நெருங்கும் டித்வா புயல்: ரெட் அலர்ட் எதிரொலி.. 3 நாட்கள் பள்ளி விடுமுறை? தமிழக அரசு ஆலோசனை

Tamil Nadu Weather Update: தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் புயல் உருவாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமை மோசமடைந்தால், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 3 நாட்கள் வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது எனத் தகவல். நவம்பர் 28, 29, 30 ஆகிய நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படுமா?, மழை மற்றும் புயலின் தாக்கம் குறித்து பார்ப்போம்.
வானிலை ஆய்வு மையம்:
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து, விரைவாக மாறும் வானிலை காரணமாக கடுமையான மழை பெய்யும் அச்சுறுத்தலைக் கொண்டு வந்துள்ளதால், தமிழகம் மீண்டும் உயர் எச்சரிக்கை நிலையில் உள்ளது. நவம்பர் 28-ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கடலோரப் பகுதி மற்றும் புதுச்சேரியில் மணிக்கு 50 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. நவம்பர் 29 மற்றும் 30 தேதிகளில் பல கடலோர மற்றும் வடக்கு மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.
டித்வா புயல் (Cyclone Ditwah):
இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (IMD), தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு இலங்கை பகுதியில் இருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளது. இது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, மீண்டும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் இது தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் இலங்கை கடலோரப் பகுதி வழியாக, வடக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேசம் நோக்கி நகர்ந்து, மேலும் புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த புயலுக்கு டித்வா (Cyclone Ditwah) எனப் பெயரிடப்பட்டு உள்ளது.
இதன் காரணமாக மணிக்கு 65 கி.மீ வரை வேகத்தில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மன்னார் வளைகுடா முதல் தமிழக கடலோரப் பகுதி வரையிலான மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அரசுத் துறைகள் நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றன. நிலைமை திடீரென மோசமடைந்தால், அவசரகால மீட்புப் பணிகளுக்குத் தயாராக உள்ளனர்.
மாவட்ட வாரியான மழை மற்றும் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை:
நவம்பர் 28: டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 29: திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 30: சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை உட்பட வடக்கு தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிகக் கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிசம்பர் 1: திருவள்ளூர் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:
விடுமுறை அறிவிப்பு: ரெட் அலர்ட் காரணமாக நவம்பர் 28 அன்று திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
வானிலை பொறுத்து: வானிலை மோசமடைந்தால், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நிலைமையைப் பொறுத்து விடுமுறையை அறிவிப்பார்கள்.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை: மன்னார் வளைகுடா முதல் தமிழக கடலோரப் பகுதி வரையிலான மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவசரகால குழுக்கள்: பேரிடர் மேலாண்மைக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நகர்ப்புற பணிகள்: சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வடிகால் மற்றும் மின் விநியோகத் துறைகள் முன்கூட்டியே அவசரகால ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, தடுப்பு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன.
பொதுமக்களுக்கான அறிவுரைகள்:
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள்: பள்ளி விடுமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அரசு அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும்.
பயணத்தைக் குறைக்கவும்: தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழிப்புணர்வுடன் இருங்கள்: தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
