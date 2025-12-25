சென்னை-திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் விபத்து: 2 கார்கள் மீது அரசு பஸ் மோதல்! 9 பேர் பலி..

Cuddalore Thittakudi Accident Nine Killed : கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று நிகழ்ந்த பயங்கர சாலை விபத்தில் 9 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
நடந்தது என்ன?
திருச்சியிலிருந்து சென்னை நோக்கி அரசுப் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ராமநத்தம் நெடுஞ்சாலையில் அதிவேகமாக சென்றுகொண்டிருந்த அரசு பேருந்து எழுத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அதன் முன்பக்க டயர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது.
டயர் வெடித்த வேகத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்புகளைத் தாண்டி எதிர்த்திசையில் (சென்னையிலிருந்து திருச்சி நோக்கி) வந்த இரண்டு கார்களின் மீது மிகக் கொடூரமாக மோதியது.
இந்த மோதலில் கார்களும் அப்பளம்போல் உருக்குலைந்து நொறுங்கின. காருக்குள் இருந்த 9 பேர் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தனர். விபத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பகுதி மக்கள் மற்றும் பயணிகள் உடனடியாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ராமநத்தம் காவல்துறையினர், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டுப் திட்டக்குடி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து காரணமாகத் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து ராமநத்தம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். காரில் வந்தவர்கள் ஏழு பேர் மற்றும் பேருந்தில் வந்த இரண்டு பேர் என மொத்தம் 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ரூ.3 லட்சம் நிவாரண தொகை!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரண தொகையாக அறிவித்துள்ளார். அதே போல சிகிச்சையில் இருப்பவர்களுக்கும் ரூ.1 லட்சம் நிவாரண தொகையாக அறிவித்திருக்கிறார்.
இது குறித்து வெளியாகியுள்ள பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது : “கடலூர் மாவட்டம், திட்டக்குடி வட்டம், திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை, எழுத்தூர் கிராமம் அருகில் இன்று மாலை சுமார் 7.30 மணியளவில் திருச்சியிலிருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்தின் முன்பக்க டயர் எதிர்பாராதவிதமாக வெடித்ததில் பேருந்து தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையின் தடுப்பை தாண்டி எதிர்புற சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த இரண்டு கார்கள் மீது மோதிய விபத்தில் இரண்டு கார்களிலும் பயணம் செய்த ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் நான்கு பெண்கள் உட்பட ஒன்பது நபர்கள் உயிரிழந்தனர் என்ற துயரகரமான செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன்.
கடலூர் மாவட்டம், திட்டக்குடி வட்டம், திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை, எழுத்தூர் கிராமம் அருகில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் மற்றும் நிதியுதவியை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் அறிவித்துள்ளார். pic.twitter.com/b2YPkTaZPf
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) December 24, 2025
மேலும், இவ்விபத்தில், பலத்த காயமடைந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட நான்கு நபர்களுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஒன்பது நபர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று இலட்சம் ரூபாயும், பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா ஒரு இலட்சம் ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்” என்று கூறியுள்ளார்.
மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு!
இந்த கோர விபத்து குறித்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு.சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமார் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.
மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியது:
”ராமநத்தம் காவல் நிலைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் எழுந்தூர் எனும் கிராமத்தில் இந்த துயர சம்பவமானது அரங்கேறியுள்ளது. திருச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருந்த அரசு விரைவு பேருந்து இரண்டு கார்கள் மீது மோதிய விபத்தில் 13 பேர் அடிப்பட்டனர். இதில் 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இன்னும் நான்கு பேருக்கு அரசு மருத்துவமனையி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ரூ.3 லட்சம் நிவாரண தொகை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து துறையையும் வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலகத்தையும் இது குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பிறகு, விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தெரிய வரும்" என்று பேசினார்.
