திமுகவை‌ சாடும் சிபிஎம்... தவெக பக்கம்‌ சாய்கிறதா? - ரிசல்டுக்கு முன் மாறும் காட்சிகள்

CPIM Balakrishnan: வேற எந்த தேர்தலையும் விட இந்த தேர்தலில் இளைஞர்களிடம் ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள எழுச்சி வரவேற்கத்தக்கது என்றும் சிபிஎம் முன்னாள் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் பேசி உள்ளார். இதன்மூலம், திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுகிறதா என்றே கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 01:58 PM IST
  • வேலையின்மையை தீர்க்க திமுக ஒன்றும் செய்யவில்லை - பாலகிருஷ்ணன்
  • இடதுசாரிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் தர திமுக மறுத்துவிட்டது - பாலகிருஷ்ணன்
  • பொருளாதார வளர்ச்சியால் தொழிலாளர்களுக்கு என்ன பயன்? - பாலகிருஷ்ணன்

Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..
அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முடிந்துவிட்டாலும், அரசியல் களம் இன்னும் பரபரப்பாகவே உள்ளது. மே 4ஆம் தேதி நெருங்க நெருங்க அந்த பரபரப்பும் அதிகரித்தக்கொண்டே வருகிறது. 

அந்த வகையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தற்போது திமுக மீது தெரிவித்துள்ள விமர்சனக் கருத்துகள் அவர்களின் கூட்டணி குறித்த பெரும் கேள்வியையே எழுப்பியிருக்கிறது. 

பாஜகவின் தோல்வி உறுதி

விழுப்புரத்தில் நேற்று (மே 1) பாலகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் முதலில், "தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு இடமில்லை என்கிற செய்தியை தான் எல்லா கருத்துக்கணிப்புகளும் தெளிவாக கூறியுள்ளன. 

பாஜக எத்தனை பகல் வேடம் போட்டாலும், மோடி, அமித்ஷா தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை முறை படை எடுத்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜகவுக்கு இடம் அளிக்க மாட்டார்கள் என்பது இந்த தேர்தலில் மீண்டும் உறுதியாகியுள்ளது.

மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றி பெற்று திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும். மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் திமுகவுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறிக் கொள்கிறேன்" என்றார். 

திமுக மீதான விமர்சனங்கள்

கம்யூனிஸ்ட்களை அங்கீகரிக்கவில்லை: தொடர்ந்து, அடுத்த கட்டம் குறித்து பேசிய பாலகிருஷ்ணன், "வருங்காலத்தில் திமுக எப்படி ஆட்சி நடத்தப்போகிறது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்... இடதுசாரிகளுக்கு ஆறு இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் திமுக தலைமை அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. இடதுசாரிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் தருவதற்கு திமுக மறுத்துவிட்டது என்பது தான் உண்மை.

கேள்விக்குறி தான்: பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் அளிக்கக்கூடாது என்கிற அடிப்படையில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியுடன் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டோம். அமையப்போகும் திமுக ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்பது கேள்விக்குறியாக தான் உள்ளது?. 

வேலையில்லா திண்டாட்டம்: பல்வேறு துறைகளில் ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை திமுக அரசாங்கம் செய்ய தவறிவிட்டது. வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை தீர்க்க எந்த உருப்படியான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

தொழிலாளர்களுக்கு என்ன நன்மை?: இரட்டை இலக்கு பொருளாதாரம் வளர்ச்சி என அமைச்சர்கள் பெருமை பேசுகிறார்கள். இதற்கு அடிப்படை காரணம் உழைப்பாளர்தான். இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை கொடுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு என்ன கொடுக்கிறது என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி. 

இளைஞர்கள் எழுச்சி வரவேற்கத்தக்கது: வேற எந்த தேர்தலையும் விட இந்த தேர்தலில் இளைஞர்களிடம் ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வேண்டும் என்கிற அரசியல் புரிதல் இளைஞர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது. இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள எழுச்சி வரவேற்கத்தக்கது" என்றார்.

தவெக பக்கம் சாய்கிறதா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்

கூட்டணிக்குள் சிக்கல்: திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் தலா 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டன. அதற்கு முந்தைய 2021 தேர்தலில் தலா 6 இடங்களில் இருக் கட்சியும் போட்டியிட்டு, தலா 2 இடங்களை வென்றிருந்தன. புதிதாக கூட்டணிக்கு வந்த தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது கூட்டணிக்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியதாக தெரிகிறது.

கம்யூனிஸ்ட் மீதான சந்தேகம்: இன்னும் திமுக வெற்றியா, தோல்வியா என தெரியாத நிலையிலும், சிபிஎம் முன்னாள் பொதுசெயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார். மேலும், இளைஞர்கள், மகளிர் அதிகமாக விஜய்யின் தவெகவுக்கு வாக்களித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், இளைஞர்களின் எழுச்சி வரவேற்கத்தக்கது என பாலகிருஷ்ணன் கூறியிருப்பது, தவெக பக்கம் இடதுசாரிகள் சாய்கின்றனவா என்ற கேள்வியும் எழச் செய்கிறது. 

எரிபொருள் தட்டுபாடு: மேலும், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாலகிருஷ்ணன், "வணிக சிலிண்டரின் விலை 900 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சாலையோர கடைகள் மூடும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் ஈரான் மீது அமெரிக்கா தொடுத்துள்ள யுத்தம் தான். தமிழ்நாட்டிற்கு பெட்ரோல், டீசல் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும்.

உறுதியான போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம்...

பாஜக இந்த தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலுக்குப் பிறகு திமுக ஆட்சி அமைந்தாலும், திமுக ஆட்சி கடைப்பிடிக்ககூடிய கொள்கையில் மக்கள் நலன் பாதிக்கப்படும் போது, அதுவும் குறிப்பாக பணி நிரந்தரம், தொழிலாளிகள் மீதான அடக்குமுறை, வழக்கு ரத்து இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதியான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும்" என உறுதிபட தெரிவித்தார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

