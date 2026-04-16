Delimitation: திமுகவுக்கு கிடைத்த லட்டு.. நெருப்பில் விளையாடும் பாஜக.. சப்போர்ட் செய்யும் இபிஎஸ்

Edappadi Palaniswami On Delimitation Latest: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக கட்சி தலைவர்கள் விறுவிறுப்பாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவுக் கூடும் என செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. களம் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் கேள்விகள் எழுந்திருக்கும்போது, மத்தியில் ஆளும் பாஜக சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களை கையில் எடுத்துள்ளது. அதாவது, தேர்தல் நேரத்தில் தொகுதி மறுசீரமைப்பை பாஜக கையில் எடுத்துள்ளது நாடு முழுவதும் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம்
மக்களவைவில் 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை 2029ஆம் ஆண்டு முதல் அமலாக்கவும், அதற்கு ஏற்ற வகையில், தொகுதி மறுசீரமைக்கிறது. இதற்காக அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 131வது திருத்த மசோதா உள்பட மூன்று மசோத்தாக்களை அறிமுகம் செய்கிறது. இதற்காக இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு பாஜக சிறப்பு நாடாளுமன்றத்தை கூட்டத்தை கூடியிருக்கிறது.
இதற்கான மக்களவையில் அனைத்து கட்சி எம்பிக்களும் கூடியிருக்கின்றனர். இந்த மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த தென் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த எம்.பிக்கள் கருப்பு உடை அணிந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தனர். தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா அறிமுகம் செய்தால், இதன் மூலம் தென் மாநிலங்கள் கடும் பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும். இந்த தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவின்படி, மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 543 ல் இருந்து 850 வரை உயர்த்தப்படும் எனறு கூறப்படுகிறது.
மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தான், இந்த தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படுகிறது. எனவே மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடுடன் வைத்துள்ள தென் மாநிலங்களுக்கு மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறையக்கூடும். அதே நேரத்தில், மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தாத வட மாநிலங்களுக்கு தொகுதிகள் இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கும் தென் மாநிலங்கள்
அதன்படி உத்தர பிரதேசததில் 80 தொகுதிகளில் இருந்து 140 ஆகவும், பீகாரில் 40லிருந்து 73 ஆகவும், ராஜஸ்தானில் 25லிருந்து 48 ஆகவும், மத்திய பிரேசத்தில் 29லிருந்து 51 ஆகவும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயரக் கூடும். தென் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தில் 39 தொகுதிகளில் இருந்து 51 ஆகவும், கேராளவில் 20லிருந்து 23 ஆகவும், ஆந்திரா, தெலங்கானவில் 42லிருந்து 59ஆகவும் உயரக் கூடும். ஒடிசா பொறுத்தவரை 21 தொகுதிகளில் இருந்து 29 ஆகவும், மேற்கு வங்கத்தில் 42லிருந்து 64 ஆகவும் உயரக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.
மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென் மாநிலங்களுக்கு குறைவான தொகுதிகளும், மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தாத வட மாநிலங்களுக்கு பல மடங்கு தொகுதிகள் உயருவது தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கக்கூடும். இதன் மூலம், என்டிஏ கூட்டணி வட மாநிலங்களின் மூலமே தனது வெற்றிகளை பெற முடியும். இதனால், தென் மாநிலங்களின் குரல் ஒடுக்கப்படும் என்றும் அரசியல் தலைவர்கள் கூறுகின்றனர்.
திமுகவுக்கு சாதகமாகும் களம்
தேர்தல் நேரத்தில் பாஜக தொகுதி மறுவரையறை கையில் எடுத்தது திமுகவுக்கு ஒரு வகையில் சாதகமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, களத்தில் திமுக Vs டெல்லி என மேடைக்கு மேடை ஸ்டாலின் கூறி வருகிறார். அதே நேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமியோ உள்ளூர் பிரச்னைகளை வைத்தே திமுகவை சாடி வருகிறார். பாஜக மீது இருக்கும் எந்த பிரச்னைகளையும் அவர் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்து வருகிறார். தற்போது பாஜக கொண்டு வரும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மூலம் திமுக அரசியல் செய்ய தயாராகி இருக்கிறது.
இதற்காக இன்று கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டங்களை நடத்த தொடங்கியது. இந்த பிரச்னை ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பதால், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இதனை கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் பாஜக இந்த மசோதாவை கொண்டு வருவது அவர்களுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். மாநில பிரச்னையாக இருக்கும் வரை இபிஎஸ்க்கு சாதகமாக களம் இருக்கும் என்றும்இது தேசிய பிரச்னையாக மாறும்போது, அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு வரும் தேர்தலில் பெரும் பாதிப்பை எற்படுத்தும் என்றும் கூறுகின்றனர்.
சப்போர்ட் செய்யும் இபிஎஸ்
இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவின் நிலைக்கு ஆதரவாக இருப்பது அதிகப்படியான விமர்சனங்களை எழுப்பி இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கான பிரதிநிதித்துவம் குறையக் கூடும் என்பதே உண்மை. ஆனால், இந்த விஷயத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவுக்கு ஆதரவாக இருப்பது அவருக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது. இதனையும் திமுக கையில் எடுத்து விமர்சனம் செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், மக்கள் மகிழ்ச்சியடையும் வகையில் தொகுதி மறுவரையறை இருக்கும்.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட எந்த மாநிலங்களும் பாதிப்பு இருக்காது என மத்திய அரசு உறுதி அளித்துள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை பாதிக்காது என தெளிவாக கூறியும் ஸ்டாலின் டபுள் கேம் ஆடுகிறார். பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டை தடுக்க முயற்சிக்கிறார். நான் எங்கும் கருப்பு கொடியை பார்க்கவில்லை. ஸ்டாலினுக்கு தோல்வி ஜுரம் வந்துவிட்டது என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்கிறார். இப்படியாக, இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பது அவருக்கு தேர்லில் எதிரொலிக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!