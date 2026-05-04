தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கம்பம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Cumbum Election Result 2026:  தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பம் (Cumbum) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:25 AM IST
கம்பம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கம்பம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 201 தொகுதியாகும். கம்பம் தொகுதி உத்தமபாளையம், அனுமந்தன்பட்டி, கமயக்கவுண்டன்பட்டி, ஓடைப்பட்டி, புதுப்பட்டி, பண்ணைப்புரம், கோம்பை மற்றும் தேவாரம் ஆகிய பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. மேலும்  முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம், திராட்சை மற்றும் ஏலக்காய் விவசாயிகளுக்கான மானியம் போன்றவை ஒவ்வாரு தேர்தலிலும் பிரதான கோரிக்கைகளாக முன்வைக்கப்படுகின்றன.

கம்பம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கம்பம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

கம்பம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): என். ராமகிருஷ்ணன் 

அதிமுக (ADMK): எஸ்.டி.கே.  ஜக்கையன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஏ. அன்புசெல்வி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜெகநாத்  மிஸ்ரா

கம்பம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,55,888

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,23,541

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,325

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22

கம்பம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.18% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கம்பம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  என். ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 1,04,800 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  எஸ்.பி.எம். சையத் கான் (அதிமுக) - 62,387 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: சுரேஷ் (அமமுக) - 14,536 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: அ. அனிஸ் பாத்திமா ( நாதக) - 12,347 வாக்குகள்

கம்பம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கம்பம் தொகுதியில் 70.17% வாக்குகள் பதிவாகின.

தேனி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

