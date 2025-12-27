பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி : தமிழக - கேரளா எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு

Bird Flu: கேரளாவில் ஆலப்புழை, கோட்டயம் மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பண்ணைகளில் வளர்த்து வந்த கோழிகள், வாத்துகள் அடிக்கடி செத்து மடிந்தன. இதை தொடர்ந்து இதன் மாதிரிகள் போபாலில் உள்ள உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய் கண்டறியும் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அங்கு நடத்தப்பட்ட மாதிரி சோதனையில் எச்-1, என்-1 பறவை காய்ச்சல் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதை அடுத்து உடனடி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை உத்தரவிட்டது.
பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் கோழி, காடை இறைச்சி, முட்டை ஆகியவை விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படும் கோழிகள், வாத்துகள் மற்றும் காடைகளை மொத்தமாக அழிக்க கால்நடை பராமரிப்புத்துறை தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கேரளாவில் பரவும் பறவை காய்ச்சல், தமிழகத்திற்குள் வராமல் தடுக்க தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து உள்ளது.
கேரளாவை ஒட்டி உள்ள தமிழக எல்லையோர மாவட்டங்களில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழக - கேரள எல்லையான வாளையார், வேலந்தாவளம் உள்ளிட்ட சோதனை சாவடி அருகே கால்நடைதுறை அதிகாரிகள் முகாமிட்டு கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களில் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதே போல் நீலகிரி, தேனி கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லையிலும் கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்திற்குள் நுழையும் வாகனங்களில் கோழி தொடர்பான பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுகிறதா? என்பதை கண்காணித்து வருகின்றனர். கேரள மாநிலத்தில் இருந்து வாத்து, கோழி, முட்டை, கோழித் தீவனங்களுடன் வரும் வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா சென்று விட்டு வரும், கோழிப் பண்ணை சார்ந்த வாகனங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படுகிறது. மேலும் கேரள எல்லை பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளிலும் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே போபாலில் உள்ள ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பட்ட மாதிரிப் பரிசோதனையில் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆலப்புழாவில் மட்டும் 19,811 பறவைகள் கொல்லப்பட உள்ளன. நோய் உறுதி செய்யப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்குள் உள்ள பறவைகள் கொல்லப்படும். இதில் கோழிகள், வாத்துகள் மற்றும் காடைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
அதேபோல் நாமக்கல் உட்பட கோழிப் பண்ணைகள் அதிகமுள்ள மாவட்டங்களில், கால்நடை பராமரிப்புத் துறையுடன் இணைந்து கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பறவை காய்ச்சல் அறிகுறிகள்
பறவை காய்ச்சல் ஆரம்பகால அறிகுறிகள் சில உள்ளன. அவை காய்ச்சல், சோர்வு, இருமல், தசை வலிகள், தொண்டை வலி, குமட்டல் மற்றும் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, மூக்கடைப்பு அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல், மூச்சுத் திணறல், இளஞ்சிவப்பு கண் ஆகியவை அடங்கும்.
பறவைக் காய்ச்சலை தடுக்கும் முறை
பறவைக் காய்ச்சலை தடுக்க காட்டுப் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கைகளை தவறாமல் கழுவுங்கள். சாப்பிடுவதற்கு முன்பு கோழி இறைச்சி மற்றும் கோழிப் பொருட்களை நன்கு சமைக்கவும்.
