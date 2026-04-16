உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு 138.. தமிழ்நாட்டிற்கு வெறும் 50? வடக்கின் பிடியில் சிக்கப்போகிறதா தென்னிந்தியா?

Delimitation 2026 News Tamil Nadu: மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால், மக்களவையில் தென்னிந்தியாவின் செல்வாக்கு குறையும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த அரசியல் மோதல்கள் மற்றும் மாற்றுத் தீர்வுகள் பற்றிய விரிவான கட்டுரை.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:18 AM IST

New Delimitation Bill, Delhi: இந்திய அரசியலமைப்பின் 131-வது திருத்தச் சட்ட வரைவு (Draft) வெளியானதைத் தொடர்ந்து, இந்திய அரசியலில் 'வடக்கு Vs தெற்கு' என்ற மிகப்பெரிய விவாதம் எழுந்துள்ளது. மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால், அது தென்னிந்திய மாநிலங்களின் செல்வாக்கை நிலைகுலையச் செய்யும் என்ற அச்சம் வலுத்துள்ளது. நாடாளுமன்ற இடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் தென்னிந்தியாவின் செல்வாக்கு குறைந்துவிடுமா?, தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation 2026) குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

தொகுதி மறுவரையறை 2026: தென்னிந்தியாவின் அரசியல் அதிகாரம் பறிக்கப்படுகிறதா? ஓர் அலசல்!

அரசியலமைப்பின் 131-வது திருத்தச் சட்ட வரைவு (Draft) வெளியானதில் இருந்தே தென்னிந்திய மாநிலங்களில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற இடங்கள் அதிகரிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்யப்பட்டால், மக்களவையில் வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு முன்னால் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் வலுவிழந்துவிடும் என்பது அவர்களின் அச்சம்.

விந்திய மலைக்குத் தெற்கே ஒரு போர்: தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினின் கடும் எச்சரிக்கை

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து வீடுகளின் மீதும் கருப்புக்கொடி ஏற்றப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். பொது இடங்களிலும் கருப்புக்கொடிகள் ஏற்றப்படும். "இதை மிரட்டலாகக் கருதாதீர்கள், எச்சரிக்கையாகக் கருதுங்கள். 1950-60களில் இருந்த திமுகவின் போராட்ட உணர்வை இந்தியா மீண்டும் பார்க்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் "விந்திய மலைக்குத் தெற்கே உள்ள ஒவ்வொரு தென்னிந்தியரும் இந்த மசோதாவால் கோபத்தில் உள்ளனர், பாஜக நெருப்போடு விளையாடுகிறது" என்று கூறியுள்ளார். வட இந்தியாவின் அரசியல் அதிகாரம் விகிதாச்சாரத்தை விட அதிகமாக அதிகரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டின் அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டால் தமிழ்நாடு சும்மா இருக்காது என்று எச்சரித்துள்ளார். ஒவ்வொரு குடும்பமும் வீதிக்கு வரும் என்றும், அவரது தலைமையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார். 

"தேர்தல் நேரம், எங்கள் கவனம் வேறு எங்கோ இருக்கும், நீங்கள் டெல்லியில் அமைதியாகத் தொகுதி மறுவரையறை செய்துவிடலாம் என்று நினைக்காதீர்கள். போராட்ட வரலாற்றைக் கொண்ட திமுகவின் தலைவராக நான் பேசுகிறேன். 1950 மற்றும் 60-களின் திமுகவின் உணர்வுகளுக்கு இந்தியா மீண்டும் சாட்சியாகும். இதை மிரட்டலாகக் கருதாதீர்கள், இது ஒரு எச்சரிக்கை" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

 

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் கூட்டம்

தமிழ்நாட்டுடன் சேர்ந்து எதிர்க்கட்சிகளும் இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக டெல்லியில் பல எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது. மாநிலங்களுக்கு இடையிலான இடப்பங்கீடு இதுவரையில் எந்த விகிதாச்சாரத்தில் இருந்ததோ, அது அப்படியே தொடரும் என்று அரசாங்கம் உறுதி அளிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். தென்னிந்திய மாநிலங்களின் பதற்றம் அதிகரிப்பதற்குக் காரணம், இந்த மசோதாவின் மூலம் மக்களவையில் அவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் இன்னும் குறைந்துவிடும் என்பதுதான். 

131-வது சட்டத்திருத்த வரைவு: தெற்கில் கொந்தளிப்பு ஏன்?

தற்போது நாடாளுமன்ற இடங்கள் 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் உள்ளன. புதிய வரைவின்படி, இடங்கள் அதிகரிக்கப்படும் போது அது சமீபத்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை அடிப்படையாகக் கொள்ளும்.

அதன் காரணமாக, மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்திய தென்னிந்திய மாநிலங்களின் இடங்கள் விகிதாச்சாரப்படி குறையும். அதேநேரம் மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தாத வட இந்திய மாநிலங்கள் அதிக இடங்களைப் பெற்று, மத்திய ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் ஒற்றைச் சக்தியாக மாறும். இதன்மூலம் சிறிய மாநிலங்கள், தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைந்துவிடும். 

தொகுதி மறுவரையறை: வடக்கு Vs தெற்கு

மசோதா தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே அரசியல் சூடுபிடித்துள்ளது. ஆந்திர முதலமைச்சரைத் தவிர மற்ற அனைத்து தென்னிந்திய மாநில முதலமைச்சர்களும் தங்களின் பங்கீடு குறித்துக் கவலையில் உள்ளனர். தென்னிந்தியா மட்டுமல்ல, இன்னும் சில மாநிலங்களின் பங்கீடும் குறையப்போகிறது. 

மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்த விவாதம் இப்போது 'வடக்கு Vs தெற்கு' என்றாகிவிட்டது.

தண்டனையா? பரிசா?' -கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கேள்வி

குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்திய மாநிலங்களுக்கு இடங்களைக் குறைப்பது தண்டனை வழங்குவது போன்றது. மக்கள் தொகையைப் பெருக்கிய மாநிலங்களுக்குப் பரிசு வழங்குவதா? என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கூறுகையில், "1976-ஆம் ஆண்டு தேசிய மக்கள் தொகைக் கொள்கையைப் பின்பற்றி, வளர்ச்சியை எட்டி, மக்கள் தொகையைக் குறைத்த மாநிலங்களுக்கு ஏன் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்தாத மாநிலங்களுக்கு ஏன் பரிசு வழங்கப்படுகிறது? அனைவரின் கருத்தையும் கேட்டு அரசு முன்நகர வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறையுடன் இணைக்காமல் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ரேவந்த் ரெட்டியின் 'ஹைப்ரிட் மாடல்': ஒரு சமரசத் தீர்வு சாத்தியமா?

தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி ஒரு மாற்றுத் திட்டத்தைப் பரிந்துரைத்துள்ளார். புதிய இடங்களை மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் மட்டும் ஒதுக்காமல், 50% மக்கள் தொகை அடிப்படையிலும், மீதமுள்ள 50% பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஜிடிபி அடிப்படையிலும் ஒதுக்கலாம் என்று அவர் கூறுகிறார். இதன் மூலம் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள் தண்டிக்கப்பட மாட்டாது எனக் கூறியுள்ளார்

தென்னிந்தியத் தலைவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் -பியூஷ் கோயல்

மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும் என்ற கவலை முட்டாள்தனமானது" என்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தென்னிந்தியத் தலைவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் அல்லது அவர்களின் புரிதல் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. அவர்கள் அரசாங்கத்திலேயே இருக்கத் தகுதியற்றவர்கள் என்று கூட கோயல் கூறியுள்ளார். இதனால் திமுக அதிருப்தி அடைந்துள்ளது. 

கோயலின் கூற்றுப்படி, யாருக்கு எவ்வளவு பங்கு இருந்ததோ அது அப்படியே இருக்கும். அப்படியானால், ஏன் இந்த விஷயம் மசோதா வரைவில் (Draft) எழுதப்படவில்லை? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. அதற்கான பதில் தான் இல்லை.

யோகேந்திர யாதவ் தரும் புள்ளிவிவரங்கள்: யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு இழப்பு?

தென்னிந்திய மாநிலங்களின் வாதம் என்னவென்றால், அவர்கள் சுகாதாரம், கல்வி, ஜிடிபி (GDP) என அனைத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு மக்கள் தொகை வளர்ச்சியைத் தடுத்துள்ளனர். மக்கள் தொகையைக் குறைப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த நாட்டின் இலக்காக இருந்தது. தென்னிந்தியா அதைச் செய்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவியதற்காக அவர்களுக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டுமா? அவர்களின் இடங்கள் ஏன் குறைக்கப்படுகின்றன?

உதாரணமாக, தற்போது தமிழ்நாட்டில் 39 இடங்களும், உத்தரப் பிரதேசத்தில் 80 இடங்களும் உள்ளன. ஒருவேளை 50% இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால், உ.பி-யின் இடங்கள் 120 ஆக உயரும், தமிழ்நாட்டின் இடங்கள் 59 ஆக உயரும். முன்னதாக இடையில் இருந்த வித்தியாசம் 41 இடங்கள் மட்டுமே, இப்போது அது 61 ஆக அதிகரிக்கும். இது வட இந்தியாவிற்கு அரசியல் ரீதியாகப் பெரும் நன்மையைத் தரும். மக்கள் தொகையைப் பயன்படுத்தி தெற்கின் அரசியல் செல்வாக்கை நசுக்குவது சரியாக இருக்காது.

யோகேந்திர யாதவ் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2011 கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால், தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்குப் பெரும் இழப்பு ஏற்படும். தமிழ்நாட்டின் இடங்கள் 39-லிருந்து 50 ஆக உயர்ந்தாலும், விகிதாச்சார அடிப்படையில் அதற்கு 11 இடங்கள் இழப்பு ஏற்படும். கேரளாவுக்கு 8 இடங்களும், ஆந்திராவுக்கு 5 இடங்களும் இழப்பு ஏற்படும். அதே சமயம் ராஜஸ்தான், பீகார் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் பெரும் லாபமடையும். உ.பி-க்கு கூடுதலாக 13 இடங்களும், ராஜஸ்தானுக்கு 8 இடங்களும், பீகாருக்கு 9 இடங்களும் கூடுதலாகக் கிடைக்கும்.

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி: இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானதா?

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட வீடியோவில் கூறுகையில், உண்மை என்னவென்றால், தற்போது மத்தியில் ஆட்சி செய்யும் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு விரும்புவது நடந்தால், சிறிய மாநிலங்கள், தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைந்துவிடும். அவர்களுக்குப் பயங்கர பாதிப்பு ஏற்படும். இதை நான் ஒரு தேசவிரோதச் செயலாகக் கருதுகிறேன்.

அவர் முன்வைக்கும் வாதம் மிகவும் தெளிவானது. நீங்கள் செய்ய விரும்பினால், ஓபிசி (OBC) மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்படையில் செய்யுங்கள். 2026-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் செய்யுங்கள். 2011-ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் செய்யாதீர்கள், ஏனெனில் அதில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் தரவுகள் எதுவும் இல்லை. 

நீங்கள் உண்மையிலேயே மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை அமல்படுத்த விரும்பினால், அது ஏற்கனவே உங்களிடம் உள்ளது. அதை அமல்படுத்துங்கள், நாங்கள் முழு ஆதரவு அளிப்போம். ஆனால் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் சிறிய மாநிலங்களுக்கு எதிராக உங்களைச் செயல்பட விடமாட்டோம்.

பிரதமர் அவர்களே, நீங்கள் ஒரு "பெண்களுக்கு ஆதரவானவர்" (Pro-Women) என்ற செய்தியை நாட்டுக்குச் சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று தெரிகிறது. 35 லட்சம் கோப்புகள் அமெரிக்காவில் முடங்கிக் கிடப்பதைக் கண்டு நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள். அதன் சாவி ட்ரம்ப் கையில் உள்ளது. நீங்கள் அதைக் கண்டு அஞ்சுகிறீர்கள். 

ஆனால் இது முறையல்ல. உங்கள் விருப்பப்படி இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். உங்கள் விருப்பப்படி தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) நடக்க வேண்டும். ஆனால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். இதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். பழைய தரவுகள் செல்லாது. 

2026 சாதி வாரிக் கணக்கெடுப்பு தரவுகளே செல்லும். பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் உரிமையைத் திருட நாங்கள் விடமாட்டோம். உரிமைத் திருட்டை நிறுத்துங்கள். பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், தலித்துகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு அவர்களின் உரிமையை வழங்குங்கள்.

தென்னிந்தியாவின் இடங்களும் அதிகரிக்கும், ஆனால் அதிகரிக்க வேண்டிய அளவை விடக் குறைவாகவே அதிகரிக்கும் என்றும், வட இந்திய மாநிலங்களின் இடங்கள் மிக அதிகமாக அதிகரிக்கப்போகின்றன என்றும் பல வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். எந்தவொரு கட்சியும் வட இந்திய மாநிலங்களில் இருந்தே பெரும்பான்மையைப் பெற்றுவிடும் சூழல் உருவாகும். இது மிகவும் உணர்ச்சிகரமான விஷயம்.

இறுதியாக இது நம் காலத்தின் மிகப்பெரிய அரசியல் சிக்கல். வட இந்தியாவின் பலத்தில் ஆட்சியில் இருப்பவர்களின் கடமை, தென்னிந்தியாவின் கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டாமல் நீதியுடன் செயல்படுவதுதான் என காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கூறினார்.

ஜெரிமாண்டரிங் (Gerrymandering) - எல்லையை மாற்றும் அரசியல் சூழ்ச்சி?

இது 'ஜெரிமாண்டரிங்' (Gerrymandering) என்ற உத்தி என்று சிலர் விமர்சிக்கின்றனர். அதாவது எதிர்க்கட்சிகள் இந்த மசோதாவை ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சியாகப் பார்க்கின்றன. எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகளைப் பலவீனப்படுத்தும் வகையில் தொகுதிகளின் எல்லைகளை மாற்றுவது. தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தின் அதிகாரம் அரசின் கையில் இருப்பதால், அவர்கள் நினைத்தபடி எல்லைகளை மாற்ற முடியும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.

மறுவரையறை மசோதா ஆதரவும் எதிர்ப்பும்

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு இந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை வரவேற்றுள்ளார். அதேநேரம் திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை ஆதரித்தாலும், தெற்கின் பிரதிநிதித்துவம் குறைவதை ஏற்க முடியாது எனத் தெரிவித்துள்ளது.

வலுவான இந்தியாவுக்கு வலுவான மாநிலங்கள் அவசியம்!

தென்னிந்தியா வழங்கும் வரிப்பணமும், உழைப்பும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முதுகெலும்பாக உள்ளது. ஒரு ஜனநாயக நாட்டில், வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களை அரசியல் ரீதியாகப் பலவீனப்படுத்துவது கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு (Federalism) எதிரானது. இந்த 'வடக்கு Vs தெற்கு' விரிசலைத் தவிர்க்க, மத்திய அரசு அனைத்து மாநிலங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்குவது காலத்தின் கட்டாயம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) என்றால் என்ன?

நாட்டின் மக்கள் தொகை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கும் அல்லது இடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் செயல்முறையே தொகுதி மறுவரையறை ஆகும். இது பொதுவாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்குப் பிறகு மேற்கொள்ளப்படும்.

2. 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா எதைப் பற்றியது?

இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற இடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், அதற்கான புதிய விதிகளை உருவாக்கவும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 1971-ஆம் ஆண்டு முதல் முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இடப்பங்கீடு முறை மாற்றப்பட்டு, புதிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தொகுதிகள் பிரிக்கப்படும்.

3. புதிய தொகுதி மறுவரையறையால் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு ஏன் இழப்பு ஏற்படும்?

தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற தென்னிந்திய மாநிலங்கள் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஆனால், வட இந்திய மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. தொகுதிகள் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டால், மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள தெற்கு மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற இடங்கள் விகிதாச்சாரப்படி குறையும்.

4. முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஏன் கருப்புக்கொடி போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்?

மத்திய அரசின் இந்த மசோதா தென்னிந்தியாவின் அரசியல் செல்வாக்கை நசுக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும், மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை என்றும் கூறி, அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்க ஏப்ரல் 16 அன்று தமிழகம் தழுவிய கருப்புக்கொடி போராட்டத்திற்கு முதல்வர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

5. 'ஜெரிமாண்டரிங்' (Gerrymandering) என்றால் என்ன?

ஆளுங்கட்சி தனக்குச் சாதகமான வாக்குகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளை ஒரு தொகுதியிலும், எதிர்க்கட்சிக்குச் சாதகமான வாக்குகளைப் பிரித்தும் தொகுதிகளின் எல்லைகளைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றியமைக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சி 'ஜெரிமாண்டரிங்' எனப்படும்.

