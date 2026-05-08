தவெகவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு... விசிகவும் வருது? - ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்

TVK Communist Alliance: தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைக்க, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியோர் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்துள்ளன. அடுத்து விசிகவும் ஆதரவு அளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. பெரும்பான்மை ஆதரவு இருப்பதால், ஆதரவு கடிதங்களுடன் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று மாலை ஆளுநரை சந்திக்க உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 8, 2026, 05:32 PM IST

TVK Communist Alliance: தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைக்க, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலக் குழு கூட்டத்தில் தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுக்க சிபிஎம் செயற்குழுவில் தீர்மானம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் ஆட்சியில் பங்கு போன்ற நிபந்தனை ஏதுமின்றி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. விசிகவும் விரைவில் தனது ஆதரவை அளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதேநேரத்தில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடவும், மேலும் துணை முதல்வர் பதவியும் வழங்கவும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு தவெக வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்தச் சூழலில் 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதங்களுடன், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை மாலை 6 மணிக்கு தவெக தலைவர் விஜய் சந்திக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

சிபிஐ நிபந்தனையற்ற ஆதரவு

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அளித்துள்ள  அளித்த ஆதரவு கடிதத்தில், சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், சிபிஐ சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் தளி ராமசந்திரன் ஆகியோரின் அறிவுரையின்படி, தங்களின் இரண்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், ஆட்சியமைக்க தவெக சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவர் விஜய்க்கு தங்களின் ஆதரவை தெரிவிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தவெகவுக்கு சிபிஐ ஆதரவு ஏன்?

கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நிலையான, மதச்சார்பற்ற மற்றும் ஜனநாயக ஆட்சியை உறுதிசெய்யும் நோக்கில் இந்த ஆதரவு வழங்கப்படுவதாக சிபிஐ அதன் ஆதரவு கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தங்களின் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு ஆளுநரை சிபிஐ கேட்டுக்கொண்டது.

அதேபோல், சிபிஎம் கட்சியும் அதன் ஆதரவு கடிதத்தை தவெகவிடம் வழங்கியது. சிபிஎம் சட்டப்பேரவை குழு தலைவராக பத்மநாபபுரம் எம்எல்ஏ செல்லசுவாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆளுநரிடம் ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கோரிய பின்னர், கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து விஜய் நன்றி தெரிவிக்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. அதேநேரத்தில், வரும் மே 10ஆம் தேதிக்குள் ஆட்சி அமைக்காவிட்டால், குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமலாகும் என்பதால் அதை தவிர்க்கவே விஜய்க்கு ஆதரவு என்றும் கம்யூனிஸ்ட்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 

சிபிஐ வென்ற 2 தொகுதிகள்

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. தளி, திருத்துறைப்பூண்டி, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர், திருப்பூர் வடக்கு, பவானிசாகர் உள்ளிட்ட ஐந்து தொகுதிகளில் தளி மற்றும் திருத்துறைப்பூண்டியில் மட்டுமே சிபிஐ வென்றது. இந்த இருத் தொகுதிகளும் சிபிஐ-ன் கோட்டை எனலாம். தளி தொகுதியில் ராமசந்திரன், திருத்துறைப்பூண்டியில் மாரிமுத்து ஆகியோர் வென்றனர்.

சிபிஎம் 2 வெற்றிகள்

அதேபோல், திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. கந்தர்வக்கோட்டை, கீழ்வேளூர், பத்மநாபபுரம், பழனி, திருவொற்றியூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இதில் கீழ்வேளூரில் லதா மற்றும் பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் செல்லசுவாமி ஆகியோர் வெற்றிபெற்றனர்.

விசிக 2 வெற்றிகள்

மறுபுறம் விசிக, காட்டுமன்னார்கோவில், செய்யூர், அரக்கோணம், திருப்போரூர், கள்ளக்குறிச்சி, திண்டிவனம், பெரியகுளம், பண்ருட்டி உள்ளிட்ட 8 தொகுதிகளை பெற்றார்கள். இதில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் ஜோதிமணி மற்றும் திண்டிவனம் தொகுதியில் வன்னி அரசு ஆகியோர் வெற்றிபெற்றனர். சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக தலா 2 எம்எல்ஏக்கள் என 6 பேர் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, தவெக ஆட்சியமைக்க தங்களின் ஆதரவை நீட்டித்துள்ளது.

திருமாவளவன் தற்போது சிதம்பரம் மக்களவை உறுப்பினராக உள்ளார். இவர் விசிக சார்பில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட அறிவித்தார். ஆனால், கடைசி நேரத்தில் அவர் வாபஸ் பெற்றார். அந்த இடத்திலேயே மறைந்த முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் இளையபெருமாளின் மகன் ஜோதிமணி போட்டியிட்டு வென்றார்.

தற்போது தவெகவின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்பட்சத்தில், திருமாவளவன் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு, தனது மக்களவை உறுப்பினர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்ய வாய்ப்புள்ளது. விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்யும்பட்சத்தில் திருமாவளவன் பானை சின்னத்தில் அங்கு போட்டியிட வாய்ப்பளிக்கப்படலாம். இதுவும் விசிகவின் ஆதரவு அளிப்பதற்கான நிபந்தனையில் இடம்பெறலாம்.

மேஜிக் 118 நம்பர் 

ஏற்கெனவே, தவெக 108 தொகுதிகளில் வென்றது. ஆனால், அதில் விஜய் 2 தொகுதிகளில் வென்றதால், ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அவர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, 107 தொகுதிகள் தவெக வசம் உள்ளன. அடுத்து காங்கிரஸ் 5, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, விசிக 2 என 118 என்ற மேஜிக் நம்பர் விஜய் வசம் வந்துவிடும்.

ஆளுநரை சந்திக்க வாய்ப்பு

இன்று மாலை தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் கேரளா செல்ல இருப்பதால், அவரை மாலை 5.30 மணிக்குள் விஜய் ஆளுநர் மாளிகையில் சந்திக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆளுநர் கேட்ட 118 பேரின் ஆதரவு கடிதத்துடன் விஜய் செல்லும்பட்சத்தில், அவரை ஆட்சியமைக்க அதிகாரப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆளுநர் அழைப்புவிடுக்கும்பட்சத்தில் விஜய் நாளை (மே 9) அல்லது நாளை மறுநாள் (மே 10) பதவிப் பிரமாணம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

