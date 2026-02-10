English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தவெகவின் பெரிய தலைகள் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள்! விஜய் எந்த தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்?

தவெகவின் பெரிய தலைகள் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள்! விஜய் எந்த தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்?

Assembly constituencies where TVK leaders want to contest: தமிழக வெற்றி கழகத்தில் அக்கட்சி தலைவர் விஜய் உட்பட டாப் தலைவர்கள் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள் குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 10, 2026, 01:26 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
  • டிவிகே தலைகள் போட்டியிட வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள்
  • முழு விவரம்

தவெகவின் பெரிய தலைகள் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள்! விஜய் எந்த தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. இன்னும் சில நாட்களில் தேர்தலுக்கான தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அனைத்து கட்சிகளும் தங்களில் பிரச்சார பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இத்தேர்தலில் நடிகர் விஜய் போட்டியிட இருப்பதால், அவர் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறார். எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

இந்த நிலையில், விஜய் உட்பட தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த டாப் தலைவர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் என்னவாக இருக்கும். அவர்கள் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புகிறார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Vijay constituency: தவெக தலைவர் விஜய் 

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது வேளச்சேரி, விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட முன்னுரிமை கொடுகிறார். இதை தவிர்த்து அவர் திருச்சி கிழக்கு, நாகப்பட்டினம் மற்றும் விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளில் போட்டியிடவும் வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

Adhav Arjuna constituency: ஆதவ் அர்ஜுனா’

தவெக தேர்தல் பிரச்சார பிரிவின் பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கள்ளக்குறிச்சி அல்லது திருவள்ளூர் தொகுதிகளில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Bussy Anand constituency: புஸ்ஸி ஆனந்த் 

தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் பொது செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கடலூரில் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது. அவர் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர் என்பதால், அதன் அருகில் இருக்கும் கடலூரில் போட்டியிட விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது. 

CTR Nirmal Kumar constituency: சிடிஆர் நிர்மல் குமார் 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார். அவர் அவர் மதுரையில் உசிலம்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உசிலம்பட்டியில் போட்டியிடவில்லை என்றால், அவர் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. 

Sengottaiyan constituency: செங்கோட்டையன் 

அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன். அவர் அக்கட்சியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தார். இவர் அவரது சொந்த தொகுதியான கோபிசெட்டி பாளையத்தில் களமிறங்குவார். 

Arunraj constituency: அருண்ராஜ் 

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரச்சார பிரிவு செயலாளர் அருண்ராஜ், திருச்செங்கோட்டியில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது.

Mary Wilson Constituency: மேரி வில்சன் 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருக்கும் மேரி வில்சன், கன்னியாகுமாரி மாவட்டம் குளச்சல் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது. 

VS Babu constituency: வி.எஸ். பாபு

அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறி விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்த வி.எஸ். பாபு சென்னையின் எழும்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது அல்லது திரு.வி,க. நகர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Tvk leaders2026 Assembly Electionvijaychennai Constituencies

