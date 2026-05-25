/மீண்டும் இணையும் அதிமுக? ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் போட்ட கண்டிஷன்?

சமீபத்தில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த பின்னடைவை தொடர்ந்து, கட்சிக்குள் பெரும் பிளவு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியிருந்தது. ஆனால், தற்போது அந்த நெருக்கடி விலகும் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. பிரிந்து நின்ற சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பினர், மீண்டும் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் சமரசத்திற்கு முன்வந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக 47 இடங்களை மட்டுமே பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இது கட்சிக்குள் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான உடனேயே, முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கினர்.
கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுக்கிறார் என்றும், கட்சியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் செயல்படுகிறார் என்றும் அவர்கள் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினர். இதனை தொடர்ந்து, புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சி.வி. சண்முகத்தின் இல்லத்தில் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இது அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் கட்சி மீண்டும் உடைய போகிறதா என்ற பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த குழப்பத்தின் உச்சக்கட்டமாக, சி.வி. சண்முகம் ஒரு பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். “திமுகவின் ஆதரவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்கப் பரிந்துரை செய்தார். ஆனால், எம்எல்ஏக்கள் பெரும்பான்மையினர் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டோம். அதிமுக திமுகவை வீழ்த்துவதற்காக எம்.ஜி.ஆரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி; திமுக போன்ற தீய சக்தியுடன் கூட்டணி வைப்பதை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம்” என அவர் பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்தார். மேலும், சட்டமன்றக் குழு தலைவராக எஸ்.பி. வேலுமணி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக சி.வி. சண்முகம் அறிவித்தார்.
108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க சி.வி. சண்முகம் தரப்பு திட்டமிட்டது. "மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்று தவெக அரசுக்கு ஆதரவளிக்க அதிமுக சட்டமன்றக் குழு முடிவு செய்துள்ளது," என அவர் தெரிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் விஜய்க்கு தங்களது ஆதரவை வழங்கினர். இருப்பினும் அதிமுகவில் ஒரு தரப்பு விஜய்க்கு எதிராக வாக்களித்தது. சிவி சண்முகம் தரப்பு தவெக அரசில் தங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அது தற்போது நடக்கவில்லை.
இந்நிலையில், கட்சிக்குள் மோதல் உச்சத்தை அடைந்திருந்தாலும், மறுபுறம் பிளவை தடுப்பதற்கான சமரச பேச்சுவார்த்தைகளும் ரகசியமாக நடந்து வந்தன. சி.வி. சண்முகம், “அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை; கட்சி நலன் குறித்தே நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம், நாங்கள் ஒற்றுமையாகவே இருப்போம்” என தொடர்ந்து கூறி வந்தார். தற்போது அந்த வார்த்தைகளை மெய்ப்பிக்கும் வகையில், அதிருப்தியில் இருந்த சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பினர் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இணைந்து செயல்பட சம்மதித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கட்சி மூன்றாக பிளவுபட்டால் அது அதிமுகவின் எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்கிவிடும் என்பதை உணர்ந்த இரு தரப்பு தலைவர்களும், தற்போதைய சமரச முடிவுக்கு வந்துள்ளனர்.
விரைவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அதிருப்தி தலைவர்கள் கூட்டாக இணைந்து கட்சியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொண்டர்களின் தொடர் கோரிக்கையை ஏற்று தலைவர்கள் மீண்டும் இணைவது, அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சி.வி. சண்முகம் தலைமையிலான அணி முழுமையாக எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இணைந்துள்ளது.
சி.வி. சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து முழு ஆதரவு அளித்தார்.
இந்த இணைப்பின் மூலம் அதிமுகவில் இருந்த பிளவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த இணைப்பை வரவேற்றார். அதிமுக விரைவில் முழுமையாக ஒன்றிணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த இணைப்பு அதிமுகவுக்கு புதிய பலத்தை அளித்துள்ளது. தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகம் ஏற்பட்டுள்ளது.