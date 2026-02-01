கேட்டதை கொடுப்பவர் ஸ்டாலின்... மேடையில் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை - நோட் பண்ணிய முதல்வர்

Chennai Latest News Updates: சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா இன்று (பிப்ரவரி 1) நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், திராவிட கழகத்தின் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி திருமாவளவன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம், மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் இளைஞர் அணி செயலாளர் சூரிய மூர்த்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.
Chennai Latest News: மக்களுக்காக உழைத்த கட்சி இது
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் நிகழ்வில் பேசியதாவது, "ஆதிக்கத்தை ஒடுக்க முடியும், சுரண்டலை எதிர்க்க முடியும், முதலாளித்துவத்திற்கு எதிராகவும், பண்ணையார்களுக்கும் எதிராக போரட முடியும் என்பதற்கு சான்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், இடதுசாரி கட்சிகளும்தான். இடதுசாரி இயக்கங்களால் தான் விளிம்பு நிலை மக்கள் முன்னேறி உள்ளனர்.
சாதி, மதம், இனம், மொழி என அனைத்தையும் தாண்டி மக்களுக்காக உழைத்த கட்சி இது. எந்த தேசத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக போராடும் இயக்கமாக இருந்தது. மக்களையும் அரசியல்படுத்த முடியும், ஆதிக்கத்தை எதிர்க்க முடியும் என சாதித்த இயக்கம் இந்த இயக்கம். உலகில் எங்கெல்லாம் மக்கள் எதிராக ஆட்சி நடக்கிறோதோ அங்கு எல்லாம் செங்கொடி பறக்கும்.
Chennai Latest News: தேர்தலை தாண்டிய உறவு
அம்பேத்கர் பெயரில் இயக்கம் உருவாகும் முன்பே, பெரியார் பெயரில் இயக்கம் தொடங்குவதற்கு முன்பே, தமிழகத்தில் விடுதலை இயக்கத்தை இயக்கிய கட்சி அதற்காக சிந்திய ரத்தம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏராளம். தேர்தல் அரசியல் மீது நம்பிக்கை இருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் நமக்காக போராடுபவர்கள். ஆதிக்க சாதி வெறியர்களை எதிர்த்து களத்தில் போராடி வருகிறார்கள். அந்த பணிகள் மாவேயிஸ்ட் பெயரில் இருக்கலாம், ஆனால் அது இடதுசாரி அரசியல். அவர்கள் மக்களுக்காக நிற்கிறார்கள்.
இடதுசாரி இயக்கத்தின் இன்னொரு இயக்கம்தான், அம்பேத்கர் இயக்கம். அம்பேத்கர் இயக்கம், சாதி இயக்கம் அல்ல. பெரியார் இயக்கமும் அப்படி தான். பெரியார் இயக்கமும் அப்பேத்கர் இயக்கமும் இடதுசாரி இயக்கம்தான். இந்திய மண்ணில் சிறுபான்மை மக்கள் நலனுக்காவும் ஒடுக்கபட்ட மக்கள் நலன்களுக்காகவும் இடதுசாரி உள்ளது. தேர்தலை தாண்டி ஒரு உறவு உள்ளது.
ஸ்டாலின் தலைமையில் கூட்டணி நன்றாக உள்ளது. ஆனால் அதை வீழ்த்த சூழச்சி நடந்தது. அவர்கள் கனவு பலிக்காது. அவர்களை விரட்டி அடிப்போம். நாம் அனைவரும் ஒரே களத்தில் கைகோர்த்து நிற்போம். ஜனநாயக அரசியலை முன்னோக்கு செல்வோம் என கூறி அதில் சிறுத்தைகளும் இருப்போம்" என்றார்.
நாங்கள் கேட்டதை கொடுக்க வேண்டும்...
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசுகையில், "நூறு ஆண்டுகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடிய கட்சி. அதற்கு காங்கிரஸ் சார்பாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன். காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இணைந்து சுதந்திரம் பெற்று தந்தபோது எப்படி செயல்பட்டோம் என இந்த தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டும். காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இரட்டை குழல் துப்பாக்கி போல் செயல்பட்டு சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தனர்.
தமிழகத்திற்கு மிக பெரிய ஆபத்து காத்துள்ளது. எப்படியாவது இந்த கூட்டணியும் பிரிக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். தமிழகத்தின் உரிமையை எங்கேயும் விட்டுகொடுக்காதவர்கள் தான் இந்த கூட்டணியில் உள்ளவர்கள். கேட்டதையும் கொடுப்பவர் கேட்காதையும் கொடுப்பவர் முதல்வர். தமிழக மக்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கும் முதல்வராக உள்ளார். நீங்கள் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கும், அடுத்த முறை நீங்கள்தான் முதல்வர். அப்போதும் நாங்கள் கேட்டதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும்
சுதந்திரத்திற்கு முன்பே காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இணைந்து செயல்பட்டார்கள். நெருக்கடியான காலத்தில் இந்திர காந்திக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள். நாம் அனைவரும் ஒரு அணியில் உள்ளோம், அதனை அசைத்துப் பார்க்க முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது, இன்றயை பட்ஜெட் பார்க்கும் போது தெரிகிறது. பாஜகவையும் அதிமுகவையும் மக்கள் துரத்தி அடிப்பார்கள். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு இன்னும் நன்றாக வாழ வேண்டும். ஒடுக்கபட்ட மக்களுக்காக இன்னும் உங்கள் பயணம் தொடர வேண்டும்" என்றார்.
டப்பா எஞ்சின்...
தொடர்ந்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "பாஜக ஆபத்தானது. அவா்களை பொருத்த வரை ஒரு மொழி மதம் தான் இருக்க வேண்டும். மாநிலத்திற்கு எந்த உரிமையும் இருக்கக் கூடாது என நினைக்கிறார்கள். இந்திய மிக பெரிய நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. ஜனநாயக கட்சிகளை ஒன்றிணைந்து இந்தியா கூட்டணியை அமைத்து உள்ளோம். வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் திமுக கூட்டணிக்கும், NDA கூட்டணிக்கும் நடக்கும் தேர்தல். EB, CBI காட்டி மிரட்டி கூட்டணி வைத்து உள்ளார்கள்.
#CPI100: பாசிசம் வீழ்ந்து - சமத்துவச் சமுதாயம் எழுச்சி பெற, பொதுவுடைமைக் கருத்தியல்கள் நிலைபெற வேண்டும்!
உலகம் கண்ட உன்னதத் தத்துவமான சிவப்புச் சிந்தனையை ஏற்று, ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்காகவும் போராடிப் போராடித் தியாகத் தழும்பேறிய தோழர்களுக்கு, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்… pic.twitter.com/kP8PNvAtFi
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 1, 2026
பாஜக முதலாளிகளை மிஞ்சும் அளவிற்கு performance செய்கிறார், எடப்பாடி பழனிசாமி. டபுள் இஞ்சின் அல்ல டப்பா இஞ்சின். போதை பொருட்களுக்கு குஜராத், குற்றஞ் சம்பவங்களுக்கு உத்தர பிரதேசம், மாநிலமே பற்றி எரிந்தது என்றால் மணிப்பூர், இந்த மூன்றிலும் பாஜக தான் ஆட்சி செய்து வருகிறது" என பாஜகவை கடுமையாக தாக்கிப் பேசினார்.
