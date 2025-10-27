English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மோந்தா புயல்: வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் அமுதா முக்கிய அப்டேட்!

Montha Cyclone Latest Update: மோந்தா புயல் நாளை (அக்டோபர் 28) இரவுக்குள் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என அமுதா தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:47 PM IST

மோந்தா புயல்: வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் அமுதா முக்கிய அப்டேட்!

சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் அமுதா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது சென்னையிலிருந்து கிழக்கு-தென்கிழக்கே சுமார் 480 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. காக்கிநாடாவிலிருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கே 530 கிலோமீட்டர், விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து 560 கிலோமீட்டர், போர்ட் ப்ளேயர் (அந்தமான் தீவுகள்) மேற்கே 890 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது. மோந்தா புயல் மணிக்கு 17 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.

புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை காலை தீவிரப்புயலாக மாறி, ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் மசூலிப்பட்டினம் மற்றும் கலிங்கப்பட்டினத் இடையே காக்கிநாடா அருகே மாலை முதல் இரவுக்குள் கரையை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும் இடையிடையே 110 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழகத்தில் அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரை வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பு விகிதத்தைவிட 57% அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது. இயல்பான 144 மிமீ மழையின் பதிலாக, இந்த ஆண்டு 227 மிமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தின் 18 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாக மழை பெய்துள்ளது.

இன்று (அக்டோபர் 27) சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மலைப்பகுதிகள், கடலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர் மற்றும் புதுவை மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

நாளை (அக்டோபர் 28) திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கனமழை முதல் மிக கனமழை தொடரக்கூடும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்ட மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என அமுதா தெரிவித்தார். 

