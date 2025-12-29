இந்த மரத்தால் ஆபத்து, உடனே அகற்றவும்! மூச்சுத் திணறல், அரிப்பு வரும் - அரசு அறிவுறுத்தல்

Tamil Nadu Government : கோனோகார்பஸ் மரத்தால் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் நிலத்தடி நீருக்கு பெரும் ஆபத்து. இம்மரம் இருக்கும் இடத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் முதல் உடல் அரிப்பு வரை பல ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால், கோனோகார்பஸ் மரத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இம்மரத்தை நட பொதுமக்கள் வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளதுடன், வீட்டுக்கு அருகில் இருந்தால் உடனே அகற்றுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்ட மக்களுக்கு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
கோனோகார்பஸ் மரத்துக்கு தடை
திருப்பத்தூர் மாவட்ட பசுமை குழு (District Green Committee) சார்பாக பொதுமக்களுக்கு ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு, கோனோகார்பஸ் (Conocarpus) மரம் புதியதாக நடவு செய்வது முழுமையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, கோனோ கார்பஸ் நடவு செய்வதை தவிர்த்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் முழுமையாக ஒத்துழைக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். கோனோ கார்பஸ் (Conocarpus) என்பது வெளிநாட்டு இனத்தைச் சேர்ந்த மரமாகும். இந்த மரம் அதிக அளவில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதாலும், மனித ஆரோக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு விளைவிப்பதாக பல ஆய்வுகள் உறுதி செய்துள்ளன.
கோனோகார்பஸ் மரத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
குறிப்பாக, இதன் மகரந்தத் தூசுகள் மூச்சுத் திணறல், அலர்ஜி, தோல் நோய்கள் போன்ற உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் அருகில் உள்ள பகுதிகளில் கோனோ கார்பஸ் மரத்தை புதியதாக நடவு செய்வது முழுமையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏற்கனவே உள்ள கோனோ கார்பஸ் மரங்களை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கும விதமாக உரிய விதிமுறைகளின்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வண்ணம் அகற்றப்பட வேண்டும் என மாவட்ட பசுமை குழு அறிவுறுத்துகிறது.
அகற்றப்படும் மரங்களுக்கு பதிலாக, வேம்பு, அரசமரம், பூவரசு, புங்கன், இலுப்பை போன்ற நாட்டு மர இனங்களை நடவு செய்து பசுமை சூழலை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. பொதுமக்கள், விவசாயிகள், தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அனைவரும் இந்த அறிவுறுத்தலைக் கடைபிடித்து, கோனோ கார்பஸ் மரம் நடவு செய்வதை தவிர்த்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் முழுமையாக ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நாட்டு மரங்களை வளர்ப்போம் -பசுமையை பாதுகாப்போம் - எதிர்கால தலைமுறையை காப்போம் என திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோனோகார்பஸ் (Conocarpus) மரம் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள்
கோனோகார்பஸ் (Conocarpus) என்பது வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வளரக்கூடிய ஒரு வகை மரமாகும். இது 'பட்டன்வுட்' (Buttonwood) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சமீபகாலமாக தமிழ்நாட்டிலும் இந்திய அளவிலும் இந்த மரம் பெரும் விவாதத்திற்குள்ளாகி, பல மாநிலங்களில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
1. தாவரவியல் பின்னணி
குடும்பம்: கோப்ரிடசீஸ் (Combretaceae).
வகைகள்: இதில் 'கோனோகார்பஸ் எரெக்டஸ்' (Conocarpus erectus) மற்றும் 'கோனோகார்பஸ் லான்சிஃபோலியஸ்' (Conocarpus lancifolius) என இரு முக்கிய இனங்கள் உள்ளன.
தாயகம்: ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்க கடற்கரைப் பகுதிகள்.
வளர்ச்சி: இது 1 முதல் 20 மீட்டர் உயரம் வரை அடர்த்தியான புதராகவோ அல்லது மரமாகவோ வளரக்கூடியது. எத்தகைய கடுமையான தட்பவெப்ப நிலையையும் தாங்கி வளரும் தன்மை கொண்டது.
2. பிரபலமடைந்ததற்கான காரணங்கள்
இது அழகுக்காகவும், சாலை ஓரங்களில் பசுமையை உருவாக்குவதற்காகவும் (Urban Landscaping) அதிகம் நடப்பட்டது:
வேகமான வளர்ச்சி: மிகக் குறுகிய காலத்தில் வேகமாக வளரும்.
பசுமை: ஆண்டு முழுவதும் அடர் பச்சை நிற இலைகளுடன் காணப்படும்.
தாங்கும் திறன்: அதிக வெப்பம், வறட்சி மற்றும் உப்புத்தன்மை கொண்ட மண்ணிலும் செழித்து வளரும்.
வடிவமைப்பு: இந்த மரத்தை எளிதாக வெட்டி வெவ்வேறு வடிவங்களில் (Hedges) செதுக்க முடியும்.
3. தடைக்கான காரணங்கள்
இந்த மரத்தினால் ஏற்படும் தீமைகள் காரணமாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள் இதற்குத் தடை விதித்துள்ளன:
சுகாதாரச் சீர்கேடு: இம்மரம் பூக்கும் காலத்தில் வெளியிடும் மகரந்தத் துகள்கள் (Pollen) காற்றில் பரவி மனிதர்களுக்கு ஆஸ்துமா, சளி, இருமல் மற்றும் பல்வேறு சுவாசப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு: இது அதிகப்படியான நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது. இதனால் அருகிலுள்ள மற்ற தாவரங்களின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும். இதன் வேர்கள் மிகவும் ஆழமாகவும் வலிமையாகவும் ஊடுருவக்கூடியவை. இவை நிலத்தடி நீர் குழாய்கள், வடிகால் அமைப்புகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு கேபிள்களைச் சேதப்படுத்துகின்றன. மேலும், இந்த மரம் பறவைகள் கூடுகட்டவோ அல்லது பூச்சிகள் தேன் சேகரிக்கவோ உகந்ததல்ல. இதனால் இது ஒரு "பச்சை பாலைவனம்" (Green Desert) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
4. தமிழ்நாடு அரசு தடை
தமிழ்நாடு அரசு 2025 ஜனவரி மாதம் வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, வனப்பகுதிகள் மற்றும் அரசு நிலங்களில் கோனோகார்பஸ் மரங்களை நடுவதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உள்ள மரங்களை அகற்றிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக வேம்பு, பூவரசு போன்ற உள்ளூர் (Native) வகை மரங்களை நடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட காரணங்களால், உங்கள் வீட்டுத் தோட்டத்திலோ அல்லது பொது இடங்களிலோ இந்த மரத்தை நடுவதைத் தவிர்த்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நாட்டு மரங்களை நடுவது சிறந்தது.
