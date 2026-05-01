அரபிக் கடலில் புயல் சின்னம்? வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. வானிலை அலர்ட்

TN Weather Cyclone Alert: தமிழகத்தில் மார்ச் மாதம் முத வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. தற்போது மே மாதம் தொடங்கவிட்ட நிலையில், காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் வெளியே செல்ல முடியாத அளவுக்கு வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இதனால் பெரும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அரபிக் கடலில் புயல் சின்னம்?
அதாவது, அரபிக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறியுள்ளது. மே மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் அரபிக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் வரும் நாட்களில் மழை தாக்கம் தீவிரமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமாக, மே மாதத்தில் அரபிக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள் கேரளம், தமிழகத்தின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் அதிக மழையை கொடுக்கும். இந்த நிலையில், மே இரண்டாவது வாரத்தில் அரபிக்கடலில் உருவாக உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுமா அல்லது புயலாக வலுப்பெறுமா என்பதை வரும் நாட்களில் தெரியவரும். எனவே, அரபிக்கடலில் உருவாகும் புயல் சின்னத்தால் தமிழகத்தில் மழை பெய்யும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இதற்கிடையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையமும் மே மாதத்தில் மழை இருக்கக் கூடும் என தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், தெற்கு உள் கர்நாடகா முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை, தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மே 1ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 2ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 3ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
மே 1ஆம் தேதி முதல் மே 4ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, இன்று முதல் மே 4ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில்
அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (01-05-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40-41 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29-30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
