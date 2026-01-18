English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஓசூர் ஏர்போர்டுக்கு சிக்கல்... மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? - தமிழக அரசு என்ன செய்யும்?

Hosur Airport News: ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் திட்டத்திற்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 18, 2026, 02:40 PM IST
  • ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
  • ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு இரண்டு சிக்கல்கள் உள்ளன.
  • தமிழ்நாடு அரசின் அடுத்த நகர்வு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

Hosur Airport Latest News Updates: தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்ட ஓசூர் விமான நிலையத் திட்டத்திற்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஓசூரில் புதிய உள்நாட்டு விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கான தமிழக அரசின் முன்மொழிவை, பாதுகாப்பு அமைச்சகம் நிராகரித்திருக்கிறது.

Hosur Airport News: கேள்விக்குறியாகும் ஓசூர் விமான நிலையம்

கர்நாடகாவின் தலைநகர் பெங்களூருவுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும் நகரம் ஓசூர் இருப்பதால், அங்கு விமான நிலையம் வந்தால் பல்வேறு நன்மைகள் தமிழக தொழில் நிறுவனங்களை தேடி வரும். குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலம், கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இது பெரிய நம்பிக்கையை அளித்திருந்தன. ஆனால் அது தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

Hosur Airport News: முதல் சிக்கல்

ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதில் இரண்டு முக்கிய சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. முதலாவதாக, பெங்களூருவின் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு மிக அருகில் ஓசூர் அமைந்துள்ளதால், அங்கு புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதில் ஏற்கனவே வணிக ரீதியான சில ஒப்பந்தச் சிக்கல்கள் இருந்தன. குறிப்பாக 2033ஆம் ஆண்டு வரை, அந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து 150 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள், வணிக ரீதியாக புதிய விமான நிலையம் எதையும் அமைக்கக் கூடாது என அந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைக்க தற்போது தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும், கெம்பேகவுடா விமான நிலையத்தில் இருந்து வெறும் 80 கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே அமைந்திருக்கிறது. இது ஓசூர் விமான நிலையம் அமைக்க முக்கிய சிக்கலாக பார்க்கப்பட்டது.

Hosur Airport News: பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அனுமதி மறுத்தது ஏன்?

ஆனால் அதேநேரத்தில் இரண்டாவது சிக்கலாக, பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தற்போது இந்தத் திட்டத்திற்கான அனுமதியை மறுத்ததை சொல்லலாம். இதுகுறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "பெங்களூருவில் அமைந்துள்ள எச்.ஏ.எல் (HAL) நிறுவனம், தங்களது போர் விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களின் சோதனை ஓட்டங்களுக்காக ஓசூர் வான்வெளியையே பெருமளவில் பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், அங்கு பயணிகள் விமானப் போக்குவரத்தைத் தொடங்கினால், அது ராணுவ சோதனை ஓட்டங்களுக்கு இடையூறாகவும், பாதுகாப்பற்றதாகவும் அமையும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Hosur Airport News: திட்டத்தை கைவிடாத தமிழ்நாடு அரசு

பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் இந்த அறிவிப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கு ஒரு தடையாக அமைந்துள்ளது.இருப்பினும், தமிழக அரசு இந்தத் திட்டத்தைக் கைவிடும் எண்ணத்தில் இல்லை என்பது மட்டும் உறுதியாக தெரிகிறது. ஓசூர் பகுதியில் நிலவும் அபரிமிதமான தொழில் வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒருமுறை மத்திய அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவோ அல்லது மாற்று இடங்களைத் தேர்வு செய்யவோ வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தித் துறையில் ஓசூர் அடைந்து வரும் வளர்ச்சிக்கு, ஒரு பிரத்யேக விமான நிலையம் அத்தியாவசியமானது என்பதை தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | ஓசூர் விமான நிலையம்: 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்... வந்தது புதிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையம்... தமிழ்நாடு அரசின் எடுத்த வைத்த அடுத்த ஸ்டெப் - புது அப்டேட்

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Hosur AirportDefence MinistryHALBangaloreHosur

