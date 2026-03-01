கூட்டுறவு நகைக்கடன் தள்ளுபடி யாருக்கெல்லாம் கிடையாது? முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரனுக்கு உட்பட்டு நகைக்கடன் பெற்றவர்களுக்கு, சில முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாக உள்ளன. குறிப்பாக, நகைக்கடன் தள்ளுபடிக்கான தகுதிகள் குறித்த புதிய விதிமுறைகளை தமிழக அரசு அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் யார் யாருக்கு கடன் தள்ளுபடி கிடைக்காது, கருப்பு பட்டியல் என்றால் என்ன என்பது குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
நகைக்கடன் தள்ளுபடி யாருக்கு கிடையாது?
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திமுக அளித்த முக்கிய வாக்குறுதிகளில் ஒன்று, கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட 5 சவரன் வரையிலான நகைக்கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது. அதன்படி, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 2021ம் ஆண்டு வரை பெறப்பட்ட குறிப்பிட்ட கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், தள்ளுபடி பெறுவதற்கான சில விதிமுறைகளை அரசு கடுமையாக்கியுள்ளது. பின்வரும் நபர்களுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி சலுகை பொருந்தாது
- அரசு ஊழியர்கள்: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வைத்துள்ள நகைக்கடன்களுக்குத் தள்ளுபடி கிடையாது.
- கூட்டுறவு சங்க ஊழியர்கள்: கூட்டுறவு வங்கிகள் அல்லது சங்கங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் இந்தச் சலுகை மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
- தவறான விவரங்கள் அளித்தவர்கள்: கடன் பெறும்போது ஆதார் எண்ணை தவறாக வழங்கியவர்கள் மற்றும் குடும்ப அட்டை விவரங்களை வழங்காதவர்களுக்குத் தள்ளுபடி கிடையாது.
- வெள்ளை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள்: வறுமை கோட்டிற்கு மேல் உள்ளதைக் குறிக்கும் வெள்ளை நிற குடும்ப அட்டை வைத்திருப்போருக்கு இந்தத் தள்ளுபடி சலுகை வழங்கப்பட மாட்டாது.
கருப்பு பட்டியல் என்றால் என்ன?
சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதையொட்டி, மீண்டும் ஒரு நகைக்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைகளை அடகு வைத்து வருகின்றனர். இதனைத் தடுக்கும் வகையில் கூட்டுறவுத் துறை புதிய திட்டமொன்றை வகுத்து வருகிறது. அதாவது, வேண்டுமென்றே தள்ளுபடி சலுகையை மட்டும் எதிர்பார்த்து மீண்டும் மீண்டும் பல வங்கிகளில் அல்லது ஒரே வங்கியில் பலமுறை நகைக்கடன் வாங்குபவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களை கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்க வங்கிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. ஆதார் மற்றும் பான் கார்டு விவரங்கள் கணினியில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், போலியாக கடன் பெறுபவர்களை எளிதில் கண்டுபிடித்துவிட முடியும்.
அரசின் நல்ல செய்தி எப்போது?
தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தகுதியான மற்றும் உண்மையிலேயே வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள நடுத்தர மக்களுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் புதிய கடன் தள்ளுபடி குறித்த முறையான அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் விரைவில் வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
