விஜய்க்கு ஆதரவு தருகிறோம்! ஆனால் ஒரு நிபந்தனை! காங்கிரஸ் வைத்த ட்விஸ்ட்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் தொங்கு சட்டசபை உருவாகியிருக்கும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக ஆட்சிக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும், 234 எம்.எல்.ஏ-க்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை. எனவே, தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 இடங்கள் குறைவாகவே உள்ளன.
ஆதரவு கோரிய விஜய்
மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ள விஜய், இந்த தேர்தலில் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக கோரியுள்ளார். விஜய்யின் இந்த கோரிக்கை தொடர்பாக, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, தேசிய பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் ஆகியோர் டெல்லியில் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே.சி. வேணுகோபால், “தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் விஜய்யின் கோரிக்கைக்கும் மதிப்பளித்து, விஜய்க்கு ஆதரவு தருவது குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியே முடிவெடுக்கலாம் என டெல்லி தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸின் நிபந்தனை ஆதரவு?
டெல்லி தலைமையின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அரசியல் விவகார குழு கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த ஆலோசனையின் முடிவில், விஜய்க்கு ஆதரவு அளிக்கும் கடிதத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தவெக-விடம் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆதரவு நிபந்தனையற்ற ஆதரவாக இருக்காது என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த சூழ்நிலையிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய கூடாது என்ற முக்கிய நிபந்தனையுடன், காங்கிரஸ் தனது 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவை வழங்க உள்ளதாக மூத்த தலைவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
#WATCH | Hyderabad: On TVK chief Vijay, Congress leader Sama Rammohan Reddy says, “Congratulations to the TVK chief Vijay, who is likely to take oath tomorrow as the Chief Minister of Tamil Nadu. We are happy to extend our support to TVK and contribute to his post. Once again, it… pic.twitter.com/wqybq7R4x7
— ANI (@ANI) May 6, 2026
அதேநேரம், தவெக ஏற்கனவே அறிவித்தபடி, கூட்டணியில் இணையும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு என்ற அடிப்படையில் காங்கிரஸுக்கு துணை முதல்வர் அல்லது அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, விஜய்யின் புதிய அரசுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ள இந்த நகர்வு, தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் மற்றும் பிற சிறு கட்சிகளின் ஆதரவோடு தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் விரைவில் பதவியேற்பார் என்று அவரது தொண்டர்கள் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.
