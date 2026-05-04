  தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Cuddalore Election Result 2026: கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கடலூர் (Cuddalore) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 03:06 PM IST
  • கடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • கடலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • கடலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்.

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கடலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாவது (155) தொகுதியாகும். இது கடலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.

கடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கடலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

கடலூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (Congress): எஸ்.சந்திரசேகரன்

அதிஅதிமுக (AIADMK): எம்.சி.சம்பத்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சரசு

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.ராஜ்குமார்

கடலூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,23,149
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,187
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,882
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 80

கடலூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.88% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கடலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கோ.அய்யப்பன் (திமுக) - 84,563 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம்.வி.சம்பத் (அஇஅதிமுக) - 79,412 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: வா கடல் தீபன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,563
நான்காம் இடம்: ஆனந்தராஜ் (AISK) - 4,040 வாக்குகள்

கடலூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கடலூர் தொகுதியில் 76.16% வாக்குகள் பதிவாகின.

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

திட்டக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)

விருத்தாசலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நெய்வேலி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பண்ருட்டி கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

புவனகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிதம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

காட்டுமன்னார்கோயில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

