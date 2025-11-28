English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புயல் Ditwah எச்சரிக்கை: தொடர் மழை காரணமாக இன்று எங்கெல்லாம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

புயல் Ditwah எச்சரிக்கை: தொடர் மழை காரணமாக இன்று எங்கெல்லாம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

Cyclone Ditwah Alert: கனமழை காரணமாக, பல மாவட்டங்களில் இன்று (நவம்பர் 28) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 29 அன்று அதிக மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:19 AM IST

புயல் Ditwah எச்சரிக்கை: தொடர் மழை காரணமாக இன்று எங்கெல்லாம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

School Leave in Rameswaram: வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் காரணமாகத் தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குக் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை நீடிக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (IMD) தெரிவித்துள்ளது. மேலும் தொடர் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை (School Leave) அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரிக்கை:

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதாலும், வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் காரணமாகவும், தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

விடுமுறை நிலவரம்:

பொதுவாக, மழை காரணமாகப் பள்ளி விடுமுறை குறித்த முடிவுகளை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களே, உள்ளூர் வானிலை நிலவரத்தின் அடிப்படையில் அறிவிப்பார்கள்.

இன்று பள்ளிகளுக்கு எங்கெல்லாம் விடுமுறை?

தொடர் கனமழை மற்றும் வானிலை எச்சரிக்கை காரணமாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரம் பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

மிக கனமழைக்கான 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' (Red Alert)

நவம்பர் 29, 2025 அன்று, குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் மேலும் வலுப்பெற்று புயலாக (Cyclone Ditwah) மாற வாய்ப்புள்ளதால், வடதமிழகம் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் அதிதீவிர கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

அதிக கனமழை வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் எவை?

இன்று (நவம்பர் 29, 2025) திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு போன்ற மாவட்டகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை (Red Alert) விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை:

நவம்பர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை (Orange Alert) விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை என்ன?

நவம்பர் 28 முதல் 30 வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகள், தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் மேற்கண்ட பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.

ரெட் அலர்ட் என்றால் என்ன?

ரெட் அலர்ட் என்பது பொதுமக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காகவும் வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

கனமழை: பொதுமக்களுக்கான அறிவுரை என்ன?

பொதுமக்கள் அவசர காலங்களைத் தவிர்த்து, வீடுகளை விட்டு வெளியேறுவதைத் தவிர்க்கவும், பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் நவம்பர் 29 அன்று குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் மேலும் வலுப்பெற்று புயலாக (Cyclone Ditwah) மாற வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

