English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்க்கு ஆதரவு தருகிறோம்! ஆனால் ஒரு நிபந்தனை! காங்கிரஸ் வைத்த ட்விஸ்ட்!

விஜய்க்கு ஆதரவு தருகிறோம்! ஆனால் ஒரு நிபந்தனை! காங்கிரஸ் வைத்த ட்விஸ்ட்!

Congress TVK: விஜய் ஆட்சி அமைக்க நிபந்தனைகளுடன் ஆதரவு தர காங்கிரஸ் திட்டம்! – தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்த திருப்பம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 6, 2026, 10:10 AM IST
  • விஜய் ஆட்சி அமைக்க...
  • ஆதரவு தர காங்கிரஸ் திட்டம்!
  • தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்த திருப்பம்!

Trending Photos

IPL: அதிக பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட 7 வீரர்கள் - யார் டாப் தெரியுமா?
camera icon8
IPL
IPL: அதிக பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட 7 வீரர்கள் - யார் டாப் தெரியுமா?
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வும், பண வரவும் தேடி வரும்!
camera icon6
Pudhan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வும், பண வரவும் தேடி வரும்!
அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
camera icon7
TN Assembly Election Results
அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
விஜய்க்கு ஆதரவு தருகிறோம்! ஆனால் ஒரு நிபந்தனை! காங்கிரஸ் வைத்த ட்விஸ்ட்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் தொங்கு சட்டசபை உருவாகியிருக்கும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக ஆட்சிக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும், 234 எம்.எல்.ஏ-க்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை. எனவே, தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 இடங்கள் குறைவாகவே உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி! விவசாயிகளுக்கு விஜய் கொடுக்கப்போகும் சர்ப்ரைஸ்

ஆதரவு கோரிய விஜய்

மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ள விஜய், இந்த தேர்தலில் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக கோரியுள்ளார். விஜய்யின் இந்த கோரிக்கை தொடர்பாக, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, தேசிய பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் ஆகியோர் டெல்லியில் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே.சி. வேணுகோபால், “தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் விஜய்யின் கோரிக்கைக்கும் மதிப்பளித்து, விஜய்க்கு ஆதரவு தருவது குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியே முடிவெடுக்கலாம் என டெல்லி தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது” என்று தெரிவித்தார். 

காங்கிரஸின் நிபந்தனை ஆதரவு?

டெல்லி தலைமையின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அரசியல் விவகார குழு கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த ஆலோசனையின் முடிவில், விஜய்க்கு ஆதரவு அளிக்கும் கடிதத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தவெக-விடம் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆதரவு நிபந்தனையற்ற ஆதரவாக இருக்காது என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த சூழ்நிலையிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய கூடாது என்ற முக்கிய நிபந்தனையுடன், காங்கிரஸ் தனது 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவை வழங்க உள்ளதாக மூத்த தலைவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். 

அதேநேரம், தவெக ஏற்கனவே அறிவித்தபடி, கூட்டணியில் இணையும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு என்ற அடிப்படையில் காங்கிரஸுக்கு துணை முதல்வர் அல்லது அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, விஜய்யின் புதிய அரசுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ள இந்த நகர்வு, தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் மற்றும் பிற சிறு கட்சிகளின் ஆதரவோடு தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் விரைவில் பதவியேற்பார் என்று அவரது தொண்டர்கள் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்.. தேம்பி தேம்பி அழுத சேகர்பாபு... கண்ணீர் கடலில் ரோடு ஷோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CongressTVKvijayRahul GandhiDMK

Trending News