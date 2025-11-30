English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?

தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?

டிசம்பர் மாதத்திற்கான தமிழக பள்ளிகளின் விடுமுறை மற்றும் தேர்வு அட்டவணை குறித்த விரிவான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:54 AM IST
  • டிசம்பர் மாதத்தில்..
  • பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை...
  • அரையாண்டுத் தேர்வு எப்போது?

Trending Photos

டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
camera icon8
Tourism
டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்!
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon11
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
19 வயது குறைந்தவரை காதலிக்கும் 52 வயது நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Malaika Arora
19 வயது குறைந்தவரை காதலிக்கும் 52 வயது நடிகை! யார் தெரியுமா?
தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?

தமிழக பள்ளிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் என்றாலே கொண்டாட்டம் தான். ஒருபுறம் பருவமழை, மறுபுறம் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை என மாணவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட விடுமுறை நாட்கள் காத்திருக்கின்றன. இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பள்ளிகள் எத்தனை நாட்கள் செயல்படும்? அரையாண்டு தேர்வுகள் எப்போது தொடங்கி எப்போது முடிகின்றன? விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை? என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல்: சென்னை மக்களே ஜாக்கிரதை... சூறைக்காற்று, கனமழை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

‘டிட்வா’ புயல் பாதிப்பு இருக்குமா?

இலங்கையை கடந்த ‘டிட்வா’ புயல் தற்போது தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இதனால் வட தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மழை விடுமுறை அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, டிசம்பர் 1-ம் தேதி திங்கட்கிழமை மழை பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை

மழை இல்லாத பகுதிகளில் டிசம்பர் 9-ம் தேதி வரை பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும். 10, 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 10-ம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறும். மேலும் 1 முதல் 9-ம் வகுப்புகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 15-ம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறும். 

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறை

அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் டிசம்பர் 23-ம் தேதியுடன் தேர்வுகள் நிறைவடைகின்றன. அதனை தொடர்ந்து, டிசம்பர் 24-ம் தேதி முதல் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை தொடங்குகிறது. இந்த விடுமுறை ஜனவரி 4-ம் தேதி வரை நீடிக்கும். மீண்டும் ஜனவரி 5-ம் தேதி திங்கட்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்படும். இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து 12 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது. கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டு பண்டிகைகள் இந்த விடுமுறை நாட்களிலேயே வருவதால், மாணவர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் பண்டிகைகளை கொண்டாடவும், வெளியூர் சுற்றுலா செல்லவும் இது வசதியாக இருக்கும். மொத்தத்தில், டிசம்பர் மாதத்தில் பள்ளிகள் வெறும் 17 நாட்கள் மட்டுமே செயல்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாணவர்கள் இந்த விடுமுறையைப் பயன்படுத்தி அடுத்த பருவத்திற்கான பாடங்களுக்கு தயாராகவும், அதே சமயம் மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்கவும் திட்டமிடலாம்.

மேலும் படிக்க: 'வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்...' அன்புமணிக்கு சாபம்விட்டு ராமதாஸ் ஆவேசம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DecemberTamilnaduschoolsholidaysditwah cyclone

Trending News