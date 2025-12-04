மக்களுக்காக இறங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம்! குவியும் பாராட்டுக்கள்!

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாகத் திட்வா புயலின் தாக்கம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் போன்ற வட தமிழக மாவட்டங்களில் பெய்த அதி கனமழையால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. தலைநகர் சென்னையை போலவே, தென் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இடைவிடாத மழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை புரட்டிப் போட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்து பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காரைக்குடி
குறிப்பாக, காரைக்குடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு முக்கிய குடியிருப்பு பகுதிகள் மழைநீரால் சூழப்பட்டு தனித்தீவு போல காட்சியளித்தன. இதில் நேரு நகர் மற்றும் வைரவபுரம் ஆகிய பகுதிகள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. வைரவபுரத்தில் உள்ள இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீதிகளில் வடிகால் வசதி சரிவர இல்லாததாலும், பெய்த கனமழையின் அளவு அதிகமாக இருந்ததாலும் மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி தேங்கி நின்றது.
இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத சூழல் உருவானது. முழங்கால் அளவிற்கு தேங்கியிருந்த மழைநீரால், முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க கூட கடைக்கு செல்ல முடியாத நிலையும், குப்பைகள் மற்றும் கழிவுநீர் மழைநீரோடு கலக்கும் அபாயமும் இருந்ததால் மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உறைந்திருந்தனர். தேங்கிய மழைநீரால் தொற்று நோய்கள் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
இந்த சூழலில், அப்பகுதி மக்களின் துயரத்தை அறிந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிவகங்கை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் டாக்டர் பிரபு அவர்கள் உடனடியாக களத்தில் இறங்கினார். மழைநீர் சூழ்ந்த பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்ட அவர், நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து, அரசு இயந்திரம் செயல்படும் முன்பாகவே துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். மழைநீரை விரைவாக வெளியேற்றினால் மட்டுமே மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பும் என்பதை உணர்ந்த டாக்டர் பிரபு, உடனடியாக தனது சொந்த ஏற்பாட்டில் புதிய, அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டார்களை (Electric Motors) வரவழைத்தார். மேலும், தேங்கிய நீரை வெளியேற்ற தேவையான லாரிகள் மற்றும் இதர உபகரணங்களையும் அந்த இடத்திற்கு விரைந்து கொண்டு வர செய்தார்.
அவரது நேரடி மேற்பார்வையில், தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஒன்றிணைந்து வைரவபுரம் 2, 3 மற்றும் 5-வது வீதிகள் மற்றும் நேரு நகர் பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மழைநீரை ராட்சத மோட்டார்கள் மூலம் இறைத்து லாரிகளில் ஏற்றி அப்புறப்படுத்தினர். பல மணி நேரம் நீடித்த இந்த பணியின் விளைவாக, வீடுகளை சூழ்ந்திருந்த மழைநீர் வடிந்து, அப்பகுதி மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்பியது.
டாக்டர் பிரபு
தேர்தல் நேரங்களில் மட்டுமே அரசியல் கட்சியினரை பார்த்து பழகிய மக்களுக்கு, ஆபத்தான நேரத்தில், தகவல் அறிந்த உடனேயே களத்திற்கு வந்து உதவிய டாக்டர் பிரபுவின் செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, மக்களின் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு, சொந்த செலவில் மோட்டார்கள் வாங்கி மழைநீரை வெளியேற்றிய டாக்டர் பிரபு மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளுக்கு அப்பகுதி பொதுமக்கள் தங்களது மனமார்ந்த நன்றியினையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தனர்.
"மழை நின்றாலும் தண்ணீர் வடியாததால் நாங்கள் மிகுந்த சிரமத்தில் இருந்தோம். டாக்டர் பிரபு அவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்ததால் இப்போது நிம்மதியாக இருக்கிறோம்," என்று அப்பகுதி வாசிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர். இயற்கை சீற்றங்களின்போது அரசியல்வாதிகள் மக்களின் துயர் துடைக்க இதுபோன்று களத்தில் இறங்கி செயல்படுவது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் கடந்து சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நமது காரைக்குடி பகுதியிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்தது. இந்த கனமழையின் காரணமாக வைரவபுரம் பகுதியில் மழைநீர் வெளியேற வழி இல்லாமல்… pic.twitter.com/kp90xdWhAp
— Dr.Tk.Prabhu (@drtkprabhu_TVK) December 4, 2025
