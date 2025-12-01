Ditwah புயல்! அடுத்த 2 நாளுக்கு மழை விடாது.. வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Weatherman On Ditwah Cyclone: டிட்வா புயல் காரணமாக, சென்னையில் அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 1, 2025, 09:31 AM IST
  • வலுவிழந்த டிட்வா புயல்
  • சென்னையில் 2 நாட்களுக்கு கனமழை
  • வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

Ditwah Cyclone Latest News: வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக, தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இலங்கையையொட்டிய பகுதிகளில்  புயலாக வலுப்பெற்றது. இந்த புயலுக்கு டிட்வா எனவும் பெயரிடப்பட்டது. டிட்வா புயல் காரணமாக, இலங்கையில் அதி கனமழை பெய்தது. இதனால், இலங்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. மேலும், இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.  டிட்வா புயல் தற்போது தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Ditwah Cycloneதமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

இதனால், டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் அதி கனமழை பெய்தது. தற்போது டிட்வா புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்துள்ளது.  டிட்வா புயல் வலுவிழந்ததால், தமிழகத்தில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் குறைந்துள்ளன.   டிட்வா புயல் குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான், ”டிட்வா புயல் வலுவிழுந்து அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு சென்னை கடற்கரையில் நீடிக்கும்.  காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக டிட்வா புயல் சென்னைக்கு அருகில் நகர்ந்து, அங்கு இரண்டு நாட்கள் நீடிக்கும்.

இதனால், சென்னையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தீவிரமாக இருக்கும். சென்னை கடற்கரையில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நாள் முழுவதும் நீடிக்கப் போவதால், இன்று சில நேரங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சென்னை மாவட்டங்களில் மழை தீவிரமாக இருக்கும். 

மேலும், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, டெல்டா, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருச்சி, புதுக்கோட்டை ஆகிய தமிழகத்தின் கடலோரப் பகுதிகள் வரை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

Ditwah Cycloneடிட்வா புயல் எங்கே?

இந்திய வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, டிட்வா புயல் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதை ஒட்டிய வடக்கு தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி கடற்கரைகளில் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் 10 கிமீ வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து, நேற்று, நவம்பர் 30, 2025 அன்று 23.30 மணி இந்திய நேரப்படி அதே பகுதியில் மையம் கொண்டது. டிட்வா புயல் தற்போது சென்னைக்கு (இந்தியா) தென்கிழக்கே சுமார் 90 கிமீ, புதுச்சேரிக்கு (இந்தியா)  கிழக்கு-தென்கிழக்கே 90 கிமீ, கடலூருக்கு (இந்தியா)  கிழக்கு-வடகிழக்கே 110 கிமீ, காரைக்காலுக்கு வடகிழக்கே 180 கிமீ மையம் கொண்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து, டிட்வா புயல் வட தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி கடற்கரைகளுக்கு இணையாக கிட்டத்தட்ட வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து டிசம்பர் 01 ஆம் தேதி நண்பகலில் படிப்படியாக பலவீனமடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் வாய்ப்பு அதிகம். இந்த அமைப்பு இன்று காலை தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் குறைந்தபட்சம் 30 கி.மீ தூரத்திற்குள் மையம் கொண்டிருக்கும் என தெரிவித்து இருந்தது. எனவே, சென்னை அருகே டிட்வா புயல் வலுவிழுந்து இருப்பதால், சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: 'Ditwah' புயல்: தப்பித்த சென்னை.. ஆனாலும் மழை தொடரும்.. எங்கெல்லாம்?

 

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல் : மழை இருக்கு.. வானிலை ஆய்வு மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

About the Author
