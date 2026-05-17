/'சனாதான ஒழிப்பு எங்கள் கருத்து இல்லை...' காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு இதுதான்!

Kanniyakumari News : காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை தாங்கள் எங்கும் அப்படி சொன்னது கிடையாது என்றும் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு ஆன்மீக கொள்கை கொண்டு இருப்பார்கள் என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்போம் என பேசியதற்கு காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Kanniyakumari Latest News Updates : காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ் குமார், அவர் வெற்றிபெற்ற கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட பகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.
அந்த வகையில், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் ஊர்வலமாக வந்தனர். அந்த பகுதிகளில் தொகுதி மக்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கியும் ராஜேஷ் குமாரை வரவேற்றனர். வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் அவர் கேக் வெட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட என்னை வெற்றி பெற செய்த கிள்ளியூர் தொகுதி மக்களை நேரடியாக சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக சுற்று பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளேன்.
மக்கள் தேவைகளை உணர்ந்து மக்கள் கோரிக்கைகளை முழுமையாக தெரிந்து அடிப்படை வசதிகளான சாலை, குடிநீர் உட்பட பல அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து இருக்கிறேன். அந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு அமைச்சரவையில் இடம் என்பது நிச்சயமாகும். அமைச்சரவையில் பங்கு பெறும் சூழல் உள்ளது. அதை எங்கள் தேசிய தலைமை முடிவு செய்யும். அவர்களே இறுதியான முடிவை எடுப்பார்கள்" என்றார்.
காங்கிரஸ் முதுகில் குத்தியதாக திமுக குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, "நாங்கள் யாரின் முதுகிலும் குத்தவில்லை. 2016 மற்றும் 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில், எங்கள் (காங்கிரஸ்) தொண்டர்கள் வேலை பார்த்த அடிப்படையில்தான், 2021-2026 வரை ஸ்டாலின் முதல்வராக இருந்தார். அதேபோல இந்த தேர்தலிலும் முழுமையாக தேர்தல் வேலை செய்தோம்.
ஆனால் தமிழக மக்கள் மிக பெரிய மாற்றத்தை விரும்பி, மாற்றத்திற்கான தேர்தலாக நடந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை யார் யார் முதுகிலும் எந்த காலத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சி குத்தியது கிடையாது" என்றார்.
மேலும் சனாதன தர்மம் குறித்து சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதற்கு இந்து அமைப்புகள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள எதிர்ப்பு மற்றும் பாஜக போராட்டம் நடத்தி வருவது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் எங்கும் அப்படி சொன்னது கிடையாது. ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு ஆன்மீக கொள்கை கொண்டு இருப்பார்கள்.
எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு எல்லோரிடமும் சகோதரத்துவத்துடன் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆகவே அது அவர்களது கருத்து" என்று பதில் அளித்தார்.
திமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் கிள்ளியூர், விளவங்கோடு, குளச்சல் என மூன்று தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றிபெற்றது. மயிலாடுதுறை மற்றும் மேலூர் தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வென்றனர். தேர்தலுக்கு பின் தவெக உடன் காங்கிரஸ் இணைந்த நிலையில், தவெகவின் அமைச்சரவையில் இரண்டு இடங்களை பெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 1967ஆம் ஆண்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெற்றதே இல்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.