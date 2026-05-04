தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குன்னூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Coonoor Election Result 2026: குன்னூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று பத்தாவது (110) தொகுதியாகும். இது நீலகிரி (தனி) மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. எனினும், சட்டமன்றத் தொகுதி அளவில் பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. இது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற மற்றும் அமைதியான மலைவாழிடமாகும். சிம்ஸ் பூங்கா, டால்பின் நோஸ், மற்றும் காட்டேரி பூங்கா ஆகியவை இங்குள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களாகும்.
குன்னூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். குன்னூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
குன்னூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே.எம்.ராஜு
அஐஅதிமுக (AIADMK): ராமு
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தீனு
தவெக (TVK): சி.தங்கராஜ்
குன்னூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,77,782
ஆண் வாக்காளர்கள்: 83,960
பெண் வாக்காளர்கள்: 93,814
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 8
குன்னூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.38% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
குன்னூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கா.ராமசந்திரன் (திமுக) - 61,820 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: டி.வினோத் (அஇஅதிமுக) - 57,715 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மா.லாவண்யா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 7,252 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: H.P.ராஜ்குமார் (மநீம) - 3,621 வாக்குகள்
குன்னூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் குன்னூர் தொகுதியில் 70.81% வாக்குகள் பதிவாகின.
நீலகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
உதகமண்டலம்
கூடலூர்
குன்னூர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ