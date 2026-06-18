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பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: தவெக அரசுக்கு சிபிஎஸ் ஒழிப்பு இயக்கம் எச்சரிக்கை!

Old Pension Scheme Latest Update: தமிழக அரசு 'TAPS' திட்டத்தைக் கைவிட்டு, தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி 60,000 ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் முழுமையான 'பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' அமல்படுத்த வேண்டும், தவறினால் மாநிலம் தழுவிய தீவிரப் போராட்டம் வெடிக்கும் என சிபிஎஸ் ஒழிப்பு இயக்கம் எச்சரித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:47 PM IST
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: தவெக அரசுக்கு சிபிஎஸ் ஒழிப்பு இயக்கம் எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: தவெக அரசுக்கு சிபிஎஸ் ஒழிப்பு இயக்கம் எச்சரிக்கை!
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