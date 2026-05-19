/தவெக ஆதரவை வாபஸ் பெறும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்? விஜய்-க்கு எச்சரிக்கை!

அதிமுக அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்களை அமைச்சரவையில் சேர்த்தால் விஜய் அரசுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவை வாபஸ் பெற நேரிடும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு, வெளியில் இருந்து ஆதரவளித்து வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPIM) தற்போது ஒரு மிக முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. "அதிமுக ஆதரவை தவெக பெற்றாலோ அல்லது அவர்களின் ஒரு தரப்பை அமைச்சரவையில் சேர்த்தாலோ, தவெக அரசுக்கு நாங்கள் வழங்கி வரும் ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்வோம்" என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் அதிரடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பெ. சண்முகம், "தமிழகத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜனநாயக அரசு அமைய வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் மட்டும்தான் இடதுசாரி கட்சிகளும், விசிக-வும் தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்துள்ளோம். இந்த ஆதரவின் அடிப்படையில்தான் புதிய ஆட்சியும் அமைந்துள்ளது. அப்படியிருக்க, தற்போது அதிமுக-வின் ஆதரவைப் பெறுவதோ அல்லது அவர்களை அமைச்சரவையில் கூட்டு சேர்த்துக் கொள்வதோ முற்றிலும் மக்கள் கொடுத்த தீர்ப்புக்கு எதிரான ஒரு துரோக நடவடிக்கை ஆகும்" என்று சாடினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் எதிராகத்தான் மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அப்படி மக்கள் நிராகரித்த ஒரு அணியின் துணையை நாடி விஜய் அரசு நீடிப்பது, அவர் பேசும் 'நல்லாட்சி' என்ற வார்த்தைக்கே விரோதமானது. முதல்வர் விஜய் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு முடிவை எடுக்க மாட்டார் என்று நாங்கள் இன்னமும் நம்புகிறோம். ஒருவேளை எங்களது எச்சரிக்கையையும் மீறி, அதிமுக-வின் ஒரு தரப்பை அமைச்சரவையில் சேர்த்துக் கொண்டால், தவெக அரசுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவைத் திரும்பப் பெறுவது குறித்து நாங்கள் தீவிரமாக யோசிப்போம்" என்று பெ. சண்முகம் எச்சரித்துள்ளார்.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 இடங்களில் போட்டியிட்டு 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. எனினும், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான தனிப்பெரும்பான்மை (118 இடங்கள்) தவெக-வுக்கு கிடைக்கவில்லை. தமிழகத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியோ அல்லது மறைமுகமாக பாஜக-வின் ஆதிக்கமோ வந்துவிடக் கூடாது என்ற காரணத்திற்காக காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்கள், விசிக மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தவெக ஆட்சி அமைக்க வெளியில் இருந்து ஆதரவுக் கடிதம் கொடுத்தன.
இதற்கிடையே, சட்டமன்றத்தில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது, அதிமுக-வின் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி எஸ்பி வேலுமணி தலைமையிலான 25 எம்.எல்.ஏ-க்கள் முதல்வர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இது அதிமுக-வுக்குள் மிகப்பெரிய பிளவை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஆதரவு தந்த அந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு விஜய் அமைச்சரவையில் இடம் தரப்படலாம் என்ற செய்திகளும் கசிந்தன.
தற்போது முதல்வர் விஜய்யின் அமைச்சரவையில் வெறும் 9 அமைச்சர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களுக்கான துறைகளும்கூட சமீபத்தில்தான் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், நாளை மறுநாள் தமிழகத்தின் பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர் சென்னை வரவிருக்கிறார். அவர் வரும் அன்றைய தினமே, தவெக அரசின் அமைச்சரவை பெரிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாகக் கோட்டை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த விரிவாக்கத்தில் வெளியில் இருந்து ஆதரவளிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-க்கள் 2 பேருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், தவெக-வுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிருப்தி அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் பரவி வருவதால்தான், இடதுசாரிகள் தங்களது கடுமையான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.