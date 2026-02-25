English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தோழர் நல்லகண்ணுக்கு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

தோழர் நல்லகண்ணுக்கு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

R Nallakannu Passed Away: தோழர் நல்லகண்ணுவை முழு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம் செலுத்தி வழியனுப்பி வைப்போம் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்து, அவரது மறைவுக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:36 PM IST
  • தோழர் நல்லகண்ணுவுக்கு வயது 101
  • அவர் இன்று பிற்பகல் உயிரிழந்தார்.
  • அவரது மறைவால் தமிழ்நாடு சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.

தோழர் நல்லகண்ணுக்கு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

R Nallakannu Passed Away: முதுபெரும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவரும், விடுதலை போராட்ட வீரருமான ஆர். நல்லகண்ணு (101) உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (பிப். 25) காலமானார்.

அவரது மறைவு தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும் தோழர் நல்லகண்ணுவின் மறைவுக்கு தங்களின் இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தோழர் நல்லகண்ணுவின் உடல் அஞ்சலிக்காக தி.நகரில் உள்ள சிபிஐ கட்சித் தலைமை  அலுவலகமான பாலன் இல்லத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இன்று மாலை முதல் நாளை மதியம் வரை மக்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தலாம். அவருடைய ஆசையின்படி, நாளை அவருடைய உடல் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மாணவர்களின் படிப்புக்காக தானமாக வழங்கப்பட இருக்கிறது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக ஒருவார காலம் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. 

இந்நிலையில், தோழர் நல்லகண்ணுவின் மறைவுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தோழர் நல்லகண்ணுவை முழு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம் செலுத்தி வழியனுப்பி வைப்போம் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவரது இரங்கல் பதிவில்,"'எனக்கு ஒரு கண்ணில் சரிவரப் பார்வை இல்லை என்றாலும், அகத்தில் மற்றொரு கண் இருக்கிறது. அதுதான் நல்லகண்ணு' என்று மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி கண்ணாகப் போற்றப்பட்ட முதுபெரும் தலைவர் - தோழர் நல்லகண்ணு அய்யா மறைவுற்றார் என்ற செய்தி நம்மையெல்லாம் கடும் துயரத்திற்கு ஆளாக்கியுள்ளது.

நம் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த சமரசமற்ற போராளி; நாட்டின் விடுதலைக்காக, பாட்டாளி வர்க்கத்தின் நலனுக்காக தம் இனிய வாழ்வின் பெரும்பகுதியை ஈகம் செய்த தியாகப் பெருஞ்சீலர்! சிறை, சித்திரவதை, வலிகள் நிறைந்த வாழ்க்கை என்று எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் - 

“சுட்டுப் பொசுக்கினாலும் – தோழர்களைத்
தூக்கினில் ஏற்றினாலும்
விட்டுப்பிரியாது – செங்கொடி
வீரம் குறையாது”

என்று தோழர் ஜீவா முழங்கியதைப் போல கொள்கை உறுதி குலையாமல் குன்றமென நிமிர்ந்து நின்ற பண்புக்குரியவர் தீரமிகு தோழர் நல்லகண்ணு.

கொள்கைக் கனல் அகத்துளே தீயாய் மூண்டு தகிக்க, முகத்திலே புன்னகையுடன் அமைதியாக வலம் வந்த அரசியல் எரிமலை அவர். கலைஞர் கருணாநிதியுடன் என்றென்றும் இனிய நட்பைப் பூண்டிருந்தவர். பொடா, எஸ்மா, டெஸ்மா போன்ற அடக்குமுறைச் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டக் களங்களில், மறைந்த தலைவர் கருணாநிதியுடன் தோளோடு தோள் நின்று களமாடியவர். பொதுவுடைமைக் கருத்தியலும், திராவிட இயக்கக் கருத்தியலும் சமூக மாற்றத்துக்கான இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கியாகச் செயல்பட வேண்டிய கோட்பாட்டுத் தோழமைகள் என்பதில் எப்போதுமே உறுதியாக இருந்தவர். 

கருணாநிதி தமது ஆட்சிக் காலத்தில் தோழர் நல்லகண்ணு அவர்களுக்கு அம்பேத்கர் விருதை வழங்கிச் சிறப்பித்தார். நமது திராவிட மாடல் அரசின் சார்பில் தோழர் அவர்களுக்கு தகைசால் தமிழர் விருதை வழங்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றது எனது பெரும் பேறு!

எப்போதும் என்மேல் அன்பும் பாசமும் கொண்டவராக இருந்தார். திராவிட மாடல் ஆட்சி அமைந்த பிறகு உருவாக்கிய திட்டங்களை மனப்பூர்வமாக வரவேற்றார். அய்யாவை அவரது ஒவ்வொரு பிறந்தநாளிலும் சந்தித்து வாழ்த்து பெறுவதை நான் வழக்கமாக வைத்திருந்தேன்.

தோழர் நல்லகண்ணு அய்யா வாழ்ந்த காலத்தில் நாம் வாழ்ந்தோம் என்பது நமக்குப் பெருமை. அவர் பெற்ற விருதுகள், பரிசுகள் எவையானாலும், அவற்றோடு தொகை அனைத்தையும் கட்சிக்காகவும், மக்கள் நலனுக்காக அரசிடம் ஒப்படைத்த அப்பழுக்கற்ற தலைவர் அவர்!

“தான் வேறு, இயக்கம் வேறு என்று பிரித்துப் பார்க்காமல், இயக்கத்திற்காக இயக்கமாகவே வாழ்ந்தவர்” என்று அவரது நூற்றாண்டு விழாவில் நான் குறிப்பிட்டது இன்றும் நினைவலைகளாக வந்து என் நெஞ்சில் மோதுகிறது.  தோழரின் மறைவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத் தோழர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலும், ஆறுதலும்!

மறக்க முடியாத அந்த மாமனிதரின் வாழ்வே நமக்காக அவர் விட்டுச் சென்றிருக்கும் மகத்தான செய்தி. அதுவே நமக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாகட்டும்! பாட்டாளி மக்களுக்காகவே வாழ்ந்து நிறைந்த பகட்டில்லாத் தோழர் நல்லகண்ணு அவர்களின் நினைவும், புகழும் என்றென்றும் காலத்தால் அழியாத கல்வெட்டாக மக்கள் மனதில் நிலைத்திருக்கும். தமிழ்நாட்டின் உயரிய விருது பெற்ற நம் தகைசால் தமிழரை - இனிய தோழரை முழு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம் செலுத்தி வழியனுப்பி வைப்போம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

