்டில் காந்தி படத்தை மத்திய அரசு நீக்குமா...? ப. சிதம்பரம் சொன்ன பதில்!

P Chidambaram About VB G RAM G Bill: சென்னையில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில், மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் இன்று (டிசம்பர் 21) காலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.  

அப்போது மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட VB-G RAM G மசோதா குறித்து ப.சிதம்பரம் பேசினார். அதில், "மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயர் மாற்றத்தை தொடர்ந்து, 1948ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா கொலைக்கு பிறகு 77 ஆண்டுகள் கழித்து அவரது பெயரை இரண்டாவது முறையாக கொலை செய்துள்ளனர். வாயில் நுழையாத சொல்லில் பெயர் வைத்துள்ளனர். ஹிந்தி சொல்லை ஆங்கிலத்தில் வைத்துள்ளனர், யாருக்கும் பெயர் புரியவில்லை.

P Chidambaram: ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம்

காங்கிரஸ் கட்சி, 100 நாள் வேலை திட்டம் எல்லாருக்கும் பொருந்தும். யார் வேண்டுமானாலும் வேலை செய்யலாம். திட்டத்தின் நிதிக்கு மத்திய அரசு பொறுப்பு. மாநில அரசின் 25% பொருட்களை பயன்படுத்தினால் பங்கீடு செய்யப்படும். வேலை கேட்டு வேலை மறுக்கப்பட்டலும், அலோவ்ன்ஸ் வழங்குவோம். பெண்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றனர்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்ட சட்டம் இது, அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக வாஜ்பாய் இருந்தார். ஆனால் திட்டத்தை ரத்து செய்து புதிய சட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் அமல் செய்யபோவதில்லையாம், மத்திய அரசு குறிப்பிட்டு சொல்லும் மாநிலம் மட்டும்தானாம். மத்திய அரசு ஒரு தொகையை ஒதுக்கும், அதற்கு மேல் செலவு செய்தால் மாநில அரசு பொறுப்பு. 

P Chidambaram: 12 கோடி மக்கள் இதை நம்பியிருக்கின்றனர்

அந்த பகுதிக்கு வேலை கொடுத்தால் தான் வேலை கிடைக்கும். மாநில அரசு நிதி ஆதாரத்தை பொறுத்துதான் திட்டம் வகுப்பார்கள். இந்த மோசடி சட்டத்திற்கு காந்தியின் பெயர் வைக்காமல் இருந்தது நல்லது. தற்போது வரை எட்டு கோடி பேருக்கு வேலை அட்டை இருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முன் பாஜக ஆளும் மாநிலத்தில் இந்த திட்டத்தை அறிவிப்பார்கள். அவர்கள் ஆளும் மாநிலத்தில் எல்லா மாவட்டத்திலும் திட்டம் கொண்டு செல்லப்படும். எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலத்தில் எல்லாம் மாவட்டத்திற்கும் திட்டம் செல்லாது. இதனை நம்பி 12 கோடி மக்கள் உள்ளனர்.

P Chidambaram: 125 நாள் வேலை என்பது கனவு

குறைந்த வளர்ச்சி விகிதம்தான், ஆனால் நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி வருகிறது. இந்த நிலையில் பரம ஏழையாக இருக்கும் மக்கள், இந்த வேலையை நம்பி இருக்கிறார்கள். பிரதமருக்கு எதிரில் யாராவது இருந்தால் தானே கேள்வி கேட்க... மக்களா கேள்வி கேட்கிறார்கள். 125 நாள் வேலை என்பது நிலா சாப்பாடு போல... யார் பெயர் என்று தெரியவில்லை ஜி ராம் ஜி என வருகிறது, என்னால் உச்சரிக்க முடியவில்லை" என்றார்.

P Chidambaram: ரூபாய் நோட்டில் காந்தி படம் இருக்குமா?

மேலும் மகாத்மா காந்தியின் புகைப்படத்தை இந்திய ரூபாய் நோட்டில் இருந்து எடுப்பார்களா என்ற கேள்விக்கு, "என்னென்ன நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள் என்று தெரியாது" என பதில் அளித்தார். மேலும், தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையும், அதற்கு பின் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் குறித்தும் பேசிய ப. சிதம்பரம், "இரட்டை பதிவை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை. 60 லட்சம் பேர் காணாமல் போய்விட்டார்கள் என்று சொல்வது ஏற்க முடியவில்லை" என்றார்.

P Chidambaram: நேஷ்னல் ஹெரால்டு வழக்கு

முன்னதாக, நேஷ்னல் ஹெரால்டு வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி ஆகியோர் மீதான பணமோசடி புகாரை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டிருந்தது. இதுகுறித்து பேசிய ப. சிதம்பரம், "சட்ட விரோதமான பணம் பரிமாற்றம்தான் குற்றம். முதலில் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து குற்றச்சாட்டு வைக்க வேண்டும். ஆனால், இதில் காவல்துறை அல்லது புலனாய்வு துறை வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை. 

முதல் தகவல் அறிக்கை இல்லாமல் அமலாக்கத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்வது சட்ட விரோதம். 8 ஆண்டுகள் கழித்து 2021ஆம் ஆண்டில் அமலாக்கத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து, 4 ஆண்டுகள் கழித்து தீர்ப்பு வந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் யாரும் யாருக்கும் பணம் கொடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கவில்லை. அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவின் 25இன்-படி லாபத்தில் பங்கு, செலவுக்கு பணம் என எதையும் எடுக்க முடியாது.

ஒரு ரூபாய் கூட பரிமாற்றம் செய்யாத நிலையில் எப்படி சட்டவிரமாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை புத்திசாலித்தனமான அரசு இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாம் அரசுக்கு தற்போது புத்தி தெளிந்துள்ளது என்று நினைக்கிறேன்" என்றார்.

