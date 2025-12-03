English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cyclone Impact | புயல் தாக்கம்: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய கடைசி 5 புயல்கள் - ஒரு விரிவான பார்வை!

Cyclone Impact | புயல் தாக்கம்: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய கடைசி 5 புயல்கள் - ஒரு விரிவான பார்வை!

Tamil Nadu Cyclones: 2022–2025 காலத்தில் தமிழ்நாட்டை தாகிய முக்கிய புயல்களின் பெயர்கள், தேதி, பாதிப்பு, நஷ்டம் மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகள் பற்றிய சுருக்கமான விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. புயல் எச்சரிக்கை குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:45 AM IST
Tamil Nadu Cyclone Report: தமிழ்நாட்டின் புயல் ரிப்போர்ட். தமிழ்நாட்டை தாக்கிய கடைசி 5 புயல்களான மண்டூஸ், நிவர், புரெவி பற்றிய விரிவான தகவல்கள், அவற்றின் பாதிப்புகள், சேதங்கள், மற்றும் 2022 முதல் 2025 வரையிலான புயல் நிலவரங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

1. மண்டூஸ் புயல் (Mandous) தாக்கம்:

காலம்: டிசம்பர் 2022

கனமழை: தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில், குறிப்பாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் போன்ற மாவட்டங்களில் பலத்த மற்றும் மிக பலத்த மழை பெய்தது.

மரங்கள் விழுதல்: பலத்த காற்று காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. சாலைகளில் மரங்கள் விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

மின் தடை: மரங்கள் விழுந்ததால் பல இடங்களில் மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்து, நீண்ட நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டது.

சேதம்: தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் குடிசைப் பகுதிகளில் மழை நீர் புகுந்தது. சில இடங்களில் வீடுகளின் கூரைகள் சேதமடைந்தன.

உயிரிழப்புகள்: சில உயிரிழப்புகளும் பதிவாகின.

கடலோரப் பகுதிகள்: மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. சில மீனவ கிராமங்களில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன

2. தௌக்டீ புயல் (Tauktae) தாக்கம்

காலம்: மே 2021

தாக்கம் (தமிழ்நாடு தொடர்பு): கடலோர பகுதிகளில் கடல் எழுமறை மற்றும் பலமழை; குறிப்பாக மீனவர்களும் கடலோர கிராமமக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

முக்கிய விளைவுகள்: கடலோர மலைச்சரிவுகள் மற்றும் கரைப்பகுதிகளில் கடல் ஒழுக்கம்; மீன்வள சேதம்; மின்னோட்டக் குறைபாடு; சில இடங்களில் வெள்ளம்/பெரிய பாதிப்பு.

நடவடிக்கைகள்/சர்வதேசவை: மாநிலம் மீட்பு மற்றும் பசும்பேரணிகள் மூலம் இடமாற்றங்கள்; காலநிலை எச்சரிக்கை வெளியீடுகள்.

3. அம்பன் புயல் (Amphan) தாக்கம்

காலம்: மே 2020

மழை: தமிழ்நாட்டின் சில கடலோரப் பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது.

காற்று: பலத்த காற்று வீசியது, ஆனால் மண்டூஸ் புயல் அளவுக்கு சேதம் விளைவிக்கவில்லை.

நேரடி தாக்கம்: இந்த புயலின் மையப்பகுதி மேற்கு வங்கம் மற்றும் வங்கதேசத்தை நோக்கி நகர்ந்ததால், தமிழ்நாட்டின் மீதான நேரடி தாக்கம் குறைவாகவே இருந்தது. ஆனால் இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த புயலாக பார்க்கப்பட்டது.

4. நிவர் புயல் (Nivar) தாக்கம்

காலம்: நவம்பர் 2020

கனமழை: புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில், குறிப்பாக கடலூர், விழுப்புரம், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு போன்ற மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்தது.

வெள்ளப்பெருக்கு: பலத்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. தாழ்வான பகுதிகள் நீரில் மூழ்கின.

மரங்கள் மற்றும் மின் கம்பங்கள்: பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழையால் மரங்கள் விழுந்தன, மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்தன.

உயிரிழப்புகள்: சில உயிரிழப்புகள் பதிவாகின.

பாதிப்பு: விவசாய நிலங்களும், பயிர்களும் பாதிக்கப்பட்டன.

5. புரெவி புயல் (Burevi) தாக்கம்

காலம்: டிசம்பர் 2020

மழை: புயல் வலுவிழந்து, தமிழ்நாட்டின் தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களான கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

காற்று: மிதமான காற்று வீசியது.

பாதிப்பு: புயல் கரையைக் கடக்கும்போது அதன் தீவிரம் குறைந்திருந்ததால், நிவர் அல்லது மண்டூஸ் அளவுக்கு பெரிய சேதங்கள் இல்லை. இருப்பினும், சில பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியது.

புயல் தாக்கம் முன்னெச்சரிக்கை:

புயல் எச்சரிக்கை: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) புயல்கள் குறித்த எச்சரிக்கைகளை முன்கூட்டியே வெளியிட்டு, மீட்புப் பணிகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

அரசு நடவடிக்கைகள்: புயல் காலங்களில், தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (TNSDMA) மூலம் நிவாரண முகாம்கள் அமைத்தல், மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது.

காலநிலை மாற்றம்: பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக, புயல்களின் தாக்கம் மற்றும் தீவிரம் அதிகரித்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

