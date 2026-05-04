தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கம்பம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கம்பம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கம்பம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 201 தொகுதியாகும். கம்பம் தொகுதி உத்தமபாளையம், அனுமந்தன்பட்டி, கமயக்கவுண்டன்பட்டி, ஓடைப்பட்டி, புதுப்பட்டி, பண்ணைப்புரம், கோம்பை மற்றும் தேவாரம் ஆகிய பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. மேலும் முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம், திராட்சை மற்றும் ஏலக்காய் விவசாயிகளுக்கான மானியம் போன்றவை ஒவ்வாரு தேர்தலிலும் பிரதான கோரிக்கைகளாக முன்வைக்கப்படுகின்றன.
கம்பம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கம்பம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கம்பம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): என். ராமகிருஷ்ணன்
அதிமுக (ADMK): எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஏ. அன்புசெல்வி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜெகநாத் மிஸ்ரா
கம்பம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,55,888
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,23,541
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,325
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22
கம்பம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.18% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கம்பம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: என். ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 1,04,800 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.பி.எம். சையத் கான் (அதிமுக) - 62,387 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சுரேஷ் (அமமுக) - 14,536 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: அ. அனிஸ் பாத்திமா ( நாதக) - 12,347 வாக்குகள்
கம்பம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கம்பம் தொகுதியில் 70.17% வாக்குகள் பதிவாகின.
