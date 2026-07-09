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கரூர் கூட்ட நெரிசலில் பலியானோர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை! CPM சண்முகம் கண்டனம்..

விஜய் மாநாட்டின் போது, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாக, தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கண்டனக்குரல்கள் வலுத்து வருகிறது. 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:37 PM IST
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் பலியானோர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை! CPM சண்முகம் கண்டனம்..

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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