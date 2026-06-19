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திமுக - அதிமுக கூட்டு! தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? பரபரப்பை கிளப்பிய சிபிஎம் சண்முகம்

அதிமுக - திமுக அணியின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பது என்ற யோசனையை மார்க்சிஸ்ட் கட்சி நிராகரித்தது என  சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தவெகவுக்கு ஏன் ஆதரவு அளித்தோம் என்பதையும் பெ.சண்முகம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:56 PM IST
திமுக - அதிமுக கூட்டு! தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? பரபரப்பை கிளப்பிய சிபிஎம் சண்முகம்
Image Credit: CPM Shanmugan Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திமுக - அதிமுக கூட்டு! தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? பரபரப்பை கிளப்பிய சிபிஎம் சண்முகம்
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