English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நவம்பர் இறுதியில் புயலுக்கு வாய்ப்பு.. அதி கனமழை பெய்யுமாம்,, எங்கெல்லாம்?

நவம்பர் இறுதியில் புயலுக்கு வாய்ப்பு.. அதி கனமழை பெய்யுமாம்,, எங்கெல்லாம்?

Cyclone Alert Tamil Nadu: இம்மாதம் இறுதியில் புயல் உருவாகும் என்றும் அதன் காரணமாக வட தமிழக மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யும் என்று டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 5, 2025, 04:27 PM IST
  • நவம்பர் இறுதியில் புயல் உருவகலாம்
  • அதிகனமழைக்கு வாய்ப்பு
  • வெதர்மேன் வார்னிங்

Trending Photos

கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
camera icon8
IPL 2026
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
வெட்கத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா.. நிச்சயதார்த்த மோதிரம் இதுதான்.. வீடியோ வைரல்
camera icon6
Rashmika Mandanna
வெட்கத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா.. நிச்சயதார்த்த மோதிரம் இதுதான்.. வீடியோ வைரல்
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
camera icon8
Sani Peyarchi
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
camera icon6
Sani Peyarchi
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
நவம்பர் இறுதியில் புயலுக்கு வாய்ப்பு.. அதி கனமழை பெய்யுமாம்,, எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பித்துள்ள நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக வெளுத்து வாங்கிய மழை தற்போது குறைந்து வெயில் அடித்தும் வருகிறது. இந்த நிலையில், டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர், "நவம்பர் மாத இறுதியில் புயல் உருவாகும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. அந்த புயலின் தாக்கத்தால் வடதமிழக மாவட்டங்களில் அதி கனமழை ஏற்பட்டு பாதிப்பு உருவாகலாம்" என எச்சரித்துள்ளார்.  

Add Zee News as a Preferred Source

பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையும்

இது தொடர்பாக ஹேமச்சந்தர் கூறியதாவது "நவம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதியில் வெயில் சுட்டெரிக்கும். ஆனால் 12ஆம் தேதிக்கு பிறகு கிழக்கு திசை காற்று தமிழகத்துக்குள் நுழைவதால், 15 ஆம் தேதியிலிருந்து மீண்டும் பருவமழை தீவிரமடையும். இதனால் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யும். நவம்பர் மாத இறுதியில் 23ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதிக்குள் ஒரு புயலாக உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த புயல் வட மாவட்டங்களில் அதி கனமழையை உருவாக்கும் எனவும், இயல்பை விட அதிகமான மழை கிடைக்கும் எனவும்" அவர் கூறினார்.  

மழை பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு  

புயல் உருவானால் சென்னையைச் சுற்றியுள்ள செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் கடும் மழை தாக்கம் காணப்படக்கூடும். இதேபோல் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகபட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களிலும் மழை மீண்டும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.  

இன்றைய வானிலை நிலவரம்

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்ததாவது, "இன்று (நவம்பர் 5) சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 முதல் 33 டிகிரிக்கும், குறைந்தபட்சம் 26 முதல் 27 டிகிரிக்கும் இடையே இருக்கும்.  

இதேபோன்று வடதமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகபட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர் மற்றும் திருச்சி பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது" என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

மொத்தத்தில், நவம்பர் மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியிலிருந்து பருவமழை மீண்டும் வேகமெடுத்து, மாத இறுதியில் புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், மக்கள் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம் என வானிலை நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.  

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் இன்று எங்கெல்லாம் மழை.. சென்னை தப்பித்தது? வெதர்மேன் முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க: புஸ்ஸி ஆனந்த்தின் பதவியை பறிக்கப்போகும் விஜய்? தவெகவில் மிகப்பெரிய மாற்றம்.. நடந்தது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cyclone AlertTamil Nadu Weather UpdateIMD cyclone alertChennai Weather Today

Trending News