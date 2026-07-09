/கரூர் கூட்ட நெரிசலில் பலியானோர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை! CPM சண்முகம் கண்டனம்..

கடந்த ஆண்டு, செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி, கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்தார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சுமார் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இதில், குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட பலரும் உயிரிழந்தது, தேசிய அளவில் பேசுபொருளானது. தற்போது இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐ, உச்சநீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையில் மேற்கொண்டு வருகிறது.
உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தை, முதல்வராகும் முன்பு சென்னை நீலாங்கரைக்கு அழைத்து வந்து, விஜய் சந்தித்தார். அவர்கள் ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டு, விஜய்யிடம் பேசிய பிறகு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். விஜய், அவர்களை நேரில் ஏன் சென்று பார்க்கவில்லை என்பது பேசு பொருளாக மாறியது. இதையடுத்து, தவெக ஆட்சியை பிடித்த பிறகு, சமீபத்தில் அதிமுக கரூர் எம்.எல்.ஏ விஜயபாஸ்கர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டார். இதனால், அந்த தொகுதியில் விரைவில் இடைத்தெர்தலும் வர இருக்கிறது. இதை முன்னிட்டு, முதல்வர் விஜய் ஜூலை 10ஆம் தேதியான நாளை கரூர் செல்ல இருக்கிறார். அந்த சம்பவம் நடந்து பல மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் கரூர் செல்வதால், என்ன நடக்குமோ என்கிற பதற்றம் ஏற்கனவே எழுந்துள்ளது.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேர் குடும்பங்களில், முதற்கட்டமாக 32 பேருக்கு அரசு பணிக்கான ஆணையை முதல்வர் விஜய் வழங்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு, பல்வேறு அரசு துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் வகையில், கருணை அடிப்படையில் பணி வழங்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ஏற்கனவே கரூர் வருகை தந்திருந்தபோது, அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சோக சம்பவம் நடந்தது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்போவதாகத் தமிழக அரசு தற்பொழுது அறிவித்துள்ளது.— Shanmugam P (@Shanmugamcpim) July 9, 2026
தவெக பிரச்சாரத்தின் போது… pic.twitter.com/jBSily7OFK
முதல்வர் விஜய், அரசு வேலை தருவதக அளித்துள்ள உத்தரவிற்கு, சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் ஆகிய கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இது தொடர்பாக, சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தன்னுடைய எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
அதில், “தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ஏற்கனவே கரூர் வருகை தந்திருந்தபோது, அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சோக சம்பவம் நடந்தது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்போவதாகத் தமிழக அரசு தற்பொழுது அறிவித்துள்ளது.
தவெக பிரச்சாரத்தின் போது இறந்தவர்கள் என்பதால், தவெக அரசு தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறதா என்கிற நியாயமான கேள்வி முன் வருகிறது. மேலும், 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்குள் இப்படியான அறிவிப்புகள் வெளியாவது, வழக்கின் தன்மையை நீர்த்து போக செய்யும்.
சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் கட்சி பொறுப்பேற்று, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுத் தருவது என்பது வேறு, அரசு வேலை வழங்குவது என்பது முற்றிலும் வேறானது. எனவே, பல்வேறு முறைகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் அரசு வேலை வழங்குவது தொடர்பாக முறையான ஒரு பொது வழிகாட்டுதலை (Guidelines) அரசு உருவாக்க வேண்டும். அதுவரை, தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேலை வழங்கும் அறிவிப்பை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.