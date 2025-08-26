English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண்களே..! பணத்தை சேமிக்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு! தமிழக அரசின் புதிய சேமிப்பு திட்டம்!

குழந்தைகளின் உயர்கல்வி செலவு, திருமண செலவு போன்ற நீண்ட கால இலக்குகளுக்கு திட்டமிட்டு சேமிக்க தமிழ் மகள் சேமிப்புத் திட்டம் உதவுகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 26, 2025, 11:59 AM IST
தமிழ்நாட்டில் பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்யவும் அவர்களின் சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும், தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த திட்டம் தான் "தமிழ் மகள் சேமிப்புத் திட்டம்". மகளிர் உரிமைத் தொகை, மானிய கடன் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் வரிசையில், பெண்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்த, இந்த திட்டம் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. பெண்களிடையே சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்கி, அதன் மூலம் அவர்களின் நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும். மாதந்தோறும் ஒரு சிறிய தொகையை சேமிப்பதன் மூலம், நீண்ட காலத்தில் அது ஒரு பெரிய நிதி ஆதாரமாக மாறி, அவர்களின் எதிர்கால தேவைகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக, குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், குடும்பத்தின் அவசர தேவைகள் அல்லது சொந்தமாக சிறு தொழில் தொடங்குதல் போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு, இந்த சேமிப்பு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும்.

திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

இந்த திட்டம், கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பெண்களின் பெயரில் "தமிழ் மகள்" என்ற பெயரில் பிரத்யேகமாக தொடர் வைப்பு கணக்குகள் (RD) தொடங்கப்படுகின்றன. மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தவறாமல் சேமிக்கும் பழக்கத்தை இந்த திட்டம் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, இன்றைய தேதி வரை 31,928 தமிழ் மகள் தொடர் வைப்பு கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இது, பெண்கள் மத்தியில் இந்தத் திட்டத்திற்கு கிடைத்துள்ள பெரும் வரவேற்பை எடுத்துக் காட்டுகிறது. மாநில அரசு, கூட்டுறவு வங்கிகளுடன் இணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதால், இதன் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது.

தமிழ் மகள் சேமிப்புத் திட்டத்தின்

இந்தத் திட்டத்தில் சேர்வதன் மூலம், பெண்களுக்குப் பலவிதமான நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. தொடர்ந்து சேமிப்பதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் எதிர்பாராத நிதி தேவைகளை சமாளிப்பதற்கான ஒரு நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள முடிகிறது. குழந்தைகளின் உயர்கல்வி செலவு, திருமண செலவு போன்ற நீண்ட கால இலக்குகளுக்குத் திட்டமிட்டு சேமிக்க இந்த திட்டம் உதவுகிறது. இந்த சேமிப்பு, குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையில் பெண்களின் பங்களிப்பை உறுதி செய்து, அவர்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட நிதி அடையாளத்தை உருவாக்குகிறது. சொந்தமாக ஒரு வங்கி கணக்கும், சேமிப்பும் இருப்பது, பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்து, குடும்பத்திலும், சமூகத்திலும் முடிவெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது.

மாதந்தோறும் சேமிக்கும் சிறிய தொகை, சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, வட்டியுடன் சேர்ந்து ஒரு பெரிய தொகையாக கையில் கிடைக்கும். இது, அவர்களின் பெரிய கனவுகளை நனவாக்க உதவும். தமிழ் மகள் சேமிப்புத் திட்டம் என்பது வெறும் பணத்தை சேமிக்கும் திட்டம் மட்டுமல்ல; இது பெண்களின் நிதி ஆதாரத்தை ஊக்குவித்து, அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து, எதிர்கால தலைமுறைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுக்கும் ஒரு சமூக நலத் திட்டமாகும். பெண்கள், இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்கள் அருகிலுள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளை அணுகி, "தமிழ் மகள் சேமிப்புத் திட்டத்தில்" இணைந்து, தங்கள் நிதி எதிர்காலத்தை வளப்படுத்தி கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

