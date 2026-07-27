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மொத்தமாக மாறும் கூவம் ஆறு, முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Cooum River : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவுப்படி, சென்னை மாவட்டம்,அமைந்த கரை வட்டம், பாடிக்குப்பம் அருகில் கூவம் ஆற்றுப்பகுதியினை தூர்வாரி சீரமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 27, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:40 PM IST
மொத்தமாக மாறும் கூவம் ஆறு, முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: Cooum River Restoration

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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