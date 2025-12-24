முக்கிய செய்தி: டிசம்பர் 30ம் தேதி விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. இவ்விழாவின் சிகர நிகழ்வான சொர்க்கவாசல் திறப்பு வைபவத்தை முன்னிட்டு, வரும் டிசம்பர் 30ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திருச்சி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் நடைபெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா, 21 நாட்கள் நடைபெறும் மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த திருவிழாவாகும். இது பகல் பத்து மற்றும் இராப்பத்து என இரண்டு பகுதிகளாக நடைபெறும்.
கடந்த டிசம்பர் 19ம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் விழா தொடங்கியது. தற்போது பகல் பத்து உற்சவம் நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பரமபத வாசல் திறப்பு (சொர்க்கவாசல் திறப்பு) வரும் டிசம்பர் 30ம் தேதி அதிகாலை 4.45 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தெய்வீக நிகழ்வை காண தமிழகம் மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஸ்ரீரங்கம் நோக்கி படையெடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விடுமுறை அறிவிப்பு விவரம்
பக்தர்களின் வசதிக்காகவும், விழாவை சிறப்பாக நடத்துவதற்காகவும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த விடுமுறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தும். பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட தேர்வுகள் ஏதேனும் இருப்பின், அவை திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கும், பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. அவசர தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்டக் கருவூலம் மற்றும் சார்நிலை கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் வழக்கம் போல் செயல்படும்.
ஈடு செய்யும் பணி நாள்
டிசம்பர் 30ம் தேதி விடப்படும் உள்ளூர் விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், 2026ம் ஆண்டு ஜனவரி 24ம் தேதி சனிக்கிழமை பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடும் விழா என்பதால், திருச்சி மாநகர காவல்துறை விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. கோயில் வளாகம் மற்றும் முக்கிய சாலைகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, பக்தர்கள் வரிசையில் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு பேருந்து வசதிகள் மற்றும் மருத்துவ முகாம்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆன்மீக பரவசத்தில் மூழ்கியிருக்கும் திருச்சி மக்களுக்கு, இந்த விடுமுறை அறிவிப்பு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. பக்தர்கள் சிரமமின்றி அரங்கனை தரிசிக்க இது உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
