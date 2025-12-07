English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என கோஷமிட என்ன காரணம்? எம்எல்ஏ மகன் பேட்டி

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என கோஷமிட என்ன காரணம்? எம்எல்ஏ மகன் பேட்டி

Tamil Nadu News: தமிழக முதல்வர் சொன்ன தைரியத்தில்தான் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என்று சொன்னேன் மதுரை விமான நிலையத்தில் நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த டெல்லி சட்டக் கல்லூரி மாணவர் அக்சய் பேட்டியளித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:43 PM IST

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என கோஷமிட என்ன காரணம்? எம்எல்ஏ மகன் பேட்டி

Tamil Nadu Latest News Updates: மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமானம் மூலமாக சென்னை செல்வதற்காக மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்தார். அப்போது, திமுக விளாத்திகுளம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனின் மகனும், டெல்லியில் சட்டக் கல்லூரியில் 4ஆம் ஆண்டு படித்து வருபவருமான அக்சய் என்பவர்  திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஒழிக... ஒழிக...என்று கோஷமிட்டார். போலீசார்  அவரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் மதுரை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Tamil Nadu News: முதல்வர் சொன்ன தைரியம்...

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் அக்சய் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "தமிழக முதல்வர் சொன்ன தைரியத்தில்தான்... ஒழிக... ஒழிக... நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என்று சொன்னேன். தமிழக முதல்வர் இந்த நாட்டின் குரலாக, பாதுகாப்பு கவசமாக இருக்கிறார். அவருடைய குரல்தான் இந்த மாநிலத்தையும் இந்தியாவையும் வரக்கூடிய காலங்களில் காப்பாற்ற முடியும் என்கிற குரலாக உள்ளது.

Tamil Nadu News: நீதிபதி மீது விமர்சனம்

பாசிச மற்றும் தனது சொந்த கருத்துக்களை நீதிபதி சுவாமிநாதன் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம்  ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கு தீர்ப்பில் இணைத்து எழுதியது போல் எனக்கு தென்பட்டது. மேலும் அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் அதையொட்டி பேசியிருந்தார். அந்த தீர்ப்பின் மூலம் 'என்னால் தீபத்தை ஏற்ற முடியவில்லை. நான் வந்துள்ள இந்த மன்றத்தில் தீபத்தை ஏற்றிவிடுவேன்' என்று நீதிபதி சுவாமிநாதன் கூறியிருந்தார்.

Tamil Nadu News: முதல்வர் வெளியிட்ட அறிக்கையால்...

அதைக் கண்டு நான் மிகவும் கவலை அடைந்தேன். இதையொட்டி தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தார். நாம் இதை செய்வோம். அதனால் வரக்கூடிய பின் விளைவுகளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறினார். இந்த தைரியத்தில்தான் நான் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அந்த கோஷத்தை எழுப்பினேன். ஒழிக... ஒழிக...  நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒழிக என்று சொன்னேன்.

Tamil Nadu News: நீதிபதி மீது நடவடிக்கை

ஊழல் என்பது பணத்தால் மட்டும் கிடையாது. கருத்துக்களாலும் ஆகக் கூடியது. அதேபோன்று corrupted கருத்துகளைக் கொண்ட நீதிபதிகள் இன்று இருக்கின்றனர். விளாத்திகுளம் தொகுதி மக்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மீது நாடாளுமன்றம் மூலமாக  நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கனிமொழி  எம்பியிடம் கோரிக்கை மனு கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த நீதிபதிக்கு தகுந்த நீதியை பெற்று தருவார் என்று நம்புகிறேன்" என்றார்.

