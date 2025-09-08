ரேஷன் கடையில் கட்டிட தொழிலாளி மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு

ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் எடை குறையாமல் வழங்க, கடந்த சில மாதங்களாக புதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது .அதன்படி ரேஷன் கடையில் எடைபோடும் எலக்ட்ரானிக் தராசை, பில் போடும் பிஓஎஸ் மெஷினுடன் 'புளூடூத்' மூலம் இணைத்து, பில் போடும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்படி செய்வதால், ஒரு கிராம் எடை குறைவாக இருந்தாலும், பில் போட முடியாது. இதன் மூலம் கார்டுதாரர்களுக்கு ரேஷனில் சரியான எடையில் பொருட்கள் கிடைக்கும் என்ற அரசு அறிவித்துள்ளது. இருந்த போதிலும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பல நடைமுறை சிக்கல்களை சந்தித்து வருவதாக , ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே வேலாயுதபுரத்தில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் பொருட்கள் வாங்க வந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த கட்டிட தொழிலாளி , லெட்சுமணன் (55) என்பவர் நீண்ட நேரமாக வரிசையில் நிண்ட நேரம் உள்ளார். திடீரென அவர் மயங்கி கீழே விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அருகில் இருந்தவர்கள் தண்ணீர் தெளித்து மயக்கத்தினை தெளிய வைத்தது மட்டுமின்றி சிகிச்சைக்காக ஆட்டோ மூலமாக கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
புதிய முறைப்படி ஒரு கார்டுதாரருக்கு ஒரே பில்லில் எல்லா பொருட்களும் வழங்க முடியாது. ஒவ்வொரு எடைக்கும் ஒரு பில் போட வேண்டும்.கார்டுதாரர்கள் ஒவ்வொரு பில்லுக்கும், தனித்தனியாக கைரேகை வைக்க வேண்டும். இதனால் கார்டுதாரர்கள் அதிக நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு 50கார்டுதாரர்களுக்கு மேல் பொருட்கள் வழங்க முடியாது நிலை இருப்பதாகவும்,, இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு இருந்தது. முன்பு ஒரு நாளைக்கு 100 முதல் 150 ரேஷன் கார்டுதர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கிய நிலையில் தற்போது 50 பேருக்கு மட்டுமே வழங்கக்கூடிய நிலை இருப்பதால் ஓரிரு நாள் அலைந்து தான் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய நிலை இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | Tirupur Dowry Case : உண்மையான குற்றவாளி ரிதன்யாவின் தந்தைதான்! மீடியாவிடம் சொன்ன விஷயம்..
மேலும் படிக்க | திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றம்! 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விபரீத முயற்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ