வேலை வாய்ப்பு : டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! கைநிறைய சம்பளம் வாங்கலாம்

Tamil Nadu government jobs 2026 : அரசு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மார்ச் மாதம் முடிவதற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய சில வேலை வாய்ப்பு விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தகுதியானவர்கள் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு விவரத்தை முழுமையாக படித்து, பின்னர் விண்ணப்பிக்கவும்.
சென்னை வேலைவாய்ப்பு
சென்னை வடக்கு மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் காலியாக உள்ள ஒரு கணக்காளர் பணியிடத்தைத் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் அல்லது கணிதத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட துறையில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் பணி அனுபவம், கணினித் திறன் மற்றும் Tally மென்பொருளில் அனுபவம் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். விண்ணப்பதாரர்களின் வயது 42-க்குள் இருக்க வேண்டும். இப்பணிக்கு மாத ஊதியமாக 18,536 ரூபாய் வழங்கப்படும். தகுதியுள்ளவர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை https://chennai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, அதனைப் பூர்த்தி செய்து பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் 23.03.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஐடிபிஐ வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு
ஐ.டி.பி.ஐ. வங்கியில் அசிஸ்டெண்ட் மேனேஜர் (கிரேடு ஏ) மற்றும் ஜூனியர் அசிஸ்டெண்ட் மேனேஜர் (கிரேடு ஓ) ஆகிய பதவிகளுக்காக மொத்தம் 1,300 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடித்திருப்பதுடன், அடிப்படை கணினி அறிவையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். அசிஸ்டெண்ட் மேனேஜர் பதவிக்கு உரிய பணி அனுபவம் அவசியமாகும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, அசிஸ்டெண்ட் மேனேஜர் பதவிக்கு 21 முதல் 30 வயது வரையிலும், ஜூனியர் அசிஸ்டெண்ட் மேனேஜர் பதவிக்கு 20 முதல் 25 வயது வரையிலும் இருக்க வேண்டும் (அரசு விதிமுறைப்படி வயது தளர்வு உண்டு). ஆன்லைன் தேர்வு, ஆவண சரிபார்ப்பு, நேர்காணல் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை மூலம் விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, மதுரை உட்பட 13 முக்கிய நகரங்களில் தேர்வுகள் நடைபெறும். இதற்கு விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி மார்ச் 19 ஆகும்.
பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு
பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL) நிறுவனத்தில் சீனியர் எக்சிகியூட்டிவ் டிரெய்னி (டெலிகாம் மற்றும் பைனான்ஸ்) பணிக்காக 120 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பதவிக்கு பி.இ (B.E), பி.டெக் (B.Tech), சி.ஏ (CA) அல்லது சி.எம்.ஏ (CMA) முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் 7-3-2026 அன்று 21 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்; அரசு விதிகளின்படி வயது தளர்வும் உண்டு. ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் அடிப்படையில் இதற்கான தேர்வுகள் நடைபெறும். தமிழகத்தில் சென்னை தேர்வு மையமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ளவர்கள் 31-3-2026-க்குள் பி.எஸ்.என்.எல்-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
திருச்சி என்ஐடி வேலை
திருச்சியில் உள்ள நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி (NIT) நிறுவனத்தில் உதவிப் பேராசிரியர் (கிரேடு-I & II), இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர் பணிகளுக்காக 122 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளுக்கு பி.எச்.டி (Ph.D) முடித்திருக்க வேண்டும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் போதிய பணி அனுபவம் கொண்டிருக்க வேண்டும். உதவிப் பேராசிரியர் (கிரேடு-II) பணிக்கு 35 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம், மற்ற பணிகளுக்கு அரசு வழிகாட்டுதலின்படி வயது தளர்வு அளிக்கப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் முறை, எழுத்துத் தேர்வு அல்லது நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். இதற்கு விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி 6-4-2026 ஆகும்.
இலவசத் தோட்டக்கலை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி
பிரதம மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா (PMKVY 4.0) திட்டத்தின் கீழ், தாவர நாற்றங்கால் உதவியாளர்களுக்கான இலவசத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி சென்னை மாதவரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை மேலாண்மை நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ளது. தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் இப்பயிற்சி 11.03.2026 முதல் 17.04.2026 வரை மொத்தம் 30 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் ஐ.டி.ஐ (ITI), டிப்ளோமா, இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பு முடித்த வேலைவாய்ப்பற்ற 18 முதல் 45 வயது வரையிலான நபர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
நாற்றங்கால் அமைத்தல் மற்றும் மேலாண்மை குறித்த களப்பயிற்சியுடன் கூடிய இந்த வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், தோட்டக்கலை அலுவலர் (9944209417) அல்லது உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் (8489742975) ஆகியோரைத் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாதவரம் பால் பண்ணை சாலையில் உள்ள அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் சென்றும் தகவல்களைப் பெறலாம்.
