எம்பி பதவியை விட எம்எல்ஏ பதவி முக்கியமா? திருமாவின் 'ரிஸ்க்'.. பின்னணியில் டெல்லி 'ஸ்கெட்ச்'

VCK leader Thirumavalavan News: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடப்போவதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எடுத்துள்ள முடிவு அரசியல் களத்தில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் அறிவுரை, பாஜகவின் ரகசிய ஆஃபர் மற்றும் விசிகவின் நள்ளிரவு ஆலோசனைக் கூட்டம் எனப் பல திருப்பங்களுக்குப் பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 3, 2026, 04:10 PM IST
  • காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதில் திருமாவளவன் உறுதி.
  • திமுகவின் ஆலோசனையை மீறி மாநில அரசியலில் களம் காணும் விசிக தலைவர்.
  • டெல்லி அதிகாரிகளின் ரகசிய சந்திப்பும், திருமாவளவன் கொடுத்த பதிலடியும்.

Why is VCK Leader Thirumavalavan Contesting In TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் தற்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்தது திமுக கூட்டணியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்துகொண்டு அவர் ஏன் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பின்னால், தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய 'மூலோபாயம்' இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடுத்த அட்வைஸ்.. திருமாவின் பதில்

திருமாவளவன் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியான அன்றே, தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரைத் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார். "நீங்கள் ஏன் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிற்க வேண்டும்? ஒருவேளை நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டி வரும், மீண்டும் ஒரு இடைத்தேர்தலை சந்திக்க நேரிடும். அதற்குப் பதிலாக காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் வேறொருவரை நிறுத்தலாமே?" என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். இதற்கு திருமாவளவன் "யோசிக்கிறேன் அண்ணன்" என்று மட்டும் கூறிவிட்டு பேச்சை முடித்துக் கொண்டதாகத் தெரிகிறது. மேலும் திமுக கூட்டணியின் மற்ற தலைவர்களும் திருமாவளவனிடம் பேசினர். அவர்கள் அனைவரிடமும் "நான் யோசிக்கிறேன்" என்றே அவர் கூறியுள்ளார் என திமுக தரப்பில் இருந்து கூறப்படுகிறது. 

விசிகவின் 4 மணி நேர நள்ளிரவு ஆலோசனை

இந்த விவகாரத்தில் ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்க, கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு விசிகவின் உயர்நிலை ஆலோசனைக் கூட்டம் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் நடைபெற்றது. இரவு 9 மணிக்குத் தொடங்கி விடியற்காலை 1:30 மணி வரை நீடித்த இந்த நீண்ட கூட்டத்தில், சுமார் 40 முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். இதில் சீட் கிடைக்காத அதிருப்தியில் இருந்த ஆலூர் ஷா நவாஸ், திருப்போரூர் பாலாஜி ஆகியோர் கலந்துகொள்ளவில்லை. அதேநேரம் செய்யூர் பாபு கலந்துகொண்டாலும், எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் மௌனமாக இருந்துள்ளார்.

திருமா காட்டுமன்னார் கோவில் போட்டியிட காரணம் என்ன?

காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டியிடலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்யவே இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஒவ்வொருவரின் கருத்தையும் திருமாவளவன் உன்னிப்பாகக் கேட்டுக்கொண்டார். பிறகு கூட்டத்தில் திருமாவளவன் பேசும்போது, திமுக கூட்டணியில் பேச்சுவார்த்தை எப்படி நடந்தது, தேமுதிகவை எப்படி டீல் செய்தார்கள், விசிகவிடம் எப்படிப் பேசினார்கள் மற்றும் தொகுதிகள் எப்படி ஒதுக்கப்பட்டன என்பது குறித்து மிக விரிவாகவும் உருக்கமாகவும் பேசினார். நமது கட்சியை வளர்த்தெடுத்து அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி நகர வேண்டும் என்றால், மாநில அரசியலில் நாம் முழு வீச்சில் இருக்க வேண்டும்" என்று கூறி அதற்கான காரணங்களையும் விளக்கினார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசியவர்களில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் திருமாவளவன் காட்டுமன்னார் கோவிலில் போட்டியிட வேண்டும் என்றே கூறினர். அதன்பிறகே சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் மாற்றமில்லை என்ற முடிவுக்கு அவர் வந்துள்ளார். இதனையடுத்து தனது முடிவில் மாற்றமில்லை என்பதை உறுதி செய்த திருமா, வரும் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார்.

பாஜக குறித்து திருமா-வின் குற்றச்சாற்று

திருமாவளவனின் இந்த முடிவு திமுகவுக்கு வருத்தத்தைத் தந்துள்ளதாம். இதற்கிடையே 'தி இந்து' பத்திரிகைக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "மற்ற மாநிலங்களில் செய்வது போலவே தமிழகத்திலும் தேர்தல் முடிந்த பிறகு எல்லாக் கட்சிகளையும் உடைக்கும் வேலையை பாஜக செய்யும். திமுகவுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைத்தாலும் கூட கட்சியை உடைக்க முயற்சி செய்வார்கள்" என்று கூறியிருந்தார்.

டெல்லியில் இருந்து வந்த 'ஆஃபர்'.. நிராகரித்த திருமா

திருமாவளவன் மாநில அரசியலில் தீவிரமாக இறங்குவதற்குப் பின்னால் ஒரு அதிரடியான காரணம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் பிரதமர் மோடியின் தூதுவராக ஒரு உயர் அதிகாரி திருமாவளவனைச் சந்தித்துப் பேசியதாகத் தகவல்கள் கசிகின்றன.

டெல்லியில் இருந்து பிரதமர் மோடி அனுப்பியதாகச் சொல்லி அதிகாரி ஒருவர் திருமாவளவனைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். அவர் முதலில் பேசும்போது "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு வந்துவிடுங்கள், உங்கள் சமுதாயத்திற்குப் பயனுள்ள வகையில் கேபினெட் அமைச்சர் பதவி தந்துவிடலாம் என்று ஆசை காட்டியுள்ளார்.

ஆனால் திருமாவளவனோ, "நாங்கள் உங்கள் கூட்டணிக்கு எப்படி வர முடியும்? கருத்தியல் ரீதியாகவே உங்களுக்கு எதிரானவர்கள் நாங்கள். இதெல்லாம் சரியாக வராது" என்று நிராகரித்துவிட்டார். ஆனாலும் விடாத அந்த அதிகாரி, விசிகவின் பொருளாதார நிலைமையைத் துல்லியமாகக் குறிப்பிட்டு, "உங்கள் கட்சிக்காக எல்லா மாவட்டங்களிலும் அலுவலகம் கட்ட நிதி தருகிறோம். நீங்கள் எங்கள் கூட்டணிக்குக் கூட வர வேண்டாம், திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி முதல்வர் வேட்பாளராக நில்லுங்கள், மற்றதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

பாஜக அதிகாரியின் இந்த ஆஃபரை அப்படியே நிராகரித்த திருமாவளவன், "மதவாத சக்திகளைத் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைய விடாமல் தடுப்பது திமுக தான். அதனால் அந்தக் கூட்டணியை விட்டு விலக முடியாது" எனத் திட்டவட்டமாகக் கூறியதோடு, வந்து பேசியதற்கு நன்றி" என்று கூறி அனுப்பிவிட்டார். 

திருமா சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட காரணம் என்ன?

ஆனால் பாஜக எந்த எல்லைக்கும் சென்று கட்சிகளை உடைக்கும் என்பதைத் திருமாவளவன் உணர்ந்துள்ளார். பாஜக மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழகத்திலும் கட்சிகளை உடைக்க முயற்சிக்கும், திமுக மெஜாரிட்டி பெற்றாலும் கூட இந்த ஆபத்து இருக்கிறது என அவர் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் அச்சம் தெரிவித்திருந்தார்.

தமிழக அரசியலில் பாஜக காலூன்றுவதைத் தடுக்கவும், மாநில அரசியலில் தனது பங்களிப்பு முழு வீச்சில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவுமே, டெல்லி அரசியலை விடத் தமிழக சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைவதே சரி என அவர் உறுதியாக முடிவெடுத்துள்ளதாக விசிக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திருமாவளவன் தேர்தல் போட்டி: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. திருமாவளவன் ஏன் எம்பி பதவியில் இருக்கும்போதே சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்?
மாநில அரசியலில் விசிகவின் பங்களிப்பை வலுப்படுத்தவும், அடித்தட்டு மக்களின் குரலைத் தமிழக சட்டமன்றத்தில் நேரடியாக ஒலிக்கச் செய்யவும் தாம் விரும்புவதாகத் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்றுவதைத் தடுக்க மாநில அரசியலில் தீவிரமாகச் செயல்படுவது அவசியம் என்றும் அவர் கருதுகிறார்.

2. திருமாவளவன் எந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்?
விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டுமன்னார் கோவில் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

3. திருமாவளவனின் இந்த முடிவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் என்ன எதிர்வினை ஆற்றினார்?
ஒரு எம்பி சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றால், நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் வரும் என்பதால், அதைத் தவிர்க்குமாறு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். ஆனால் கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் மாநில அரசியலின் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு திருமாவளவன் தனது முடிவில் உறுதியாக உள்ளார்.

4. பாஜக தரப்பிலிருந்து திருமாவளவனுக்கு ஆஃபர் வழங்கப்பட்டதா?
ஆமாம், டெல்லியில் இருந்து வந்த உயர் அதிகாரி ஒருவர் மூலம் பாஜக கூட்டணிக்கு வரவும் அல்லது திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகித் தனித்துப் போட்டியிடவும் ஆஃபர்கள் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், கருத்தியல் ரீதியாக பாஜகவை எதிர்ப்பதால் அந்த ஆஃபர்களைத் திருமாவளவன் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துவிட்டார்.

5. திருமாவளவன் எப்போது வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்கிறார்?
தற்போதைய திட்டத்தின்படி, வரும் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி அவர் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

