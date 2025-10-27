மோந்தா புயல் - இன்று இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

Weather Update Tamilnadu Montha: தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது வலுப்பெற்று, மோந்தா புயலாக மாறியுள்ளது. இந்த புயல், வட தமிழகத்தை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருவதால், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், வட மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதை தொடர்ந்து திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று தற்போது புயலாக மாறியுள்ளது. மோந்தா என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தபுயல், தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சில நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.
வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுப்பெற்று, வட தமிழ்நாடு - தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புயலின் காரணமாக, வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில், இன்று மாலை முதல் காற்றின் வேகம் படிப்படியாக அதிகரித்து, மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் என்பதால், மீனவர்கள் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது.
எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை?
புயலின் நகர்வை கருத்தில் கொண்டு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு, இன்று அக்டோபர் 27 மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டத்தில், 20 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களுக்கு, இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
மோந்தா புயலை எதிர்கொள்ள, தமிழக அரசு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள், பேரிடர் மேலாண்மை துறையினருடன் இணைந்து, பாதுகாப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் குழுவினர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் புயல் பாதிப்புகளை சமாளிக்கவும், நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்ளவும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைகள் திறக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்ப்பதுடன், வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
