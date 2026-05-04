தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கடலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாவது (155) தொகுதியாகும். இது கடலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.
கடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கடலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கடலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (Congress): எஸ்.சந்திரசேகரன்
அதிஅதிமுக (AIADMK): எம்.சி.சம்பத்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சரசு
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.ராஜ்குமார்
கடலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,23,149
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,187
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,882
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 80
கடலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.88% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கடலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கோ.அய்யப்பன் (திமுக) - 84,563 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம்.வி.சம்பத் (அஇஅதிமுக) - 79,412 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: வா கடல் தீபன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,563
நான்காம் இடம்: ஆனந்தராஜ் (AISK) - 4,040 வாக்குகள்
கடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கடலூர் தொகுதியில் 76.16% வாக்குகள் பதிவாகின.
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
