  • தமிழகத்தை நெருங்கும் Ditwah புயல்.. டெல்டாவுக்கு பறந்த அலர்ட்.. உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!

Ditwah Cyclone Helpline Number Announced: வங்கக் கடலில் உருவாகி உள்ள டித்வா புயல் வட தமிழகத்தை நெருங்கி வரும் நிலையில், இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:31 PM IST
  • சென்னைக்கு 540 கிமீ தொலைவில் டித்வா புயல்
  • மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டிணம் மாவட்ட உதவி எண்கள் அறிவுப்பு
  • முழு விவரம்

Ditwah Cyclone Helpline Number Announced: வங்கக் கடலில் டித்வா புயல் உருவாகி தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. சுமார் 540 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. அதாவது Ditwah புயல்  திருகோணமலை இலங்கைக்கு தென்மேற்கே சுமார் 50 கிமீ, மட்டக்களப்பிலிருந்து (இலங்கை) 90 கிமீ வடமேற்கே, ஹம்பாந்தோட்டைக்கு (இலங்கை)  வடக்கே 230 கிமீ, புதுச்சேரிக்கு (இந்தியா) தென்கிழக்கே 440 கிமீ மற்றும் சென்னைக்கு தெற்கே 540 கிமீ தொலைவில் மையம் கொண்டிருக்கிறது. 

Ditwah Cyclone Update: நெருங்கும் டித்வா புயல் 

இந்த டித்வா புயல் இலங்கை கடற்கரை மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா வழியாக வடக்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 30) அதிகாலையில் வட மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வட தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அருகில் கரையை கடக்கும என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் மழை சேதம் தொடர்பாக புகார் அளிக்க உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

Ditwah Cyclone Update: உதவி எண்கள் அறிவிப்பு 

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய உள்ளதால், அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் பொதுமக்கள் குறிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் மழை சேதம் தொடர்பான புகார்களுக்கு மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறை எண்: 1077 மற்றும் 04364-222588 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளலாம் என அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் அறிவுறுத்தி உள்ளார். மேலும், மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீனவர்கள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீனவர் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். 

Ditwah Cyclone Update: நாகப்பட்டினம் மாவட்ட உதவி எண்கள் 

அதேபோல் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியரும் உதவி எண்களை அறிவித்திருக்கிறார். வடகிழக்கு பருவமழையால் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இன்றும் நாளையும் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவசர உதவிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசரக்கால கட்டுப்பாட்டு மைய தொலைபேசி எண். 04365-1077, கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண். 1800-233-4233 மற்றும் வாட்ஸ் ஆப் எண். 8110005558 ஆகியவற்றுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் அறிவுறுத்தி உள்ளார். 

Ditwah Cyclone Update: மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்

டித்வா புயல் கரையை கடக்கும் வரை கடலோர மாவட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். மேலும், குறிப்பாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் தங்களது படங்குகளை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்தி வைத்திடுமாறும், இயந்திரம் உள்ளிட்ட இதர மீன்பிடி உபகரணங்களை பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்திருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: Ditwah புயல் எங்கே? எப்போது கரையை கடக்கும்.. 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

மேலும் படிக்க: நெருங்கும் டித்வா புயல்: ரெட் அலர்ட் எதிரொலி.. 3 நாட்கள் பள்ளி விடுமுறை? தமிழக அரசு ஆலோசனை

