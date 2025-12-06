English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிசம்பர் இன்னும் முடியல.. உருவாகும் இன்னொரு புயல்? சென்னை மக்களே.. வெதர்மேன் அலர்ட்!

டிசம்பர் இன்னும் முடியல.. உருவாகும் இன்னொரு புயல்? சென்னை மக்களே.. வெதர்மேன் அலர்ட்!

December rain forecast: டிசம்பர் மாதத்தில் அதிக அளவு  மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்றும் டிசம்பர் 10ஆம் தேதிக்கு பின்னர் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகளால் பருவமழை தீவிரமடையும் என டெல்டா வெதமேன் ஹேமசந்திரன் கணித்துள்ளார்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 6, 2025, 04:02 PM IST
  • டிசம்பரில் மழை அளவு அதிகம் இருக்கும்
  • இன்னொரு புயல் உருவாகக்கூடும்
  • வெதர்மேன் அப்டேட்

Tn Weather Alert: தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களான தென்காசி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, டெலிடா மாவட்டங்களான மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் போன்ற மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வந்தது.

Cyclone Ditwah: டித்வா புயலால் மழை

கடந்த சில வாரங்களாக டித்வா புயல் காரணமாக மழை பெய்து வந்தது டித்வா புயல் இலங்கையை புரட்டிப்போட்டது. அங்கு 200க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தனர்.பின்னர் புயல் தமிழகத்திற்கு வந்தது. இதன் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களான இராமநாதபுரம், சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. இதனால் சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ளி பள்ளிகளுக்கு மூன்று நாட்கள் விடுமுறையும் கிடைத்தது.

Weathman Update: டெல்டா வெதர்மேன் எச்சரிக்கை

இந்த நிலையில், டிசம்பர் மாதம் அதிக அளவு மழை பொழிவு இருக்கும் என ர்டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான செய்தியை அவர் எக்ஸ் தளத்தின் மூலம் கூறி உள்ளார். இந்திய பெருங்கடல் இருமுனை நிகழ்வு தற்போது வலுகுறைய தொடங்கி உள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடலில் லாநினா அமைப்பு முழுமையாக அதிக்கம் செலுத்த தொடங்கி உள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு உறுதியாக நிறுவப்பட்ட லா நினா நிலைமைகள் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி வரை நீடிக்கும், பின்னர் படிப்படியாக பலவீனமடையும்.இந்த லா நினா முறை தீபகற்ப இந்தியாவில் ஒரு செயலில் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு பருவமழையைத் தக்கவைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ஜனவரி வரை அடிக்கடி மழை பெய்யும்.

December Rain Forecast: டிசம்பரில் அதிக அளவு மழை இருக்கும்

டிசம்பர் 10 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு ஒரு பூமத்திய ரேகை ரோஸ்பி அலை மற்றும் கெல்வின் அலைகள் எழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது டிசம்பர் நடுப்பகுதியில் குறைந்த \காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாக வழிவகுக்கும். அதனுடன் தமிழ்நாடு மற்றும் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பரவலான மழைப்பொழிவு இருக்கும்.

Upcoming Cyclone Update: புயல் உருவாக வாய்ப்பு?

அதற்கு முன், டிசம்பர் 10, 12ஆம் தேதிக்கு இடையில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையுடன் இணைந்த கீழைக்காற்றின் காரணமாக 5ம் சுற்று மழை துவங்கி கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழையை கொடுக்கும். இதையடுத்து டிசம்பர் நான்காவது வாரத்தில், தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் மழையைத் தாங்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை அல்லது ஒரு சூறாவளி புயல் உருவாகும். இது சென்னை உட்பட கடலோர தமிழ்நாடு முழுவதும் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும். மேலும், இம்மாதத்தில் திருவள்ளூர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான கடலோர மாவட்டங்களுக்கு அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்

