/மொத்தமாக மாறும் கூவம் ஆறு, முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Cooum River : சென்னை மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூர் வட்டம் ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒக்கிய மடுவினை தூர்வாரி சீரமைக்கும் பணி ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து களப்பணியை ஆய்வு செய்தார். இன்று (27-07-2026 திங்கட்கிழமை) காலை 9.00 மணியளவில் சென்னை மாவட்டம், அமைந்தகரை வட்டம், பாடிக்குப்பம் அருகில் கூவம் ஆற்றுப்பகுதியினை தூர்வாரி சீரமைக்கும் பணி தொடங்கி வைத்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு காலை 11.00 மணியளவில் சென்னை மாவட்டம், சோழிங்கநல்லூர் வட்டம், ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒக்கியம் மடுவினை தூர்வாரி சீரமைக்கும் பணியை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் கள ஆய்வு செய்து தொடங்கி வைத்தார்கள்.
கூவம் ஆறு, திருவள்ளூர் மாவட்டம்/வட்டத்தில் உள்ள கூவம் ஏரியிலிருந்து கூவம் ஆறு உருவாகி அதனுடன் கேசவரம் அணைக்கட்டில் இருந்து வரும் பழைய பங்காரு கால்வாய் வழியாக இணைந்து அதன் கீழ் நீரோட்டம் பாதையில் 72 கி.மீ பாய்ந்து சென்னை நேப்பியர் பாலம் அருகில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்றது. சென்னை பெருநகர எல்லையில் திருவேற்காடில் இருந்து கோயம்பேடு,அமைந்தகரை, சூளைமேடு, சேத்துப்பட்டு, எழும்பூர் மற்றும் சிந்தாதிரிப்பேட்டை ஆகிய அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதிகள் வழியாக சுமார் 21 கி.மீ பாய்ந்து இறுதியாக கடலில் கலக்கிறது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைக்குள் ஓடும் இந்த ஆற்றில் ஆகாயத்தாமரைகள், மிதவைத் தாவரங்கள் மற்றும் மிதவைப் பொருட்கள் படர்ந்து நீரோட்டத்தை பாதிக்கும் வகையில் உள்ளது.
நீர்வளத்துறை மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் இணைந்து தூர்வாரும் பணியை மேற்கொள்வதன் காரணத்தினால், கூவம் ஆற்றில் பாடிக்குப்பம் கீழ் நீரோட்டப்பாதை முதல் நேப்பியர் பாலம் வரை மற்றும் கூவம் வடக்குப்பிரிவு ஆற்றை தூர்வாரி தூய்மைப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், சென்னை பெருநகர பகுதிகளான பாடிக்குப்பம் அமைந்தகரை, சூளைமேடு சேத்துப்பட்டு, எழும்பூர் மற்றும் சிந்தாதிரிப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் கூவம் ஆற்றில் மழை மற்றும் வெள்ள நீர் தங்கு தடையின்றி செல்ல வழிவகை ஆகும்.
சென்னை மாவட்டம், சோழிங்கநல்லூர் வட்டம், ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒக்கியம் மடுவு பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தினை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த மடுவானது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் மழை வெள்ளநீரை பக்கிங்காம் கால்வாய் வழியாக கொண்டு சென்று கடலில் வடிய செய்கிறது. இந்த மடுவிற்கு மேற்புறமுள்ள 62 ஏரிகளின் உபரிநீர் வந்தடைகிறது. இந்த மடுவின் வெள்ளநீர் கடத்தும் திறன் 12000 கன அடி ஆகும். ஒக்கிய மடுவானது 2.65 கி.மீ நீளத்திலும் அதன் அகலம் 80 மீட்டரில் இருந்து 140 மீட்டர் வரை மாறுபட்ட அளவுகளிலும் உள்ளது.
ஒக்கியம் மடுவானது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தின் வெள்ள நீரை கடத்தும் ஒரே ஒரு நீர் வழிப்பாதை ஆகும். ஒக்கியம் மடுவில் ஆகாயத்தாமரை படர்ந்த நிலையில் உள்ளதால், இந்த மடுவின் வெள்ள நீர் கடத்தும் திறன் குறைந்து காணப்படுகிறது.
நீர்வளத்துறை மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து தூர்வாரி சீரமைக்கும் காரணத்தினால், முதற்கட்டமாக ஒக்கியம் மடுவின் வெள்ளநீர் கடத்தும் திறனை உயர்த்துவதற்கு ஏதுவாக 0 மீட்டரில் இருந்து 2650 மீட்டர் வரை தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று பள்ளிக்கரணை நிலத்தினை சுற்றியுள்ள தென் சென்னை பகுதிகள் வெள்ளப் பாதிப்பில் இருந்து தவிர்க்கப்படும்.
பருவ மழை காலத்திற்கு முன்னர் வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை பணியாக, திட்டமிடப்பட்டு முடிக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவுப்படி, ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தூர்வாரும் பணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து, கள ஆய்வு மேற்கொண்டு விரைந்து முடிக்க அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்கள்.